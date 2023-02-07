【中國的產權】1：搞清楚「天下」究竟屬於誰，台灣的許多問題才有解答

我們想讓你知道的是
台灣應該以中國人最自豪的中華文化為基礎，把中國近代「百年國恥」的原因說清楚，把這些問題回答好，台灣就有坐等中國民意分裂的可能，就有機會不戰而屈人之兵。台灣應該挖中國的牆腳，而不是做球給人家殺。
在接下來的系列文章，我們將系統性的回顧中國歷史，提出一套幫助台獨的華夏史觀，圍繞著「產權」一概念，說明為什麼中國長久以來「產權不清」，為什麼中國歷史最後會走向晚清的死局，為什麼死局之後出現了中華民國以及中華人民共和國兩種發展路徑，又為什麼共產主義無助於解決中國「產權不清」的困境。
明朝末年，苛捐雜稅，野有餓殍，民不聊生。原子筆，夏日煩蔭；利可白，蟬鳴如睡。上課鐘響，歷史老師清了清嗓子，粉筆如雪，大片的筆記像是盛開的白荻，歷史課本被快速的翻過，螢光筆的痕跡遊走起來花團錦簇的，煞是野獸派。進度上不完，學測不會考。搖頭晃腦的學生們瞪著黑板囫圇吞棗。考卷發下來，台灣的歷史教育永遠都是年份和事件，沒有反思和歸納。
一群學生，傻呼呼的考試，傻呼呼的畢業。十八歲以後，沒有人打算知道安史之亂在哪一年爆發。
昏昏欲睡的學生們像是參加了一場不認識新郎新娘的婚禮，也不知道自己來幹嘛，不知道為什麼要讀這些東西。
面對線索龐雜的中國歷史，沒有人一臉上當受騙的詢問過：「關我何事？」；沒有人一臉咬牙切齒的質疑過：「為何要學？」。反正只要社會科拿到十五級分，順利畢業，萬事大吉。這種考試有什麼意義？我們為什麼要學習歷史？粉筆繼續下雪。青春的夕陽燒了起來，漁陽的鼙鼓打著節奏，我們在斷裂的歷史座標裡漂浮，茫然咀嚼著陌生人的回憶。一群亞細亞的孤兒，等待著被領養。
為什麼台灣人必須知道永嘉之禍？為什麼我們的歷史課本不能刪掉整段中國史？
其實可以，不讀就不讀，不讀又不會少一塊肉，少在那邊心疼巴巴的樣子。人類歷史上被遺忘的東西多了去了，不差你華夏民族的那幾頁破書。
專題下則文章：
【黑域計畫】完結篇：中共就算佔領了一百個台灣，中華民族也是不會復興的
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