【中國的產權】完：我們現在的首要目標，就是把中國人心裡的「怒」給勾出來

我們想讓你知道的是
我們現在的首要目標就是要把中國人心裡的怒給勾出來。 為什麼台灣人的生活過得比我們有保障？為什麼他們比較不會被官府欺負？為什麼公安局不會檢查他們的微信聊天記錄？為什麼他們可以把自己不喜歡的領導人選下去？ 為什麼同樣是中華文明，他們選擇的路比我們的還要好？
介紹完袋熊先生的極簡略版中國歷史，大家覺得袋熊先生想表達什麼？或者說，袋熊先生在中共的外圍防線上找到的防禦漏洞是什麼？
請大家拿出螢光筆，這段很重要，期末考會考。
中國的體制缺陷到底是什麼？
以下是袋熊先生的診斷書。
病症：
- 中國人的產權永遠不屬於自己，走不出「產權代理」的困境，因此永遠受統治者的奴役。
- 中國人解決不了「合法傷害權」的問題，導致了中國歷史上的治亂循環，百姓永遠遭殃。
原因：
- 罹患重度暴力迷戀症，成王敗寇思想極重。
- 罹患重度批判思考能力不足症，無法深入辨析國家的產權歸屬，無法深入探討為何服從、無法分析何為服從的條件、無法歸納何為不服從的要件。
療法：
- 由台灣人代理治療，以「一中各表」為基礎進行思想治療，為中國人指出中華文明的不同可能性。
處方籤
民主教育：極量
兩性平權教育：極量
多元婚姻教育：極量
法治教育：極量
媒體識讀教育：極量
歷史教育：極量
哲學思辨教育：極量
轉型正義教育：極量
文化寬容教育：極量
專題下則文章：
【中國的產權】13：兩岸並非中國與台灣之間的矛盾，而是「合法傷害權」的矛盾
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。