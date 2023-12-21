【為何共產主義不可行】5：馬克思的一百個「萬萬沒想到」，也是中共異形的母體最大挑戰

在前面的章節裡，我們花了點時間為大家提供了經典馬克思主義的懶人包。希望大家能夠看出來，共產主義和馬克思主義在定義上是不一樣的，這個世界上有很多套共產的方案，而馬克思主義是由馬克思分析並構思出來的一套共產方案，馬克思主義專指按照馬克思的邏輯與建議進行制度建設的意見。

這套意見建立在對異化與剩餘價值的拒斥之上，解決方案是消滅私有產權並實行無產階級專政。在這層意義上我們才可以發展批判，因為經典不容歪曲。你可以擴展馬克思主義，但是不能顛倒黑白；你可以對老馬的方案做出建設性修正，但你不能另外搬一套野家拳過來並宣稱這是馬克思主義。

共產主義並不專指馬克思主義，事實上，任何只要支持產出共有的主義都能夠在一定程度上被稱為共產主義，這是容許開放性解釋的，問題是，共產主義無論如何必須強調最終產出共有的屬性，這是最後的底限，否則就是詐騙。

舉辦一場棒球比賽，你當然可以選擇使用軟式還是硬式棒球，可以選擇使用鋁棒還是木棒，可以規定投手有沒有球數限制和隔場限制，也可以決定要不要開放指定打擊，但是，你肯定不能為每個球員配備T-91步槍，告訴他們等等比賽的內容是射擊棒球，誰射到最多顆便贏得比賽，那就完全亂套了。

這個世界上任何一支宣稱自己為「共產黨」的勢力，最起碼的底線要求必須是推動生產結果的共有化，因為共產（或者說「共同富裕」）必然是最終目的。既然要馬克思，就必須馬克思到底。就算退一萬步，我們不提馬克思了，只提共產主義本身，那也要拿出共產的樣子。再退一百萬步來說，就算要死皮賴臉的宣稱某國長期處於社會主義初級階段（見《中華人民共和國憲法序言》），那麼至少也要拿出社會主義的樣子。

什麼是社會主義？按照卡爾・波蘭尼（Karl Polanyi）在《巨變：當代政治與經濟的起源》裡的說法，是「工業文明的先天傾向，這種傾向試圖使自律性市場服膺於民主社會的方法，以超越自律性市場」（社會科學文獻出版社，2017，p.239）。換句話說，社會主義就是一種服務於民主的再分配機制，這種機制使得自律性市場（self-regulated market，接近於自由市場，價格機制由供需曲線調控）的調控方向不致於導致布爾喬亞贏者通吃的馬太效應，而是會照顧到無產者的利益，從而降低社會動蕩與內生性風險。

共產主義、馬克思主義和社會主義是不同的概念範疇，當然它們存在一定的相似之處，就是它們必然仰賴於「大政府」來進行社會福利再分配，尤其共產主義與馬克思主義國家更需要大政府來進行複雜的供需計算。問題是，大政府擁有大權力，但是它們是否承擔了應盡的「大義務」呢？這點非常重要，因為我們必須遵守權責對應原則。