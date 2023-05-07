【中國的產權】7：真正的中華民族偉大復興，是回到盛唐的時代精神裡去

我們想讓你知道的是
一個受人尊重的政權，並不需要華夷之別，一個偉大的帝國需要的是真誠，是對人的善意包容。很難想象如果今天台灣的央行行長是菲律賓人，六軍團司令是日本人，內政部次長是印尼人，這會是一種什麼感覺，但反正唐朝就是這麼幹了，而且還一臉理所當然。誰也不需要辱華，誰也不需要道歉。
唐朝的統治合法性從何而來？這是一個問題。
隋唐統治者沒有陷入前人做題的思維窠臼，這得益於他們是混血兒，並不會有「微管仲，吾其被髮左衽矣」的文化偏見，反而更能海納百川。
根據陳寅恪先生的《隋唐制度淵源略論稿》，隋唐兩代的統治者都來自「關隴貴族集團」。
北魏太武帝延和年間，為了防禦柔然南侵，北魏在邊境修築了一系列防禦要塞。這些要塞被稱為「鎮」，最重要的六個鎮合稱「北鎮」，承擔著繁重的軍事任務。後來孝文帝推行漢化，將政治與經濟中心南遷至洛陽，導致北鎮的重要性逐日遞減，保留鮮卑舊制的六鎮軍民與心向漢化的鮮卑貴族在思想和文化上的差距日益擴大，邊塞將士怨氣沖天，最終引發六鎮之亂，造成北魏動盪，國力大衰。
國力大衰的北魏遇到了兩個命中剋星：鮮卑化的漢人高歡與鮮卑人宇文泰。兩人瓜分了北魏的政治資源，各自擁立新皇帝，導致北魏分裂成東西魏。宇文泰在奪得政權後大力推行「關中本位政策」，鼓勵胡漢通婚，復興儒家學說，重用當地士族，使得關中逐漸形成了一個新興政治勢力，士族子弟出將入相，是為「關隴貴族集團」。
隋文帝楊堅和唐高祖李淵都是關隴貴族集團的人。他們是軍事貴族，他們體內流淌著鐵馬金戈的戰鬥基因，征蓬出漢塞，歸雁入胡天。大漠孤煙直，長河落日圓。
在用科舉制搞定了知識份子之後，統治者接著要搞定普通百姓。怎麼搞定呢？唐代統治者想出的方法是「對外擴張」。
涼州詞
專題下則文章：
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