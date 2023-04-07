【中國的產權】5：天子缺德怎麼辦？董仲舒「天人感應」學說就是要來補上這個破口的

毛澤東說「百代皆行秦政治」，是這樣嗎？是這樣沒錯。但不是一開始就這樣。

奪得天下後，劉邦也開始偏頭痛。為什麼秦朝二世而亡呢？劉邦開始了自己的反思。在劉邦看來，秦朝之所以垮的這麼快，就是因為中央缺乏防禦力量。

由於打仗上癮，剎不了車，統一六國後秦軍的精銳部隊基本上都在繼續興高采烈的和匈奴與百越作戰，想辦法繼續累積軍功，繼續累積特權。秦朝在關內沒有留下足夠的軍隊，於是當叛亂爆發時 ，兵鋒已經抵達嶺南的中央軍根本來不及往回趕，帝國防務空虛，只剩屯駐北方邊境的長城軍團勉強入關平叛，但很快就被項羽抓住機會，在鉅鹿一舉殲滅，從此秦王朝進入覆滅的倒數計時。

劉邦認為這可不行。國家有難，必須有人來救援。

救援這種十萬火急的事情，什麼人才靠得住呢？家人。只有家人才靠得住，唯有血親才會願意捨命相救。於是漢朝初年，劉邦大肆分封同姓諸侯王，讓他們到各地就藩，好在出事時領兵勤王。柳宗元在《封建論》裡說：「漢有天下，矯秦之枉，徇周之制，剖海內而立宗子，封功臣。」

結果呢？結果是爆發七國之亂。

七國之亂歸根結底依然是「產權不清」所引起的。劉邦從秦帝國那裡接手過整個天下。這個天下是打下來的，劉邦原本就是一個小流氓，不是貴族，沒有高貴的血統和身份，如班固的《漢書》裡就說：「夫大漢之開原也，奮布衣以登皇極，繇數期而創萬世，蓋六籍所不能談，前聖靡得而言焉。」他沒有辦法回答老天爺怎麼就突然心情好，將天下交到他手裡這個問題，他的後代更沒有辦法回答。