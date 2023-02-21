【中國的產權】2：周公提出「以德治國」來取得產權很天才，為什麼最後還是失敗了？

接下來的時空躍遷可能會造成歷史學家的高度不適。太多的細節被拋諸腦後、太多的支線被束之高閣、太多的事件被裁剪拼貼......沒辦法，畢竟我不可能為了煎一張蛋餅，就喪心病狂的把整個雞舍裡的母雞都給抓來。但本袋熊還是決定寫下去，因為總覺得有一個巨大的倒數計時器在那裡。現在不寫，以後說不定就沒機會寫了。

另外告訴各位一個小秘密，本袋熊才23歲，學歷也沒多高。厚著臉皮來說，一天就24個小時，我遼闊的知識盲區不可能支撐我寫出一部盡善盡美的史學巨著。我不可能像許多德高望重的老教授一樣學富五千車，治史嚴謹。依我的才疏學淺和不識好歹，這個專欄只不過是年少氣盛的張牙舞爪，這裡充其量只能算是孤陋寡聞的讀書心得。

我只能用我讀過的內容和我心裡的想法來與讀者交流。因此先做出警告，新古典主義審美的人，可能會需要一點勇氣來面對接下來袋熊先生非常立體主義的作品。為了在最大程度上將歷史的邏輯串在一起，為我們所用，我有時候會在不該下結論的地方匆忙的給出歷史學界還沒有定論的註解。這是讀書心得，不是嚴肅的史學答辯。

本趟班次屬於思想快車，不會沿途停靠所有車站，強烈建議嚴肅的歷史學家不要輕易購票，以免中風腦溢血。剩下的勇者們，還讓我們回到一切的原點。

下一站，先秦。

車門即將關閉。在車站及列車上，請勿吸煙、飲食、嚼食口香糖或檳榔。謝謝您的配合。

先秦文明

周武王十一年，商紂王爬上鹿臺，蒙衣其殊玉，自燔于火而死，登出人生，徹底芭比Q了。