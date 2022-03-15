【野人山海經】不久前我還是天天打電動的宅男，直到花蓮壽豐開啟了我的「水系生活」

我們想讓你知道的是
或許很難相信，這樣一個對生活充滿展望的「野人」，先前還是個住在都市、在家賦閒的宅男，除了接案子就是天天打電動，很長一段時間，我不喜歡在鏡子看自己，我害怕看到那毫無生機的樣子。如今陰錯陽差地，壽豐在短時間內改變了我，
「你讀交大的？怎麼會來這裡？」
面對這類問題，野人總是笑著反問：「為什麼不來這裡？」
有一些地方，它沒有一流企業，不適合刷履歷；沒有名勝絕景，不適合二日遊，但它特別適合鄉野生活。壽豐正是這樣的地方。
每個人都應該有一生追逐的目標，有些人並沒有機會選擇，而有些人比較幸運——我的目標是「隱居」。這志向從國中時代就確立，當時我在「我的志願」作文寫下我要歸隱山林，被老師念了一頓，直到來花蓮，仍不時遇到一些人覺得我在浪費才華。
「兼職民宿管家？以你的履歷太大材小用了，來我們集團當主管如何？」
那眼神彷彿看到美食，嚇得我差點奪門而出。
野人我並不想當南陽臥龍，只是當諸葛村夫。
我只望晴耕雨讀，山間採野菜、水裡捕魚蝦，夜裡圍著營火彈吉他，有志趣相投的朋友和大狗相伴。既是如此，為何要拚命進大公司，在信義區苦熬數十年，直到靈魂扭曲得不成人形，才帶著半生功名、萬貫家財和一條殘命，彷彿五丈原的諸葛孔明，倒在營帳才懷念起那間茅廬呢？
更何況，真到了知命、耳順之年，我是否仍有今天的精力，甚至是否仍在世呢？
曾經，我十足社會化地給了自己無數理由。最後發現唯一的理由，是沒有踏出舒適圈的勇氣。
勇氣嘛，胸口鼓起來就有了。
舒適圈，腳一抬就跨出去了。
回過神來，我已經在壽豐住三個月了，越住越滋潤。
為什麼，壽豐適合鄉野生活？
水，並不是附近有溪、河、海即可，水源應該純淨，應該有生態系，應該能與生活產生互動，「水」能給予你的不僅是建案標榜的水岸風景，那只是最表面的情感反饋，往靈魂深處探尋吧！水源是人類的文明根源，如同爸爸或爺爺口中的童年小溪一樣，一條有生命的水源，你只要居住在附近，自然就會產生各種記得一輩子的趣事。
在壽豐，許多村鎮附近的小溪，清晨會有阿伯洗澡、女子浣衣，白天有孩子玩水、釣魚，晚上偶爾有人挑燈抓蝦、捕鱸鰻，這些人都可能進入你的生活；晚上散步到溪邊，有各種生態行為可以欣賞。例如上週，我看到一條笨蛇，攻擊了同一隻青蛙將近20次都失敗，而那隻青蛙躲開後也不逃，就這麼氣定神閒的待在原地，耗了快一小時，最後蛇還是沒吃到青蛙。
在某個場合，我把它講唱一首繪聲繪影的小歌曲，逗得一群大朋友小朋友樂不可支。
小溪有人玩水抓魚不稀奇，但在壽豐，甚至排水溝也會有人玩水、抓魚。
排水溝？！
門諾醫院往上游一點，有一條大排水溝，我曾看到一位原住民老人浮潛放網，還順便拿一支魚叉，跟我聊天同時不忘作業，不一會兒就射到一條珍珠石斑，高興地高舉獵物，咧嘴笑得像個孩子。後來又見過那位老人幾回，他教了我很多水域生態知識，那是在保育圈浸淫多年都沒聽過的，或許因為這些知識或多或少跟漁獵有點關係吧！
老人的發財車上有一堆家當，睡覺、煮飯都在上面，過著很有風格的簡樸生活。曾有一次他漁獲不佳，只網到三條小得可憐的吳郭魚，老人沒清理好內臟，就用一個髒兮兮的生銹鍋子，煮了一小鍋賣相十分可怕的魚湯（就我對吳郭魚處理方式的理解，我相信味道也很可怕）。
老人樂呵呵地邀請我一起喝，我看著那鍋黑糊糊，隱約有魚體支離破碎的液體，面有難色，而他也不以為忤，豪邁地自行一飲而盡。
假如他來寫專欄，我必將「野人」名號雙手奉上。
不久之後，我也克服心理障礙，跳下排水溝游泳了，沒想到能見度還不差呢，而且，這種沉積的緩流，不只地貌不同，生態系也跟溪流有很大的差別，你可以看到慈鯛科做窩、育幼；看到大型的無鱗魚，在岩縫深處若隱若現，看到蝦子抱著水草，親眼看到不同泳層魚種的生存方式。
而相較緩水，湍急的大溪又更加刺激。
例如：花蓮溪中游很湍急，野人在那兒鍛鍊出獨門的射魚技巧：不穿蛙鞋，用腳尖勾住消波塊上突出的鋼筋，避免自己被直接沖走，身體則順流在水中，放鬆閉氣約30秒後，魚兒就會把你當成漂流木一類的無害之物，逐漸進入攻擊距離，這時再刺出魚叉，命中率會顯著提高。
我一直想幫這絕招取個名字，可惜苦無靈感。
當然，練習這招也失敗過不少次，被沖走也是常常發生的事——但只要足夠熟悉水文，要找到「被沖走也不用擔心的環境」其實不難。甚至，偶爾我也會選定看似可怕，實則安全（頂多嗆兩口水）的地點，帶朋友來體驗「被急流沖走」的感覺，通常是對泳技很有自信的朋友。
讓人跳下去，他們會被湍急的溪水快速帶走，再沖到沙洲上摩擦，我覺得這體驗除了有趣，還有一項很大的好處——在無可抵抗的巨力下，讓人徹底理解，泳技在大自然面前不值一提，要安全玩水，更需要的是尊敬自然、了解自然。
溪、河都講玩了，至於我在湖泊做了些什麼，可以參考先前的文章。
水，滋養了花東縱谷的生命
當然，花蓮壽豐的水域不只刺激，也很親人，想野營、野餐、到溪邊踩水，都近在日常生活圈之中，唾手可及，甚至能輕鬆地找到車宿點，下班開著休旅車，五分鐘就到水邊，生個營火，聽著溪水看著星星就這樣睡一晚，對於喜歡水的人而言，這裡真的是美好的地方。
壽豐的水是純淨的，這份純淨惠及了整個生態系。
有一天，我在籃球場好像踩到一坨狗屎，差點滑倒，定神後才發現那黑漆漆的「狗屎」竟然是俗稱情人眼淚的美食珍品——雨來菇。於是，我嘗試採了一些，在旁邊的小溪清洗它，從此，雨來菇就成為餐桌上的常備菜色，通常是炒蛋或涼拌。雨來菇本質上是一種藍綠藻，通常在無汙染、水質純淨、雨量豐富的硬鋪面生長。
就我所知，只有屏東有在種植，墾丁有少量野生族群，而在花蓮壽豐，雨來菇簡直可說到處都是。
水，滋養了花東縱谷的生命，山蘇、木薯、竹筍、野菜和各種野生動物，只要稍微用心，壽豐的鄉間能填飽肚子的自然瑰寶，俯拾皆是；而溪床上，來自中央山脈，被流水帶來的奇石、美玉、藍寶石、漂流木，就散落在這廣闊的縱谷平原上，就等待喜愛土地的人來發掘。
由於野人的工作在起步階段，暫時也還住在公寓，環境限制下，很多有趣的事還在規劃，隨著生活漸漸精彩，故事也會更有趣吧。
在壽豐生活，終究是最適合住平房，有天、有地、有院子，可以砌炭窯、搭雞舍、搞菜圃，興致來了做棚架，專門曬我的漁獲一夜干，多開心！最近，野人常想起阿嬤，想起在老家平房的童年生活——或許已經想念了20年，只是長年在都市隨波逐流，沒意識到內心的洞，一直有風吹過呼呼作響。（假如有花蓮平房要出租，歡迎聯絡我哦！）
或許很難相信，這樣一個開了漁獲賣場、對生活充滿展望的「野人」，先前還是個住在都市、在家賦閒的宅男，除了接案子就是天天打電動，能稱得上有意義行為的，僅僅是錄動漫主題的Podcast和出門打籃球。很長一段時間，我不喜歡在鏡子看自己，我害怕看到那毫無生機的樣子。
如今陰錯陽差地，壽豐在短時間內改變了我，除了這片好山好水，我想，還有兩個因素：我在壽豐找到一份特別的工作，還遇到一個耀眼的人。這又是另一篇故事了。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
專題下則文章：
【野人山海經】不曾殺生的我，開始下海「射魚」後的生命思辨之旅
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。