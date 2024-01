【為何共產主義不可行】6：價格可不可能客觀？我能不能自願被剝削？馬克思也難回答

馬克思理論的最大漏洞在哪裡?馬克思的第一個問題在於價值的判定。當然,按照李嘉圖和亞當斯密的傳統,價值必須來自勞動,也必然來自勞動,否則價值傳導機制便會原地崩毀,馬克思只是在追尋前輩的道路而已,這無可厚非。但問題是,我們是否能反過來斷定,一切由勞動創造出來的商品或服務都有價值?價值是否不受任何其他因素干擾?這個問題就很致命了。

馬克思是個人本主義者,在他看來,因為勞動產生價值,因此,這也就等於每個勞動者的產出都是有價值的,無論市場景氣如何,也無論市場供需如何。這種判定會造成一個很麻煩的問題,因為價值在他這裡變成一種客觀的、無法改動的常量,而價值常量是違反我們所認知的經濟規律的。

丹尼爾・白努利(Daniel Bernoulli)早在自己的論文裡提過:「一物的價值的決定不以該物的價格為基礎,而以其帶來的效用為基礎。一物的價格只取決於該物本身,而其對任何人都是一樣的;然而,一物的效用則取決於估價該物的人的特殊情況。一千杜卡特的收益對一個窮人比對一個富人無疑具有更大的意義,儘管兩者的收益數是相同的。」(Bernoulli, D. (1954). Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk. Econometrica, 22(1), 23–36.)

據這個看法,現在我們試想一個場景,假設馬克思開了一家共產主義珍奶店,他投入了c和v,也就是死勞動與活勞動,並經過他縝密的計算,嚴格遵守抽象單位時間勞動的估價法(雖然我們從來不曾聽馬克思解釋過其具體的抽象方法),假設得出他的珍奶一杯售價為60元新台幣時,這是珍奶的價格還是價值?

價格等不等於價值?根據白努利的意見,價格是價格,價值是價值,價格是市場供需博弈的結果,並不一定完全反映內在凝結的勞動價值;反過來說,在價格固定時,每個人感受到的價值(或者用更準確的術語,即每個人所感受到的效用)也是不同的。而馬克思透過《資本論》想要做的事情,卻是強行使價格等於價值。c+v不多不少剛剛好,我投入了多少抽象勞動量,價格就必須是多少。

60元的珍奶,可以拆分成前人以原料等成本的形式凝結在商品裡的死勞動(也就是不變成本c)和製作珍奶時所使用的活勞動(也就是可變成本v),如果讓馬克思來開店,他的60元珍奶裡面就不會有任何的利潤因素存在。所謂價格即價值,什麼打折優惠,什麼買三送一,你是在剝削我的剩餘價值嗎?想都別想。

價格可不可能客觀?

原則上來說,這種堅持當然也沒問題,因為這是在捍衛每個人的勞動尊嚴,你付出了這麼多勞動努力,憑什麼要被他人以更便宜的價格拿走?但是,如此一來這套交換體系便會產生一個神奇的悖論——商品價值絕對化。按照馬克思的邏輯推下去,就勢必會出現「被生產者價值守恆」這種科幻設定,這會完全摧毀人類社會的交易基礎。