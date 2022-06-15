【野人山海經】在恆春偏鄉當部落志工：「野化」之後，我對荒野生活的愛遠大過於都市

我們想讓你知道的是
將近十年過去，大哥仍保持當年初心，用最簡單的方式做著志工站，而我卻變了又變，再也不是當初的傻青年，但若沒有那段捕魚捉蝦、採菜砌窯的日子，我可能會成為一名文質彬彬的環境教育講師，而不是如今的野人。
誰人再把東風借，
霧化雲開霽月明。
策駑群山獨濟眾，
深林盡處見繁星。
詠 東南角月光海 旅行志工站
多年前，我還在國家公園解說時，一段機緣降臨了，後續影響可說是改變一生。
當時，偶然結識一位藝品店老闆。她的商品十分特別，在她店裡我首次見到古法製作的排灣族琉璃珠、山豬牙、鯊魚牙等手工藝品，每一件飾品，老闆都能對素材的故事侃侃而談。比起當時滿街的流水線商品，這些和土地有連結的藝術作品顯得獨樹一格。
我詢問她，這些材料從哪來的？她給了我一個名字，說是一位原住民成立了一個簡陋的志工站，獨自一人在恆春半島的偏鄉做善事，行善之餘，還會從事藝術創作和打獵、採集、捕撈。她知道我正處於對環保單位體系的迷茫，便建議我去當那邊的志工，並表示在那裡可以學到許多事，在國家公園體系學不到的事。
當時我也想離開國家公園體系，衝破自己菁英乖寶寶的軀殼，就鼓起勇氣去找那位奇人，出於尊敬，我叫他一聲大哥。
但問良心：志願服務的意義是什麼？
和他相遇後，我可謂經歷了一段激烈的「野化」過程。
當時，我們服務的對象以九棚、旭海為主，那是恆春半島最偏遠的地方，背山面海，一天只有一班往恆春的公車，方圓數十里只有簡陋的雜貨店，而我，一個從小嬌生慣養，一直以來享受大量資源的傻大學生，就糊里糊塗地被安排住在那兒。
不同於墾丁國家公園側重於環保與環境教育，這位大哥的志工站，可是完全率性而為，只要想做的全都做。他替獨居老人修繕房屋、送物資、部落孩童輔導、清海洋廢棄物，連拉在馬路中間的牛糞，我們也會花一整天一袋一袋去清理。為了行善的資金，他會販賣撿來的奇石或募款做為資金，剩餘的，就是我們極其簡樸的生活和禪修了。
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