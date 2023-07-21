【中國的產權】12：軍閥穿上國民黨的軍裝，蔣介石為中華民國選擇了最糟的統一方案

1903年，陳天華在《猛回頭》裡寫道：「俄羅斯，自北方，包我三面；英吉利，假通商，毒計中藏。法蘭西，佔廣州，窺伺黔桂；德意志，膠州領，虎視東方。新日本，取台灣，再圖福建；美利堅，也想要，割土分疆。」

當年的中國是境外勢力的樂土，其中日本基於自身發展的壓力，更是巴不得立刻將中國一口吞下。

如臨大敵的中國，迫切需要一個能夠維繫國家主權的中央政府。醉生夢死的北洋軍閥肯定是靠不住的，那麼誰靠得住呢？歷史還在等另一股勢力跳出來承擔這項使命。

國事糜爛，國民黨很急。但由於財力物力有限，和時間賽跑的國民黨根本沒有辦法徹底消滅軍閥的舊有勢力，最多退而求其次，在作戰中不求殲滅，只求歸順，剿撫並濟，力求趕在日本人打來之前完成中國的統一。

無論是北伐，還是後來的中原大戰，蔣介石奉行的原則都是交出地盤，繳槍不殺，優待歸順者，並不會刻意為難輸家。軍閥只要名義上歸順中央了，國民政府事實上也不會拿這些軍閥怎麼樣，而且也不能拿這些軍閥怎麼樣。

雖然這讓國民黨的北伐迅速成功，但搶快的結果也很嚴重。國民黨的北伐方針為中國與自己埋下了深刻的隱患，所謂「呷緊弄破碗」，囫圇吞棗式的收編是有成本的，按照當時蔣介石的妥協，軍閥的舊勢力並沒有真正融入到國民黨裡面來，只可惜國民黨沒有時間和耐心去考慮消化問題，蔣介石需要建立威望，作為一個軍人，他的威望勢必得來自軍功。

對蔣介石而言，他並不在意他的軍功裡有多大的水分，他只求軍功要大，這樣才能幫助他在魚龍混雜的國民黨內部站穩腳跟。