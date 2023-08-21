【中國的產權】完：我們現在的首要目標，就是把中國人心裡的「怒」給勾出來

我們想讓你知道的是

我們現在的首要目標就是要把中國人心裡的怒給勾出來。 為什麼台灣人的生活過得比我們有保障？為什麼他們比較不會被官府欺負？為什麼公安局不會檢查他們的微信聊天記錄？為什麼他們可以把自己不喜歡的領導人選下去？ 為什麼同樣是中華文明，他們選擇的路比我們的還要好？