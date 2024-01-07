【為何共產主義不可行】6：價格可不可能客觀？我能不能自願被剝削？馬克思也難回答

我們想讓你知道的是
按照馬克思的邏輯，價格與價值之間的雙向鎖死，價值不變，價格不變；價格不變，價值亦不變，這肯定是一個美好的烏托邦，但是以稀缺性的角度來考察，這等於在暗示，只要挖出的黃金和回收的垃圾，在單位時間內所投入的抽象勞動單位相等，則黃金的價格與價值等於垃圾。到這裡，馬克思水壩的第一條裂縫出現了。
馬克思理論的最大漏洞在哪裡？馬克思的第一個問題在於價值的判定。當然，按照李嘉圖和亞當斯密的傳統，價值必須來自勞動，也必然來自勞動，否則價值傳導機制便會原地崩毀，馬克思只是在追尋前輩的道路而已，這無可厚非。但問題是，我們是否能反過來斷定，一切由勞動創造出來的商品或服務都有價值？價值是否不受任何其他因素干擾？這個問題就很致命了。
馬克思是個人本主義者，在他看來，因為勞動產生價值，因此，這也就等於每個勞動者的產出都是有價值的，無論市場景氣如何，也無論市場供需如何。這種判定會造成一個很麻煩的問題，因為價值在他這裡變成一種客觀的、無法改動的常量，而價值常量是違反我們所認知的經濟規律的。
丹尼爾・白努利（Daniel Bernoulli）早在自己的論文裡提過：「一物的價值的決定不以該物的價格為基礎，而以其帶來的效用為基礎。一物的價格只取決於該物本身，而其對任何人都是一樣的；然而，一物的效用則取決於估價該物的人的特殊情況。一千杜卡特的收益對一個窮人比對一個富人無疑具有更大的意義，儘管兩者的收益數是相同的。」（Bernoulli, D. （1954）. Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk. Econometrica, 22（1）, 23–36.）
據這個看法，現在我們試想一個場景，假設馬克思開了一家共產主義珍奶店，他投入了c和v，也就是死勞動與活勞動，並經過他縝密的計算，嚴格遵守抽象單位時間勞動的估價法（雖然我們從來不曾聽馬克思解釋過其具體的抽象方法），假設得出他的珍奶一杯售價為60元新台幣時，這是珍奶的價格還是價值？
價格等不等於價值？根據白努利的意見，價格是價格，價值是價值，價格是市場供需博弈的結果，並不一定完全反映內在凝結的勞動價值；反過來說，在價格固定時，每個人感受到的價值（或者用更準確的術語，即每個人所感受到的效用）也是不同的。而馬克思透過《資本論》想要做的事情，卻是強行使價格等於價值。c+v不多不少剛剛好，我投入了多少抽象勞動量，價格就必須是多少。
60元的珍奶，可以拆分成前人以原料等成本的形式凝結在商品裡的死勞動（也就是不變成本c）和製作珍奶時所使用的活勞動（也就是可變成本v），如果讓馬克思來開店，他的60元珍奶裡面就不會有任何的利潤因素存在。所謂價格即價值，什麼打折優惠，什麼買三送一，你是在剝削我的剩餘價值嗎？想都別想。
價格可不可能客觀？
原則上來說，這種堅持當然也沒問題，因為這是在捍衛每個人的勞動尊嚴，你付出了這麼多勞動努力，憑什麼要被他人以更便宜的價格拿走？但是，如此一來這套交換體系便會產生一個神奇的悖論——商品價值絕對化。按照馬克思的邏輯推下去，就勢必會出現「被生產者價值守恆」這種科幻設定，這會完全摧毀人類社會的交易基礎。
專題下則文章：
【為何共產主義不可行】5：馬克思的一百個「萬萬沒想到」，也是中共異形的母體最大挑戰
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