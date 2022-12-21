【黑域計畫】5：「反向統戰」很重要，無論防守再強，進攻做不好一定不會贏

我們想讓你知道的是
我們要怎麼跟自己的小孩解釋，因為爸爸想要台灣獨立，所以成功爭取到了兩岸統一？急獨必然等於急統，第四次台海危機已經證明了這一點，如果獨立是容易的，我們也沒有必要在這裡做出如此迂迴的論證。
前篇說到，《三體》的設定，剛好可以推導出台灣抗中的三個選項，而在小說《三體》裡，劉慈欣也提到了「降維打擊」這個概念。
所謂降維打擊，是一種殘忍的戰術手段。為了贏得勝利，作戰的一方可以選擇降低自己的維度，將自己改造成低維生物，接著向高維生物發動降維打擊，高效快速的毀滅一個文明。在小說的故事情節中，外星人歌者文明就使用了「二向箔」作為武器，直接把整個太陽系從三維空間壓成二維平面，輕鬆的消滅了人類文明。
同理，既然要釜底抽薪，台灣就有必要發動降維打擊，從「想要獨立」的三維降維成「不想統一」的二維，據此發動反擊，將自己定義成華人，接著盡全力去論述「華」的不同可能性，去論述中共的體制有多麼不合理，又這個不合理的制度為什麼才是造成兩岸分裂的主要原因。
兩岸分裂，是因為你們的政府是蠻夷。真正的中華在民國，有空來參觀一下吧。
這是策略敘事（Strategic narrative），也就是歸納肇事原因比賽。
台灣的任務，是講清楚「肇事責任不在我」
台灣要做的，是提出新的策略敘事：
1. 台灣以中華文明的「變種」形式存在
專題下則文章：
【黑域計畫】4：《三體》的設定，剛好可以推導出台灣抗中的三個選項
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