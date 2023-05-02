【中國的產權】8：國家想要長治久安，當然越多文人越好——這就是宋朝的邏輯

我們想讓你知道的是
面對亂世，讀書人們總執著想回到儒家學說裡尋找答案，好像只要統治者嚴以律己，就能政治清明，就能天下大治。但不要忘了，人性是靠不住的，統治者不嚴以律己怎麼辦？從西周一直到唐朝，沒有中國人知道怎麼辦。
唐朝以及中國歷代王朝的通病是什麼？是當統治者開始墮落時，根本沒有人能夠阻止他。阻止的方法也有，只不過很暴力，通常皇帝不會很喜歡玉石俱焚的革命，農業帝國的百姓更不會喜歡。當然也有稍微沒有這麼暴力的方案可供選擇，也就是發動政變。
政變發生後，新皇登基，位極九五，把持得住的人選擇建立新的政治默契，培養新的自覺；而把持不住的人則選擇驕奢淫逸，搜刮民財。
對統治者而言，這只不過另是一場棉花糖實驗；對百姓而言，這只不過是另一場劫難的開始。民脂民膏就是新任帝王的戰利品，有些人選擇餐前，有些人選擇餐後。
總而言之，沒有人對百姓的權利有任何興趣。中國歷史幾千年的治亂循環就是一場皇帝輪流當的遊戲，或者說，是一場爭奪最高特權的遊戲。這是一個特權社會，偌大的戲台，你方唱罷我登場，檄文裡的弔民伐罪不過都是搶財奪產的藉口，詔書裡的咬文嚼字不過都是儒家知識份子為皇權擦脂抹粉的證據。
因此，我們才有了安史之亂。而安史之亂帶來的破壞又導致了一系列的問題，包括藩鎮割據、宦官弄權、財政危機以及無休無止的黨爭......第一塊骨牌倒下去之後，接下來就只是下坡道而已。從唐末一路倒到陳橋兵變，殘暴而黑暗。中間的這些年，只是歷史的Ctrl+C；兵連亂結的五代十國，只不過是魏晉南北朝的變奏曲。
本來雍容華貴的唐朝人看著安史之亂後的斷垣殘壁，一臉欲哭無淚。五代十國的亂局標誌著中華文明第三次的思想大崩潰，唐朝開放的政治制度受到了挑戰，華夷大防開始復甦。在歸納歷史時，宋人撰修的《新唐書》評價安祿山和史思明：「假天子恩幸，遂亂天下。彼能以臣反君，而其子亦能賊殺其父，事之好還，天道固然。」
意思是說，安祿山和史思明的下場只能算是咎由自取。既然他們不把儒家倫理當一回事，他們的兒子看老爸這麼大鳴大放，自然也不會把儒家倫理當一回事。君不君，自然臣不臣；父不父，當然就子不子。要怎麼避免後世子孫重蹈唐朝的覆轍呢？這就是中國歷史的侷限了。很明顯，讀書人們還是執著的想要回到儒家學說裡尋找答案。
專題下則文章：
【中國的產權】6：儒家方案已經破產了，整個魏晉南北朝，就是一部流浪者之歌
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