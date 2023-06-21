【中國的產權】10：明清的悲劇是什麼？是統治者變合股企業為獨資企業

讓我們再憑弔一次黃宗羲，再默寫一次《明夷待訪錄》。

「古者以天下為主，君為客。凡君之所畢世而經營者，為天下也。今也以君為主，天下為客。凡天下之無地而得安寧者為君也。是以其未得之也，屠毒天下之肝腦，離散天下之子女，以博我一人之產業，曾不慘然，曰：我固為子孫創業也。其既得之也，敲剝天下之骨髓，離散天下之子女，以奉我一人之淫樂，視為當然，曰：此我產業之花息也。然則為天下之大害者，君而已矣。」

趙宋的皇帝們已經是很仁慈寬厚的主人了，中國此後再也沒出現過這麼仁慈的時代。溫家寶和胡錦濤勉強算溫厚的領導人，但他們顯然不是真正的房東。

什麼時候中華文明的復興才可以不需要依賴於統治者的英明神武和仁慈寬厚呢？這是歷史交給中國的一項功課。中國人到現在都還沒做完，而且大有拒絕交作業之勢。

主人就是主人。主人再和善，都改變不了他（們）是主人的事實。中國人的所有深重苦難，都遠遠與此有關。

再見王安石，再見司馬光。

這真的不是你們的錯。

明清文明：中國落後的真的是鐵甲艦和蒸汽火車嗎？