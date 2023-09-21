【中國的產權】後記（下）：有沒有可能我們轉守為攻，以統一為前提謀求獨立？

我們想讓你知道的是
我還是那個看法，解決「中國問題」的唯一出路，是提出「台北標準」，是反向統戰，因為自掃門前雪的下場往往就是被雪壓死，如果不從源頭處理問題，雪是永遠掃不完的。中國如此大搖大擺的統戰台灣，難道我們就不能用「台北標準」統戰中國？
在什麼樣的情形之下，統一是可以被接受的？我們有沒有可能以良幣驅逐劣幣？統派的各位大佬，你們想過嗎？
這是獨特的換位思考。
有沒有一種可能，在我們從《中國的產權》裡看到中國的問題之後，我們轉守為攻，以退為進，開始扭轉敘事，以統一為前提謀求獨立？
這樣的表述可能有點繞，我的意思是，我們有沒有可能向中國提出我們統一的條件，並用這些苛刻的條件反過來逼迫中國民主化（或是至少出師無名）？就算我們明明知道中國共產黨不可能願意放棄手中的權力，但至少我們也可以藉此表達「和平統一」存在可能性的態度，並告訴中國人，無法統一的責任並不在台灣身上，而在於共產黨不接受台灣的條件，那些讓你們的權利更有保障的條件。我們可以瓦解共產黨的策略敘事。
我們能不能夠提出兩岸統一的前提，一如哥本哈根標準？如果中國政府能夠像台灣政府一樣給予人民應有的政治權利與福利保障，交稅給誰有什麼差別？
讓我們現在進入一個思想實驗：假設中華人民共和國的各項行政、司法、立法與教育、醫療、國防.....方方面面，一切的一切都能夠到達台灣的水準，甚至做得更好，留著中華民國何用？獨立有何必要？如果台灣人想要獨立的其中一個原因在於我們想要一個「真正的國家」，退一萬步來講，如果中國能夠達到台灣的文明高度與憲政水平，拿中國護照有何不可？
民進黨台獨黨綱裡詳文記載：「國家領域主權和國民身份的確立，是現代主權國家對內建立法政秩序、對外發展國際外交的前提。台灣主權獨立、不屬於中華人民共和國，且台灣主權不及於中國大陸，既是歷史事實，又是現實狀態，同時也是國際社會之共識。台灣本應就此主權獨立之事實藉由公投制憲建國，才能保障台灣社會共同體及個別國民之尊嚴、安全，並提供人民追求自由、民主、幸福、正義及自我實現之機會。」
專題下則文章：
【中國的產權】後記（上）：如果台灣對中國提出「統一的條件」，那會是什麼？
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