【黑域計畫】完結篇：中共就算佔領了一百個台灣，中華民族也是不會復興的

暗無天日的天啟四年（1624年），明朝的楊漣在錦衣衛的詔獄裡，噙著滿嘴鮮血，寫下了死前的遺言：

漣今死杖下矣！痴心報主，愚直仇人；久拼七尺，不復掛念。不為張儉逃亡，亦不為楊震仰藥，欲以性命歸之朝廷，不圖妻子一環泣耳。 打問之時，枉處贓私，殺人獻媚，五日一比，限限嚴旨。家傾路遠，交絕途窮，身非鐵石，有命而已。雷霆雨露，莫非天恩，仁義一生，死於詔獄，難言不得死所。何憾於天？何怨於人？ 惟我身副憲臣，曾受顧命。孔子云：「託孤寄命，臨大節而不可奪！」持此一念，終可以見先帝於在天，對二祖十宗與皇天后土、天下萬世矣。大笑，大笑，還大笑！刀砍東風，於我何有哉？

和他一起被打死的，還有左光斗和魏大中兩位正色立朝的大臣。左光斗，就是《左忠毅公逸事》裡史可法的老師。血灑詔獄，不過是極權主義的縮影。中國歷史在近六百年內不斷的鬼打牆，讀書人不斷的皇恩浩蕩，又不斷的被皇權蹂躪，直至體制化（Institutionalised），最後巴甫洛夫了起來。少了一個皇上可以跪，大家反而不適應了。

北鎮撫司的腰牌，到現在還被公安部和國安部拿著

就算是在中國特色社會主義的新時代裡，欺男霸女、濫用權力的事件依然屢見不鮮。究其原因，中國一直沒有成功的壓制官僚集團和統治集團的「合法傷害權」。

甫聞北闕殺劉陶，旋見西亭屍竇武。白骨交撐裹赭衣，殘骸誰敢收黃土。在沒有合法救濟管道的情況下，楊漣遭受閹黨迫害，被魏忠賢投入詔獄，受盡凌辱與折磨也是意料中事。

然而有趣的是，就算知道自己大限將至，楊漣依然滿嘴的「雷霆雨露，莫非天恩」，好像上輩子欠了皇上多少人情債。這是儒家知識份子的思維侷限。不要忘了，詔獄是皇上發明的，司禮監的魏忠賢也是皇上任用的。明清的殺伐獎賞底下，都是一代代讀書人們被壓碎的人格。這些大臣的拼死進諫，就算拼上自己的性命，也只是在延續一個腐朽且專制的邪惡王朝的壽命而已。

明朝不值得，該毀滅的政權，就應該讓它徹底毀滅。或者說，一個最高權力不受人民制約的政權，就該讓它徹底毀滅。台灣之所以必須獨立，是必須獨立於統治者與官僚集團，必須獨立於國家暴力機器的合法傷害權，而不是獨立於中華文明本身。

儒家總是媚俗的，他們一邊說著「民為貴，社稷次之，君為輕」，又一邊為王權擦脂抹粉、歌功頌德。但是楊漣臨死前的那句「大笑，大笑，還大笑！刀砍東風，於我何有哉！」依舊震撼。赴死，像是在趕赴一場盛宴。