【為何共產主義不可行】4：台灣常將敵對者統稱為「共產黨」，這是對馬克思的大不敬

說到這裡，再來一個有獎徵答。身為一個見證過多次經濟危機的倒楣人，你覺得經濟危機是怎麼產生的？事實上在《資本論》裡，馬克思並沒有就此停留在表層的道德批判，他同時深入分析了商品與貨幣的運動邏輯，並給出了經濟危機發生的原因。在這種分析裡，他得出了資本主義最終會在自我矛盾裡毀滅的結論。

他的結論是怎麼來的？在這裡，先定義兩個符號：我們把商品註記為W，並把貨幣註記為G。要理解為什麼在馬克思看來資本主義會導致經濟危機，又為什麼反覆出現的經濟危機必然導致資本主義自毀，我們就必須先理解馬克思所描繪的資本主義基本形式，也就是說，我們要來考察W與G的關係。什麼是資本主義的基本形式呢？馬克思把資本主義解釋成兩種幾乎同時發生的運動模型：

商品的運動：W—G—W

貨幣的運動：G—W—G'

關於商品的運動，馬克思在《政治經濟學批判》裡做了如下表述：「商品流通W—G—W的簡單形式是：貨幣從買者手裡轉到賣者手裡，再從已經變成買者的賣者手裡轉到新的賣者手裡。商品的形態變化即以此結束，貨幣的運動，就它是這個形態變化的表現而論，也隨之結束。

但是，由於新的使用價值必須不斷作為商品生產出來，因而必須不斷地重新投入流通，所以W—G—W就由同一些商品所有者不斷重複和更新。他們作為買者付出的貨幣，一到他們重新作為商品的賣者出現時，又回到他們手裡。因此，商品流通的不斷更新就反映成：貨幣不僅在資產階級社會的整個表面上不斷地轉手，而且同時畫出許多不同的小循環，從無數不同地點出發，又回到這些地點，以便重新再作同樣的運動。」（人民出版社，1976，p.79）

這很好理解，商品製造出來後被賣出去，從W變成G，資本家得到資金，轉手去購買生產資料與發放薪水，於是G又被轉化成為W，再次做為商品兜售。這個過程重複無數遍，就是資本主義的基本運動形式。但與此同時，資本主義還存在另外一種運動形式，而這種運動形式就很致命了。馬克思將其命名為「特殊運動形式」，也就是G-W-G'。

在這種運動形式裡，資本G首先作為預付資本的形式存在，它被拿去購買生產資料與發放薪水，如同一般形式，但接下來故事畫風突變，就在W被出售之後，資本家所回攏的報酬事實上是增加了剩餘價值利潤m組成的G'，而不再是由c+v組成的G。這就意味著，資本家每出售一次商品，他就獲得了一次「資本的增殖」，增殖的越快，貨幣流通的速度也就越快，所得到的利潤率也就越高。

但與此同時，商人又是彼此競爭的，競爭的結果，是導致市場形成一個「平均利潤率」。根據馬克思的說法，這個平均利潤率就是商人們平均的資本增殖率，或者說貨幣周轉速度。為了跑贏平均利潤率（否則你會虧損），商人們會想辦法加快資本增殖速度，以確保自己遙遙領先。在先天條件固定的情況下，要怎麼人為的改變貨幣流通速率呢？對，大家都是聰明人，我們可以鼓勵消費，製造樂觀的氛圍，藉此加大生產（這也是為什麼資本主義社會裡充滿了廣告）。