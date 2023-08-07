【中國的產權】13：兩岸並非中國與台灣之間的矛盾，而是「合法傷害權」的矛盾

身在魚缸中的魚，往往對魚缸是沒有概念的。

到底什麼是「中國」？這是一個值得思考的問題。

在這個章節我們不會去談中華人民共和國的歷史，因為那是我第三部分進攻核心防線和第四部分打掃戰場時的工作。在這裡我只想談一件事情，也就是中共的產權。

新中國成立以來，人民的產權回到自己手裡了嗎？

名義上來說回到人民手裡了。

翻開《中華人民共和國民法典》，找到第二篇第五章《國家所有權和集體所有權、私人所有權》，讓我們來檢查一下當代中國人是否真正獲得了這個天下的產權。

在民法中，中國將物權切成三大塊：