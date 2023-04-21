【中國的產權】6：儒家方案已經破產了，整個魏晉南北朝，就是一部流浪者之歌

阮籍又哭了。

《晉書・阮籍傳》中記載：「（阮籍）時率意獨駕，不由徑路，車跡所窮，輒痛哭而返。」最近阮籍先生不知道吃錯什麼藥，總是喜歡自己駕車到處亂跑。遇到山川險阻，發現前面沒路了，就坐在車上哇哇大哭，一路哭回家，簡直像個丟了棒棒糖的孩子。

阮籍先生在哭什麼呢？哭沒有路。沒有路有什麼好哭的？

沒有路太可怕了。

魏晉南北朝時期給人的感覺就是「亂」，有夠亂。一下子曹丕篡漢，一下子司馬代魏，一下子八王之亂，一下子永嘉之禍，一下子宋齊梁陳，一下子又侯景之亂⋯⋯好亂，亂得一塌糊塗。

在亂世中，除了社會動盪之外，思想也非常浮動。這個世界怎麼就變成這個樣子了？

在《獼猴賦》裡，阮籍惡狠狠的指桑罵槐，諷刺朝堂上之乎者也的大人物們只顧著爭搶食物，行為如同獼猴，彷彿一群貪得無饜的衣冠禽獸，醜態百出：「多似而匪類，形乖殊而不純，外察慧而內無度兮，故人面而獸心。」