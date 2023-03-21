【中國的產權】4：秦始皇開啟中華民族長達千年的大一統執念，所以台灣才會倒大楣

我們想讓你知道的是
先秦時期的思想探索形成了中華文明的地基；而秦始皇統一六國的偉業，更是開啟了中華民族長達上千年的大一統執念。也正是因為迷戀大一統，所以台灣才會倒了楣。既然已經倒了楣，那不妨花點功夫搞清楚自己為什麼倒楣。
從魯隱公元年到漢高祖元年，天下一共亂了516年。
提出方案的先秦諸子，最後誰勝利了呢？法家。法家勝利了，法家成功取得君王的青睞，因為法家很務實。
法家提供客製化服務，君王要什麼，我們給什麼，於是很快獲得了秦王的VIP會員續費。相比之下，儒墨道三家的生意簡直門可羅雀，混得比夜市擺攤的算命先生還要慘。
為什麼會這樣？
如果總結一下先秦諸子的理論，我們可以發現一些基本的分歧。儒家和墨家都認為天下有救，差別只在於他們對天下大亂的歸因和解方。儒家認為要「仁愛」，墨家講「兼愛」；儒家主張遵守禮制，墨家主張服從領導。
相反，道家和法家則認為天下沒有救。道家的方案是「清靜無為」，絕聖棄智，什麼都不要管；法家的方案是「明賞峻罰」，鞭笞海內，實施中央集權。
道家發現既然天下沒救，周代制度無以為繼，那就只好放給他倒，所有人回到路不拾遺、夜不閉戶的原始時代，老死不相往來；而法家則提出既然周代制度行將就木，那國君就不應該再遵守這套老舊的遊戲規則，也沒有再尊奉周天子的義務。現在開始，我就是我，是顏色不一樣的煙火；天空海闊，要做最堅強的泡沫。誰的方案最好呢？歷史把機會給了法家。
法家的方案是最務實的，而且很對國君的胃口。前面說過墨家、道家和儒家各自的問題，新石器時代是不可能回去的，不然國君是要統治誰？西周也回不去了，國君們嚐過了禮崩樂壞的甜頭後，誰會心甘情願的回去當周天子的小弟？尚賢也是不可能的，如果我兒子不賢怎麼辦？
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