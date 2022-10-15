【野人山海經】需要多少錢才夠生存？在玉里租下老房子之前，我決定過一段時間「遊民生活」

我們想讓你知道的是
我很想用找到房子、結束遊民生活當結尾，然而現實是殘酷。不過在這其中當我失去辦公桌、冷氣房、浴室、馬桶、洗衣機和廚房，孓然一身，只剩一台破車時，我的心裡也發生了許多變化......
我已經當了半個月的遊民。
昨天肥皂用完了，那是平價旅館浴室裡的一次性小肥皂，我用它洗頭、洗澡、洗臉甚至刷牙，沒想過吧，那些平常用過即丟的一次性小肥皂，實際上可以用兩個禮拜，而且我現在乾淨得很，感覺甚至比以往更健康。
契機是想在玉里租一間老平房。
那間房子存在於我的夢中，它遠離鬧區且日漸荒蕪，我會親手讓它恢復美麗，在它庇蔭下過一段晴耕雨讀，捲袖子幹活的人生。聽起來不錯吧！然而如今覺得這想法不錯且勇於實踐的人太多了，老房子變得相當難租，假如躺在床上划手機幾乎無法有進展，於是我決定使用老派做法——到當地開口問。
我和我的伴侶Z給這裡一個月的時間。她選擇去青旅打工，那是一個認識人的快速方式。而我想了半天，幾乎要直接找月租套房了，但最終選擇了車宿，一個不夠舒適，會逼人去四處晃晃的生活方式，最適合我這種懶鬼了。我沒勇氣躺在天橋下用紙板禦寒。平時在圖書館梳洗工作，晚上就找個漂亮的沒落景區，睡在我的逃跑號上，髒了去野溪溫泉洗澡，閒暇時就到處亂晃找房子。
我下定決心，假如玉里租不到，我就回恆春再找，鐵了心就是要住平房。
環境
一開始，我到南安遊客中心的停車場，主要是貪圖那邊的廁所、飲水機和遊客休息室，遊客休息室裡有插座，生活實在太方便了。
專題下則文章：
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