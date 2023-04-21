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袋熊的參謀本部

【中國的產權】6：儒家方案已經破產了，整個魏晉南北朝，就是一部流浪者之歌

TNL+ 2023/04/21 ,

評論

魯汶的袋熊先生

魯汶的袋熊先生

魯汶的袋熊先生

淇水滺滺，檜楫松舟。駕言出游，以寫我憂。

我們想讓你知道的是

儒家理論崩潰之後，讀書人找不到奮鬥的目標和意義，有些人擁抱黑暗，選擇同流合污；比較有思想潔癖的知識份子找不到出路，只好成日無所事事，佯狂山林，放棄修身治國平天下的儒家理想。要讓失望透頂的知識份子回來參與國家建設，統治者需要解決知識份子的心病，而隋唐時期想到的方法，就是考試。

阮籍又哭了。

《晉書・阮籍傳》中記載：「（阮籍）時率意獨駕，不由徑路，車跡所窮，輒痛哭而返。」最近阮籍先生不知道吃錯什麼藥，總是喜歡自己駕車到處亂跑。遇到山川險阻，發現前面沒路了，就坐在車上哇哇大哭，一路哭回家，簡直像個丟了棒棒糖的孩子。

阮籍先生在哭什麼呢？哭沒有路。沒有路有什麼好哭的？

沒有路太可怕了。

魏晉南北朝時期給人的感覺就是「亂」，有夠亂。一下子曹丕篡漢，一下子司馬代魏，一下子八王之亂，一下子永嘉之禍，一下子宋齊梁陳，一下子又侯景之亂⋯⋯好亂，亂得一塌糊塗。

在亂世中，除了社會動盪之外，思想也非常浮動。這個世界怎麼就變成這個樣子了？

在《獼猴賦》裡，阮籍惡狠狠的指桑罵槐，諷刺朝堂上之乎者也的大人物們只顧著爭搶食物，行為如同獼猴，彷彿一群貪得無饜的衣冠禽獸，醜態百出：「多似而匪類，形乖殊而不純，外察慧而內無度兮，故人面而獸心。」

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袋熊的參謀本部：

我沒有辦法飛F-16V，更沒有辦法參與兩奈米的先進製程，究竟能夠為台灣做什麼？我決定寫作：這個專欄就是一份作戰計畫，陪伴讀者打一場文化思想上的戰爭，打一場台灣的自衛反擊戰。

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