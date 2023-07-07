【中國的產權】11：民國為什麼亂？中國人幾千年來不知道沒有皇上日子要怎麼過啊

我們想讓你知道的是
民國為什麼這麼亂？很重要的一個原因在於這是中國人幾千年來第一次實現自由放牧的狀態，第一次沒有人管。沒有皇上？沒有皇上日子要怎麼過啊？沒有人知道。於是想當然爾，百姓延續了過去的思維方式，所謂槍桿子裡出政權，他們決定誰有槍就聽誰的。
中國到底怎麼了？其實中國的問題始終如一，前面已經講到爛了：中國的最大問題就是中國的產權始終沒有還給人民。
中國是屬於皇帝的，古代中國所有的制度改革只有一個目的，就是保證統治階級的統治利益，而不是保證人民和官僚集團的利益。既然天下是皇上的，加之人總有一死，財產總有一天會變成遺產，出於人性的本能，自私的基因會逼迫統治者必須要考慮如何為自己的子孫創造出有利的統治環境。
應該要怎麼為子孫披荊斬棘呢？首先要去讀歷史。過去的朝代都發生過什麼大權旁落的案例？經過一通整理後，一些殺伐決斷的統治者會開始想辦法防範於未然。無論是分割相權，打壓士人還是改革兵制，這些制度變革完全是為了皇帝自己，而不是國家的未來。
一系列的修修補補下來，經過無數帝王的接力賽跑，中國最後終於還是變成了皇帝的形狀。中國的制度變革是以皇帝的終極利益為依歸的。當位高權重的三公變成政出多門的三省六部，當三省六部變成一群同中書門下平章事，當一群同中書門下平章事變成一群內閣大學士，當一群內閣大學士們哆哆嗦嗦的跪在皇帝面前，終於什麼思想也沒有，什麼人格也不存在時，皇上滿意了，中國卻毀了。
中國的悲劇，就在於中國的統治者為了設計出了一個防止大權旁落的完美制度，情願犧牲所有其他重要的品質。
保障皇權的終極方式是什麼？最簡單粗暴的方式是折辱，是讓所有人覺得自己沒資格。為了確保所有人都認為自己沒資格，皇帝無所不用其極。除了獨尊儒術這種小把戲之外，錦衣衛和文字獄也是功勳卓著。
為了集權，皇帝必須徹底摧毀一個人的心理防線，必須讓人徹底跪下來。於是在元明清三朝，大臣的獨立人格越來越被皇帝當成洪水猛獸，必須予以嚴厲打壓。這麼做的結果是什麼？結果是所有人在被折辱之後，除了失去了抵抗意志，同時也失去了群體認同感。
專題下則文章：
【中國的產權】9：如果中華文明沒辦法還權於民，中國的天花板就在宋朝
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