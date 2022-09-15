【野人山海經】台灣有嬉皮：在群魔亂舞的「海或瘋市集」，我就像個恐慌的麻瓜

我們想讓你知道的是
以個性來說，我十年前就該成為嬉皮的一員，然而我生命中有兩個人，讓我兜了一個大圈才踏上這條退隱之路。但即便如此，剛踏入海或瘋市集的我，仍像是哈利波特魔法世界裡的一個恐慌麻瓜。
夜幕低垂，我們離開公路，鑽進樹叢。
森林裡別有洞天，低矮的灌木已被清理，幾座帳篷座落在樹蔭下，氛圍像極了末日後的人類聚落（像在躲避殭屍之類的），若拋開幻想，則像因理念而生的生態村。這片小小的秘境，是海或瘋市集的志工營地，藏身在馬路旁的山丘上。
雖是人徑，卻比獸徑開闊不了多少，我們走進深林、爬過土坡，Z的帳篷就在聚落的最深、最高處，她說：這樣就不會被腳步聲和手電筒打擾。我不禁感嘆，這孩子真懂生活，套一句她的說法——很Chill。
從高處瞥見馬路對面，海或瘋市集已收攤了，然而真正的派對才正要開始——我沒去，我還不夠Chill。
嬉皮：或許是最認真看待「自由」的一群人
今年認識了不少嬉皮。
什麼是嬉皮？它是一群人，是人文精神，也是生活方式。我不想為大家上一堂社會學入門課，《關鍵評論網》已有優秀的相關文章；我也不會講美國嬉皮簡史，維基百科有寫的東西濫竽充數可不好。鑑於我也沒有個人獨獲之創見，乾脆來聊聊個人主觀之偏見，輕鬆隨便。
首先來建立一下印象。
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
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