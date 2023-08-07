【中國的產權】13：兩岸並非中國與台灣之間的矛盾，而是「合法傷害權」的矛盾

我們想讓你知道的是
中國至今已經歷經七次「大當機」，唯一希望是把整台電腦的底層驅動程式重新寫一遍，從「成王敗寇」換成「民主監督」，中國應該讓人民自己選出領導人，讓人民自己同意委託部份權利給政府，讓人民自己決定要讓誰當選，唯有如此，政府才有可能真正的「為人民服務」。那麼，該怎麼讓中國的底層驅動程式重寫呢？
身在魚缸中的魚，往往對魚缸是沒有概念的。
到底什麼是「中國」？這是一個值得思考的問題。
在這個章節我們不會去談中華人民共和國的歷史，因為那是我第三部分進攻核心防線和第四部分打掃戰場時的工作。在這裡我只想談一件事情，也就是中共的產權。
新中國成立以來，人民的產權回到自己手裡了嗎？
名義上來說回到人民手裡了。
翻開《中華人民共和國民法典》，找到第二篇第五章《國家所有權和集體所有權、私人所有權》，讓我們來檢查一下當代中國人是否真正獲得了這個天下的產權。
在民法中，中國將物權切成三大塊：
- 國家所有權：國家所有財產的範圍主要有礦藏、水流和海域，無居民海島，城市的土地，森林、山嶺、草原、荒地、灘塗等自然資源，野生動植物資源，無線電頻譜，文物，國防資產、基礎設施等。
- 集體所有權：集體所有權意指（一）法律規定屬於集體所有的土地和森林、山嶺、草原、荒地、灘塗；（二）集體所有的建築物、生產設施、農田水利設施；（三）集體所有的教育、科學、文化、衛生、體育等設施；（四）集體所有的其他不動產和動產（見第二百六十條）。
- 私人所有權：私人所有權指私人對其合法的收入、房屋、生活用品、生產工具、原材料等不動產和動產享有所有權。私人主體主要包括企業出資人、營利法人和其他法人、社會團體，捐助法人等。
專題下則文章：
【中國的產權】12：軍閥穿上國民黨的軍裝，蔣介石為中華民國選擇了最糟的統一方案
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