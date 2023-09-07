【中國的產權】後記（上）：如果台灣對中國提出「統一的條件」，那會是什麼？

我們想讓你知道的是
為了加入歐盟，當時歐洲的前蘇聯國家在國內開展大規模的政治改革，結果越改越像西歐，改著改著就理所當然了起來，慢慢變成了布魯塞爾的形狀，換句話說透過「哥本哈根」標準，歐盟事實上「統戰」了東歐各國，證明良幣有時也有可能驅逐劣幣。好玩的問題就來了：屬於我們的「台北標準」在哪裡呢？
在《走向共和》裡，孫中山曾經說過：「大清國人人有病，愚昧之病。被奴役著卻以為自由著，從來不知道平等為何物，不知自愛且不懂愛人，一句話：奴才不知道自己是奴才。四書荼毒生靈，五經鈍化人心；三綱生產奴才，五常捆綁性情。這是文化之病。普天下之大眾，食不能裹腹，衣不能暖身，而王爺大官驕奢淫逸，盤剝不止。這是經濟之病。所有這些病症都是一個總病根，那就是政治之病——華夏四千年的封建專制。」
我一直有一個信念。只要是病，就有可能治好。
幾十萬字寫完了。《中國的產權》這一系列文章，是一聲聲火辣的巴掌，一掌一掌的打在哺育我成長的文化母親身上。國中的時候，曾經喜歡讀《古文觀止》，喜歡寫考卷上的文言文題目。一行一行的抄下曹植的《洛神賦》，覺得中文好美，美到讓人窒息。讀唐詩，讀宋詞，駢四儷六，排比對偶，塞外的磅礡，深閨的婉約，都讓人心馳神往。
一直到長大後，才慢慢開始理解這些詩詞古文背後的涵義。我開始思考如果儒家學說真的是萬靈藥，我應該怎麼解釋杜甫的「積尸草木腥，流血川原丹」？我應該怎麼解釋中國歷史如同鬼打牆一般的治亂循環？讀《竇娥冤》時，我開始思考為什麼竇娥會這麼冤。造成一切冤情的究竟是什麼？
在這個過程中，我讀了很多書。習近平上台後，我讀了更多書。對岸太多的負面新聞，像是東京大轟炸一般，把我對中華文明的美好幻想徹底摧毀。我不理解為什麼一切都沒有改變，為什麼如今的中國還是處處傳出竇娥冤，為什麼《大明王朝》與《走向共和》裡魔幻現實主義的劇情還是如同跳針一般反覆上演。
我後來找到了一個思考框架，也就是「合法傷害權」，才至此有了能夠更進一步為自己分析並解答問題的能力。
雖說對中國的體制厭惡至極，但我想做的並不是貶低中國人。長篇大論的探討中國的問題，並不是為了論證「台灣人比較優秀」。人類沒有本質的差異，但難道中華文明就永遠只能跟秦制綁定嗎？這是我最深的疑惑。
專題下則文章：
【中國的產權】完：我們現在的首要目標，就是把中國人心裡的「怒」給勾出來
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