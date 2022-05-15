【野人山海經】我在墾丁國家公園當生態解說志工的日子：原來工作內容不包含和妹子在海邊打沙灘排球

我們想讓你知道的是
我在墾丁走跳多年，我變了很多，墾丁也變了很多，但那股分享寶物的熱情不曾改變，然而，夢幻泡泡終究會破，隨著深入在地，我們也逐漸明白一些事：像是對於大部分的「人」來說，自然生態再重要，終究只能是生活的一部分。
近年寫了不少議題文章，尤其對生態旅遊、水域開放的著墨特別多（也特別凶殘）。有不少人問過：你這傢伙的人生怎麼歪成這樣的？
故事，要從十年前一個寒冷的雨夜說起。
啟程
那晚又濕又冷，坐在半夜三點的長途夜車上，我腦袋空空，不知道幾小時後，我人生第一場工作面試要講什麼。
那時，聽說一位長輩大學在墾丁當了一個夏天的「國家公園生態解說志工」，在旁述者的形容下，那是一段充滿陽光、夥伴和冒險的精彩旅程——而且還有錢可拿。還是大學生的我被那閃閃發光的故事深深吸引，我只在停車場、補習班打過工，是個只會讀書和打球的交大宅男，就如同每個20歲青年一樣，我也想嘗試，想讓生命變得特別。
我一點也不懂環境保育、生態什麼的，但我是充滿小聰明的人。既然書面過關，獲得面試機會，代表他們對我某些個人特質感興趣，因此我決定強調特質和誠意，而不是胡亂啃一些網路文章去班門弄斧。於是我放鬆心情、嘻笑怒罵，像是來亂的一樣，和面試官們聊了快一小時，面試桌充滿了快活的空氣。
最終我錄取了，而那些面試官，都成為了我生命中重要的人。
當然，當時的我很單純，就是想經歷一段閃閃發光的日子，在海邊跟妹子打沙灘排球之類的——並且壓根不懂也不在意什麼「生態解說」。然而，現實的「國家公園生態解說志工」生活，和期待的不太一樣——直到十年後的今天，野人都還沒跟妹子打過沙灘排球，可謂一大遺憾。
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