【為何共產主義不可行】導言：當我們用「中共同路人」攻擊彼此時，是否真的知道自己在指控什麼？

「以下議論，獻給和我同島一命的台灣人。」

又是一個陽光普照的早晨，油鍋爆香，燒餅與油條的香氣令人難耐，乳白色的豆漿咕嚕冒泡，荷包蛋透著誘人的色澤，而早餐店隔壁的牆角，四雙大眼正在目不轉睛窺視著店內的動向。

這是一場漢光演習，代表自由主義的藍軍與代表共產主義的紅軍正在舉行一年一度的師對抗。自由主義特戰小分隊幾個人開著軍用吉普車出來巡邏，飢腸轆轆，又剛好到了飯點，於是決定中途跳下來早餐店買點吃的。可令他們大吃一驚的是，幾個人到了店門口才發現，店外居然停著其他軍車，而且還有人站崗。

瞇起眼睛仔細查看，哎呀，這是紅軍的車！幾人心中警鈴大響，動作熟練的尋找掩護，躲到牆角觀望情勢。小分隊成員之一的經濟學家龐巴維克（Eugen von Böhm-Bawerk）往早餐店的方向看過去，發現了站哨的憲兵，於是有點擔心的拍拍其他人：「欸欸，有憲兵欸，我們去別家啦。」

可惜奧地利經濟學派大佬米塞斯（Ludwig von Mises）不聽勸。米塞斯哼了一聲，真是的，憲兵有什麼好怕的，這麼簡單的數學題你也不懂，他們兩個憲兵加一個駕駛員，我們有四個人，四打三，優勢在我！免驚啦。於是，米塞斯和諾貝爾經濟學獎得主海耶克（Friedrich Hayek）兩個人槍機一拉，腦袋一熱，就嗷嗷衝出去把人給俘虜了。

「這是實彈喔！你們都不要動！」

米塞斯和海耶克兩個人解決了站哨的憲兵後，興高采烈的奔向早餐店老闆，要了四份燒餅油條和冰豆漿，準備好好祭一祭自己的五臟廟。可是雖說憲兵解決了，但他們兩個人忽略了一個很嚴重的問題：給你猜，所以憲兵到底為什麼要站在那裡呢？海耶克一邊等早餐，一邊百無聊賴的轉頭看向早餐店內坐滿整整一桌的客人。起初海耶克沒有特別留心，他撇了一眼，嗯，應該是其他路過的食客，不過身上的打扮真眼熟，草綠色的制服，發亮的肩章，一顆梅花，兩顆梅花，三顆梅花......嗯！？！？！？！？！？

海耶克用手肘頂了頂米塞斯，米塞斯轉過頭看向店內，往裡面看了看那一桌穿著軍裝的客人，嗯！？！？！？！？！米塞斯連忙嗷嗷舉起槍衝了上去，大喊：「不要動！你們被俘虜了！」

原來，坐在店內用餐的是共產主義特戰隊的核心指揮層：馬克思（Karl Marx）、恩格斯（Friedrich Engels）、列寧（Vladimir Lenin）、法希亭（Rudolf Hilferding）、阿圖塞（Louis Pierre Althusser）、列斐伏爾（Henri Lefebvre）以及大衛·哈維（David Harvey）等人，他們正一頭霧水的看著衝進來的米塞斯和海耶克，不知道現場到底發生了什麼事。

不久，負責在外面把風的無線電兵哲學家波普爾（Karl Popper）遠遠看到米塞斯慌慌張張的從早餐店裡跑出來，一邊跑一邊喊著「事情大條了」，接著抓住波普爾拿起他身後背著的無線電就往指揮部撥去：「臭蟲呼叫老鷹！」

「老鷹收到，有屁快放。」

「報告老鷹，我是米塞斯。」

「米塞斯，你們在哪裡啊？」

「我們在......呃......袋熊先生共產主義專欄這裡。」

「靠，那裡是敵軍的指揮中心欸，快回來！」

「報告長官，可是我們抓到了幾個俘虜。」

「綁一綁押回來不會啊！」

「是！可是......」

嘟。電話被掛斷。自由主義特戰小分隊幾個人你看看我，我看看你，就這樣，他們拿出繩子，押著滿車的梅花回到總部審問，接受眾人的歡呼。如果你熟悉以上的劇情，代表您已經老了；如果你不熟悉以上的劇情，代表您錯過了一部很好看的軍教片。

好啦，不胡鬧了。以上內容基本預示了本專欄的劇情，歡迎來到袋熊先生的參謀本部，這將是一場思想派對，擂台的左邊是共產主義，右邊是自由主義，拳擊賽即將開始，請各位快速入座，爆米花套餐優惠五分鐘後截止。

走筆至此，本袋熊深感繼續這種嘻笑怒罵似乎會造成讀者不耐煩的暴動，於是我們重拾「訏謨定命，遠猷辰告」的正襟危坐，表現出一副西裝革履的專業形象，回到熟悉的配方，回到讓人呼呼大睡的理論研究上來。從現在開始，我們要來審問戰俘，我們要來開始解讀共產主義思想。

發動論戰，我們的進攻武器是什麼？

在前面的專欄《中國的產權》裡，我們率軍突破了中國的外圍防線，把中國人的國恥定義為始終無法消滅「合法傷害權」之恥，並據此提出了「黑域計畫」，提倡台灣把獨立自主解釋為「為中華文明尋找不同可能性之嘗試」，進而發動台海論戰，最後圖窮匕見，搬出「台北標準」行動方案，論證「以統一為前提謀取獨立」之可能性，這構成了我的整套邏輯。

然而，其實在我們的計畫裡還缺失了關鍵的一環，不知道大家發現了沒有：既然要發動論戰，我們的進攻武器是什麼？我們有多少理論彈藥？我們的底氣在哪裡？這是極其重要的問題。

「合法傷害權」縱然是中國的痼疾，但「共產主義新中國」畢竟是這百年來突變出的新物種，就算你可以宣稱一切不過是新瓶裝舊酒，但它們仍然有自己相對新穎的敘事框架、相對具有解釋力的理論基礎。

面對這個滿口「為人民服務」的陽光開朗黃四郎，我們怎麼擊敗他們虛偽的信仰？我們怎麼打倒這個變換花樣奴役著人民的共產黨？我們怎麼讓十四萬萬黎民百姓不再向統治階級臣服下跪？我們怎麼毀滅他們自吹自擂的自我感動和誇獎？我們怎麼揭示這個政權的內在體制缺陷？又怎麼證明這種缺陷最後必然為合法傷害權大開方便之門，導致中國人始終無法從暴政的永劫輪迴中逃脫？

我的回答是，如果要發動進攻，我們必須理解到底什麼是馬克思主義。這是一場招魂儀式，袋熊先生要帶著各位來一次觀落陰。我們要回到那場思想革命的起點，我們要吸納馬克思的思考框架，我們要透過理解原汁原味的共產主義來獲得辨別誰在鬼扯的能力，我們要證明中國共產黨並不是真正的共產黨。

我們要讓馬克思從棺材裡跳出來氣呼呼的揮舞著工人階級的鐵拳打中國共產黨的屁股，我們要用馬克思的人本主義反駁中共顧左右而言他的油腔滑調。我們要將軍抽車，我們要釜底抽薪，我們要從根本上否決中國共產黨繼續存在的正當性。

這才是我們要做的大事。我們要做的不是「徹底否定馬克思主義」，而是「徹底否定中國共產黨」。我們要從邏輯上證明他們為中國帶來的只有災難，換句話說，我們要證明中共之於中國，除了對「中國的產權」沒有任何正面的改進作用，它甚至沒有吸收任何共產主義的優點，沒有解決諸如「剩餘價值」等問題，也沒有把人民從壓迫與奴役中解放出來。建黨百年，什麼好事也沒幹過，這種優秀政權，怎麼不去死一死算了。

唯有如此，中共才會真正陷入無路可退的境地，外圍防線被突破了，核心防線又被攻破，完蛋了完蛋了完蛋了，放過我放過我放過我，怎麼辦怎麼辦怎麼辦，投降吧投降吧投降吧。

而既然要否定中國共產黨，我們就有十分的必要理解共產主義的核心內容。但這在台灣又是一個十分尷尬的問題。由於歷史原因，閱讀《資本論》在很長一段時間內都是近乎於自殺的行為，不但能夠獲得前往綠島監獄的保證船票，甚至運氣不好的人還有機會體驗基隆河邊海景第一排直接槍決的待遇。

台灣人沒有途徑接觸馬克思主義，這讓袋熊先生面臨很大的寫作困境。馬克思在台灣長期充當佛地魔的角色，大家諱莫如深，是個不能提起的名字，這對馬克思理論的傳播構成了很大的打擊，也讓我們的社會形成了過於右傾的毛病。再加上九零年代蘇聯垮台，全球赤色風暴退潮，社會主義實驗徹底失敗，使得這套信仰變得愈加乏人問津。用安起念教授的話來說，「主角馬克思尚未出場，觀眾已經開始退場了。」（見《通往自由之路——馬克思哲學思想研究》，中國人民大學出版社，2016，p.296）

就算白色恐怖的陰霾散去，時至如今，閱讀馬克思在台灣仍然是一種原罪，給人以心照不宣的錯誤聯想，彷彿這個思想有問題的親共人士隨時都會變成對岸的在地協力者。人們並不加以區分馬克思與中共政權，他們認為兩者是同一回事。

隨著時代變幻，越來越少人去認真的看待馬克思的主張。馬克思一個人「秋槐落葉空宮裡，凝碧池頭奏管弦」，委屈的像是深閨裡的小妾。他對牛彈琴了半天，蘇聯慈父在舉行古拉格槍決大賽，中國的紅太陽在領導文化大革命打砸搶，朝鮮的金大將軍對饑荒不聞不問，紅色高棉的波爾布特笑瞇瞇的完成一場又一場的大屠殺，這些社會主義接班人們焚琴煮鶴得一蹋糊塗。

這些印象又反過來強化了我們的偏見，認為馬克思是一切的罪魁禍首。「左」成為了天然的政治錯誤，我們至此模糊了驚人的思想與糟糕的實踐，模糊了犀利的批判與邪惡的誤用。我們把一切對馬克思意識形態的價值判斷與二十世紀遍地開花的紅色獨裁政權綁定，彷彿它們失敗了，就代表馬克思失敗了。這是不坦誠的歸因謬誤。

也因為我們缺少對馬克思主義的認識，缺少對共產主義主張的深度理解，致使我們得出了膚淺的答案——我們快樂的把問題抹去，彷彿它們從來不存在。因為我們無法理解中國特色社會主義的核心缺陷，我們只能妖魔化自己的敵人，而沒有辦法對其進行足夠具威脅性的邏輯解構，讓國王的新衣大白於天下。

台灣當前對於中國的理解，有三大致命不足

我必須說，在我看來，一直到目前為止，我們以國家為單位對於中國的解構與批判是幾乎毫無威脅性的。我們的所有外交辭令，並沒有觸碰到這個政權的痛處，我們並沒有說清楚我們到底在拒絕什麼，我們到底為什麼不願意統一。

依我拙見，真正的利刃，藏在「中國的產權問題」與「共產主義的核心缺陷」裡。關於前者，我們已經討論過了；現在，我們要調集大軍，猛攻中國特色社會主義的陣地。我們要讓中國共產黨退無可退。馬克思主義是怎麼從一個夢想解放生產力、給予無產階級以自由的理想變成一條由累累白骨鋪就的地獄之路的？這是我們接下來要探討的主題，我會盡量寫到大家能夠理解問題出在哪裡的程度。之所以必須要寫文章，是因為在我看來，台灣當前對於中國的理解有三大致命不足：

對經典馬克思主義認識不足 對中國特色社會主義認識不足 對前兩者的核心缺陷認識不足

《孫子兵法》裡最著名的一句話，就是「知己知彼，百戰不殆」。我們是否足夠了解我們的敵人？除了軍情局與國安局對中國日常政治情勢的監控，我們是否真正理解這個政權的本質？當我們用「中共同路人」在攻擊彼此的時候，我們是否真的知道自己在指控什麼？中國共產黨、共產黨、共產主義、社會主義、馬克思主義、西方馬克思主義、東方馬克思主義以及馬克思本人這幾個概念到底差別在何處？中共的問題是不是馬克思的問題？又敵方戰線最薄弱之處在何方？

台灣現在的行為，屬於南雲進攻中途島——什麼情報都沒有，對敵人的行為邏輯沒有概念基礎。在國內，絕大部分的人對馬克思主義毫無一星半點的知識儲備，舉起旗子就想台獨，不進行任何戰場偵查就想發動萬歲衝鋒，這是不理智的。台灣的政黨與媒體對於「中華人民共和國」沒有向人民善盡到哪怕一咪咪的調查與告知義務，不是沒頭沒腦的完全親共，要不就是不明不白的極端仇共。

諂媚與鄙視是兩種最為廉價的情感，這種情感除了在台海之間造成更大的災難之外，毫無用處。

台灣最常犯的錯誤，就是「臉譜的絕對化」。台獨傾向者把中國人等同於中國共產黨人，並把中國共產黨人等同於真正的共產黨人，再把他們全部統稱為壞人；反之，大中華主義者則是把中華文明等同於中華人民共和國，無條件的接受共產黨對於話語權的壟斷，並把自己對於中華文化的所有臆想中的好感抽象投射到這個政權之上，並將其通稱為好人——那些對抗西方殖民主義和霸權主義的好人、領導中華文明偉大復興的好人。

事實上，馬克思主義、無產階級專制主義、中國特色社會主義、中華文明、中國人、中華人民共和國等等概念，是值得加以區分的。兩岸真正的悲劇，來自那些刻意引誘你不去深入思考的勢力。他們雲深不知處，他們躲在政黨的庇蔭之後，他們鼓吹淺碟的指控，他們引導大眾去恨與他們素昧平生的普通百姓，他們對不同意見群起攻之，他們是一群陽光開朗黃四郎的走狗，他們是開放社會的敵人。

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在以下的章節中，我會慢慢去證明，馬克思主義者的內核是真正的人本主義。他們注重公平、他們關心社會再分配，他們的主張甚至與國民黨的「三民主義」與民進黨的「台獨黨綱」都有相似之處。在真正的馬克思面前，我們需要反思什麼是我們「共同的底限」（秦暉語）。

我在接下來的文章裡將會論證，麋鹿在牧，蜚鴻滿野，神州大地早已不見黼黻文章之盛，遍佈的爛尾樓，消失的存款、公安局裡鼻青臉腫的抗議者、毫無人性的動態清零，這是一場沒有加班費的大國崛起，這不是馬克思。而「這不是馬克思」正是解題的關鍵，是一切矛盾的關隘之所在。

這是我們要傳遞的最重要訊息，我們在保衛中華民國台灣的同時，我們必須利用人本主義的敘事回頭去瓦解鵝城的獨裁專制。我們必須與馬克思組成聯軍，我們必須讓火車在上面停下，唯有如此，我們才能毀掉黃四郎的五代家業，我們才能重新定義兩岸衝突的肇事責任，我們才能讓邪惡的人不再掌握話語權。

我們要以彼之矛，攻彼之盾。為此，我們很有必要正本清源，把馬克思的理論搞清楚。是時候舉起馬克思的鐵拳了。蔣委員長已逝，我們面前不應該再有任何認識共產主義的阻礙，1949年沒搞懂的問題，這次我們必須搞懂。為了腳下的這片土地，為了我們的親朋好友，為了每一個值得被愛的人，這一局我們必須玩得起：槍在手，跟我走；殺四郎，搶碉樓。

我還是那個觀點，中國有事，就是台灣有事。不摧毀中共的執政合法性，我們永遠有麻煩。因此，圍魏救趙，夜襲烏巢，最好的防守是進攻，如果能夠一把火將中共和馬克思主義之間的聯繫燒了，它就成為了一個普通的中國朝代，它就不再是其對外宣稱的那個革命政權，它便不再承擔任何歷史使命。既然如此，它有什麼理由繼續存在呢？

接下來的合理邏輯演繹，就是鼓動中國「再革命」，這種革命鼓勵中國人推翻他們的偉大領袖，百姓要成為自己的主人。

換句話說，在我看來，所謂台海的矛盾，本質上是人本主義與專制主義之間的矛盾。我們要證明，中共異化了馬克思，而一個失去中心思想的政黨等於失去了存在的資格。進一步來說，中共對馬克思的根本異化，是他們放棄了馬克思的人本主義。為此，我會從頭說起，我會花點時間對共產主義進行批判性解讀。

好吧，導言的部分就先說這麼多。接下來請各位穿好潛水服，我們將朝向目的地共產主義理論進發。我們離終點越來越近，我們要開始進入台海矛盾的深水區了。

最後，附上免責聲明。

本袋熊蓬衡蕞品，樗散陋姿；性識愚魯，學術荒疏。我並非什麼享譽國際的馬克思主義專家，沒有馬克思主義博士學位，充其量不過只是個來自才華有限公司的毛頭小子。如此妄敲雅門，謬議學典，主要還是讀有所感，在大致理解了馬克思主義的內容後，不願偉大的理論淹沒於國家意志型態的相互攻訐當中，隨統治階級壟斷定義，憑思想警察蒙蔽雙眼，於是寫作。

自由的生活來自於人格的獨立，人格的獨立來自於思想的解放。在思想的聖殿面前，不應該有左右的問題，更不應該有立場的審判。為此，我認為我們必須回到馬克思，我堅持我們必須開展一場原汁原味的思想長征。因是有諸，在此乞獻專欄，願蒙聽覽，若存疏漏與誤讀，甘就鼎鑊之烹，伏惟眾讀者察之。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航