【野人山海經】歷經「海角熱潮」十年沉淪，「國境之南」三代墾漂的毀滅與新生之路

我們想讓你知道的是
海角熱潮終究是把美麗的恆春半島毀了，變成又吵又髒亂的菜市場景點，許多老墾丁人常說：「爛到這些爛店倒光光、遊客跑光光，等到自然生態回來、一批更有水準的新生代進來，才有機會變好。」這件事在2018年發生，而第三代「墾漂」也在之後出現了。
前幾天獨自回了一趟恆春，目的是找房子。
在恆春半島想找高性價比物件，用手機划一整年都找不到。你必須得勤動雙腳，走進巷弄、山林、田野和別人家的院子，厚著臉皮開口問，你會遇到很多鄉親，有時會被留下吃飯，有時會被惡犬追出來。
於是我騎著機車，像大學時期一樣鑽遍小巷找人聊天，問問誰家有房子要出租。一路上，回憶與現實在腦海中交錯，恆春半島變了，它變得太快，快到久久回來一次的我已經跟不上它的節奏。
如今的恆春半島比印象中更加迷人。更多戶外咖、更多嬉皮、更多元的娛樂、更有文化和質感、更多特色小店，更多約砲和開放式關係。隱約看見有一群有趣的人改變了這裡。我非常驚訝，在我離開前，墾丁還是百業蕭條，一堆爛店家半死不活的撐著，短短4年左右，怎麼變化會如此巨大？為此我問了很多人，加上自己的想像拼湊出一段故事。
從海角熱潮到陸客蜂擁，從搞爛蕭條到重獲新生，十來年之間，恆春半島發生了太多故事了。
從螢幕上開始
2007年底，公視偶像劇《我在墾丁*天氣晴》播出，老實說，以媒體傳播科系的專業來說，我覺得這部劇其實不算優秀，但它確實對觀眾形塑出一種墾丁生活，那描繪是前所未有的，在那之前大眾的印象只有觀光客和在地鄉親。墾丁長大的新一代青年、來到墾丁尋找新生活的「墾漂」、國家公園的環保人士......這些形象首次被具體描繪，而當時才大一的我也深深受到它的影響，來到墾丁國家公園當解說志工。
知道墾丁的秘境「小巴里島」嗎？這部偶像劇曾在那邊取景，有過吵架、和解和跳水的畫面，當時可不像現在，沒有人知道這個仙境在哪，更沒有路可以進去。當時還是大學生的我，跟夥伴們不停規劃、探索、研判，甚至在海岸林裡幾乎匍匐前進才找到這地方。那時幾乎沒有遊客會來，反而偶爾會有在地老人穿著內褲，扛著魚叉就跳下海去捕魚了。
專題下則文章：
【野人山海經】需要多少錢才夠生存？在玉里租下老房子之前，我決定過一段時間「遊民生活」
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