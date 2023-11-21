【為何共產主義不可行】3：馬克思理論，其實點出非常多資本主義的邏輯bug

我們想讓你知道的是
那段熱血的崢嶸歲月，為了我們如今的生活品質打下基礎。我們今天在資本主義社會裡所享有的那些保障，不是因為資本家忽然大發慈悲，也並非他們良心未泯，而是因為共產黨人來過。接著讓我們了解馬克思主義的三大重點：「價值、使用價值與交換價值」、「勞動的二重性」、「剩餘價值理論」。
感謝各位報名馬克思主義理論導覽，接下來的時間請大家跟緊我，我將帶著各位參觀剩餘價值廢墟。之所以說是廢墟，是因為這裡遭到過奧地利經濟學派的轟炸，目前地上的瓦礫還有點多，請各位務必小心行走，拍照的時候請勿開啟閃光燈。
價值、使用價值與交換價值
首先我們到達第一站，標題「價值、使用價值與交換價值」，請各位停下您的腳步，袋熊先生有個有獎徵答。在這裡，我的問題是，既然根據馬克思所言，異化來自價值關係的顛倒，那麼請問價值來自何方？
其實我們前面有不小心洩題，是的，如果我們遵循古典經濟學的傳統，那麼唯一的正確答案是價值來自勞動。比如亞當·斯密就認為：「勞動是衡量一切商品交換價值的真實尺度。任何一個物品的真實價格，即要取得這物品實際上所付出的代價，乃是獲得它的辛苦和麻煩。」（見《國民財富的性質和原因的研究》上卷，商務印書館，1983，p.26）。
追隨前輩的腳步，《資本論》給出作為價值尺度的準繩是「勞動量」。在馬克思看來，價值應該以其所包含的「形成價值的實體」（即勞動的定量）來計算，也就是勞動時間。但勞動時間不能直接用某項勞動實際使用的自然時間來衡量，因為不同的具體勞動者生產同一商品所花費的自然時間並不相同，因此我們必須將其歸結為所在社會的抽象的「同一人類勞動力」，從而把自然時間轉變為抽象的「社會化的時間」，也就是生產商品的「社會必要勞動時間」。
這構成了馬克思最重要的批評，所謂的價值只能夠來自勞動，而非其他。我們為此汲汲營營的貨幣，在馬克思主義者看來只不過是抽象勞動力的凝結，而不是真正的財富。馬克思一直唸唸叨叨的「異化」，其實就是指這種錯把貨幣和資本當成實體的眩暈。我們所受到的尊敬並不應該來自我們所擁有的財富，而是來自于我們為這個社會創造的價值！
許多富人含著金湯匙出身，每天快樂的延續父輩們的數字遊戲，在r>g的不均衡發展裡助紂為虐（r>g意味著資本報酬率大於實體經濟成長率，見《二十一世紀資本論》）。他們利用金融工具在一瞬間攫取了普通人幾輩子也賺不來的財富，享受著跑車、遊艇和美酒佳餚，他們存在的價值在哪裡？他們為人類共同體付出了什麼努力？去看看美聯儲帳上的超額儲備金有多少，去瞧瞧華爾街如何透過操縱股價賺錢，你跟我說這是創造價值？
當我去麥當勞購買豬肉滿福堡加蛋當作早餐時，我給出去的錢，事實上代表著我熬夜爆肝寫稿的抽象勞動。我以勞動交換對方的勞動，為我做出漢堡的是麥當勞的員工，而不是麥當勞的董事會。馬克思主義者的憤怒，正是這種勞動果實慘遭劫掠的憤怒。
專題下則文章：
【為何共產主義不可行】2：鵝城究竟是誰的？人民幻想自己是國家的主人，馬克思說No，你們並不是
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