【野人山海經】台灣有嬉皮：在群魔亂舞的「海或瘋市集」，我就像個恐慌的麻瓜

夜幕低垂，我們離開公路，鑽進樹叢。

森林裡別有洞天，低矮的灌木已被清理，幾座帳篷座落在樹蔭下，氛圍像極了末日後的人類聚落（像在躲避殭屍之類的），若拋開幻想，則像因理念而生的生態村。這片小小的秘境，是海或瘋市集的志工營地，藏身在馬路旁的山丘上。

雖是人徑，卻比獸徑開闊不了多少，我們走進深林、爬過土坡，Z的帳篷就在聚落的最深、最高處，她說：這樣就不會被腳步聲和手電筒打擾。我不禁感嘆，這孩子真懂生活，套一句她的說法——很Chill。

從高處瞥見馬路對面，海或瘋市集已收攤了，然而真正的派對才正要開始——我沒去，我還不夠Chill。

嬉皮：或許是最認真看待「自由」的一群人

今年認識了不少嬉皮。

什麼是嬉皮？它是一群人，是人文精神，也是生活方式。我不想為大家上一堂社會學入門課，《關鍵評論網》已有優秀的相關文章；我也不會講美國嬉皮簡史，維基百科有寫的東西濫竽充數可不好。鑑於我也沒有個人獨獲之創見，乾脆來聊聊個人主觀之偏見，輕鬆隨便。

首先來建立一下印象。