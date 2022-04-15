【野人山海經】離開台北辦公桌來到澎湖將軍嶼，他們與魚共游、與海共生的模樣，令我著魔了

離開信義區的辦公室到將軍嶼打工換宿，來碼頭接我的人是一位十歲小妹妹，騎著和她嬌小身型很不搭的電動機車把我載到店裡，一放完行李她便說：「你會不會游泳？浮潛？」其實我會潛水，但在過去好像從不知道它的定義。

剛出社會時，野人還是個都市人，任職於某集團的創意部門，那是一份朝九晚十，常加班到午夜的高強度工作，幾個月就能把人榨乾。離職時我身心俱疲，一心只想遠離城市，去一個很遠、很荒涼、很偏鄉的地方待一陣子，最後跑去澎湖的二級離島——將軍嶼的潛水店打工換宿。

當時，野人並不知道何謂潛水，更不知道，水下生活將會成為生命中的一環。

南島少女

初登島，立刻遇上了文化衝擊。

來碼頭接我的人，竟是一位十歲的小妹妹，她皮膚黝黑，漂亮大方，騎著和她嬌小身型很不搭的電動機車，用老成得不符合年紀的語氣招呼我，把我載到店裡。

一放完行李，她便說：「你會不會游泳？浮潛？」

『呃，會？』

「好，面鏡拿著上車，帶你去海邊。」

『等一下，要不要先去跟老闆打招呼，熟悉一下工作之類的......？』

她白了一眼，不耐煩的朝店裡交代兩句，就強行把我載去海邊了，其態度之強硬像個土流氓似的，竟然讓我這個習慣各類社交禮儀的大人措手不及。

沿路上，野人感覺自己置身在穿越小說裡。

幾天前，還在信義區的大樓裡拚死拚活，同時跟十幾個案子奮戰，此刻卻已沒了工作，在一座杳無人煙的南國小島，坐在一個陌生小妹妹的機車上，不知會被載到哪去。

「這是大魚的牙齒化石！」

「這是血紅六腮海蛞蝓的卵！要很小心不要戳到，不然會散掉！」

「這是鹿角菜，可以吃哦，但上面有很多海兔的卵！」

小妹妹像在分享寶物，一邊熟練地自由潛水，一邊解說她家鄉的水下生態，小小的臉龐寫滿了驕傲——而她的家鄉，確實很值得驕傲。

作者拍攝提供

這座島珊瑚覆蓋率極高，而且共生藻種類多元，顯得五顏六色，繽紛好看，色彩明艷的雀鯛群，將水裡妝點得像一幅藝術畫。大魚、小魚、藻類、甲殼類和無數我叫不出名字的生物，就這麼在海中一覽無遺——我第一次感受到海洋是活的。

日後常住墾丁、小琉球、花蓮，野人都不曾再見到這麼有生命力的海。

將軍嶼

澎湖二級離島將軍嶼，和望安遙遙相望，島上曾因珊瑚業而興盛，如今產業凋零，人口稀少，只餘石宅的斷垣殘壁，暗示島上曾經的輝煌。

我到將軍時，它是一座傳統漁村，並沒有商業觀光氣息，島上只有一間商店，它既是潛水店、雜貨店，也收島民的漁獲，再用網路平台販售，而我，就在這家店裡打工。這家店的經營理念和經營手段，都遠超出一般離島的水準，卻又保持小島居民的純樸粗獷，呈現別具一格的特色。

此刻，已有豐富旅行經驗的我，仍覺得那座島的生活獨一無二，充滿魅力。

當年的它，似是一棵崢嶸蒼涼的枯樹，冒出翠綠的幼芽。

如今，據說它已初具樹蔭，可以乘涼。

潛水

「所以你什麼時候要上課？」

『欸？上什麼課？』

「OW證照啊，打工天數夠就可以換證啊。」

『喔，那個、那個證照喔，那個，是什麼證照啊？』

「等一下，所以你根本不知道什麼是潛水，就來我們這邊？」

『呃，對啊。』

其實，我會潛水。

但是，野人並不知道它的定義，畢竟從來沒上過課。總是常穿著海灘褲就向下游，游到很深的地方，穿梭礁岩間、平躺在海底，但沒人告訴我這叫「自由潛水」，更不知道揹著氣瓶的叫「水肺潛水」。

在那座島上，野人認識很多潛水好手。水肺的、自潛的；保育的、打魚的；軍事的、海事的；休閒的、自我挑戰的，我見識到潛水人的多種面向，他們與魚共游，與海共生的模樣，令我著魔了。

作者提供

我在島上考了OW（開放水域潛水員），並跟夥伴們學習一些自由潛水的基礎觀念，但真正影響我最多的，是他們潛水的方式，那種在海裡全然自在的享受模樣，跟我後來在墾丁看的自潛教學、自潛遊客完全不同。

他們的潛水是自由的。

所以，我至今不曾攀繩，也沒測過自己的下潛深度，我用自己的方式學習，用自己的方式享受，練出屬於自己的「自由潛水」。但，我一直沒想清楚，如何讓潛水更加深入生活。

當時只認為，反正絕對不是打魚就對了。

打魚

「我兩個女兒，就是靠這把魚槍養大的！」

老闆指著牆上那把飽歷風霜的老魚槍，自豪地說道。如今他不再打魚，致力於保育工作和休閒潛水，但曾為獵人，他對於潛水的觀點，也會和出身休閒、保育的人大有不同。

據他所說，一般遊客下海看到的是美麗的魚群，他看到的，是美麗的鈔票——每條魚身上都有明確價標，而要克制狩獵它的慾望，是艱難的修行。直到近年開始學習射魚，我才開始理解他的煎熬。

無人海岸、深邃海底，那是法律和社會壓力都到達不了的自由之鄉。

生活拮据、開銷巨大、意念薄弱時，心底的魔鬼就會悄悄低語，誘惑你放棄原則。這是困難的修行，因為沒人能監督你。

沒人懲罰你的壞，也沒人讚賞你的好，那些永續保育的理念，純粹是跟自己的鬥爭。

道德的打魚人是孤獨的。

身旁有一堆竭澤而漁的王八蛋，看你像在看有好康不拿的笨蛋；而保育人士也當你是破壞生態的混蛋，而那套嚴以律己的標準，也只有自己這傻蛋會買單。一開始面對這處境時，我覺得挺委屈，現在卻越走越覺得充滿樂趣。

君子慎獨。

作者提供

後來的我

野人在島上只待了一個多月，後來也不曾回去。

前幾天，認識了一位剛離開將軍嶼的女孩子，聽了一些島上的近況，不禁唏噓。

有許多事情變了，小女孩長大了，當初的教練換了一批，團隊風氣也不同了。據說當地水下生態受之前氣候異常的影響，海底風光不復從前；有許多事情沒變，島上依然是純樸的小漁村，那唯一一間店依然屹立不搖，酒酣耳熟時，老闆草莽的豪邁談笑聲，依然是這座島的夜晚標誌。

或許該回去看看了！將野人帶進海底的小島：將軍嶼。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航