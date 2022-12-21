【黑域計畫】5：「反向統戰」很重要，無論防守再強，進攻做不好一定不會贏

前篇說到，《三體》的設定，剛好可以推導出台灣抗中的三個選項，而在小說《三體》裡，劉慈欣也提到了「降維打擊」這個概念。

所謂降維打擊，是一種殘忍的戰術手段。為了贏得勝利，作戰的一方可以選擇降低自己的維度，將自己改造成低維生物，接著向高維生物發動降維打擊，高效快速的毀滅一個文明。在小說的故事情節中，外星人歌者文明就使用了「二向箔」作為武器，直接把整個太陽系從三維空間壓成二維平面，輕鬆的消滅了人類文明。

同理，既然要釜底抽薪，台灣就有必要發動降維打擊，從「想要獨立」的三維降維成「不想統一」的二維，據此發動反擊，將自己定義成華人，接著盡全力去論述「華」的不同可能性，去論述中共的體制有多麼不合理，又這個不合理的制度為什麼才是造成兩岸分裂的主要原因。

兩岸分裂，是因為你們的政府是蠻夷。真正的中華在民國，有空來參觀一下吧。

這是策略敘事（Strategic narrative），也就是歸納肇事原因比賽。

台灣的任務，是講清楚「肇事責任不在我」

台灣要做的，是提出新的策略敘事：

1. 台灣以中華文明的「變種」形式存在