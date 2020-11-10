緬甸大選開票中：政治老手組黨參選，除了全民盟還有哪些政黨值得關注？

2020年是人類史上特別難忘的一年，而對緬甸而言，2020年不只是難忘的一年，也是決定國家前途的關鍵一年。11月8號大選時刻已過，目前已進入開票階段，而選前一發不可收拾的第二波疫情也並沒有嚇走熱情的選民，兩大政黨全民盟 （National League for Democracy）與鞏發黨（The Union Solidarity and Development Party）支持者在全國各地區上街遊行 、 互相叫陣的畫面，與仰光各大醫療院所病患爆滿的畫面放在一起，有如兩個不同的世界。

「選舉投票」對緬甸人民而言不僅僅是選出一位國家領導人，更是表達對過去不滿的出口，選票是他們手中唯一武器，可拿它來懲罰曾經欺壓他們的軍政府。不幸的是，史上第一次由民選政府舉辦的選舉遇上百年一見的疫情，讓選舉增添更多的困難與變數。

Photo Credit: AP / 達志影像 全民盟支持者在選舉日當天聚集在全民盟總部外

有執政包袱的全民盟，有機會像上一屆獲得壓倒性的勝利嗎？

以翁山蘇姬為首的執政黨全民盟，在經過近5年的執政考驗之後，這次推出的候選人中，現任部長幾乎都獲得提名，唯獨仰光省長沒有在名單上。

仰光省長鏢敏登（Phyo Min Thein）剛上任時被視為是明日之星，可惜上任以來常犯錯、說錯話，執政成績差強人意，在最後防疫期間還做出不當行為，引起很大的爭議。

鏢敏登其實是一位「8888民運」時期的政治犯，但從監獄走到政壇高峰，過程中卻讓人看出他政治正確的投機行為。一開始當上議員時，他與前朝政府高層保持友好關係，後來又得到翁山蘇姬賞識當上仰光省長。這次沒被提名的主要原因，是身為父母官的他，在防疫期間違反自家政府公告的行動管制令，於生日當天帶著親信到大金塔祈福的行為被媒體爆出。他還不但沒有收斂，事隔不久又辦了一場人數不少的宗教活動，只許州官放火不許百姓點燈的行為引起軒然大波，最後由全民盟高層出面直接點名警告，才讓整起風波平息下來。

除了全民盟的仰光省長鬧出風波，德寧達宜省（Tanintharyi）的前任省長也出包，德寧達宜省長Dr. Lei Lei Win去年被告發貪污收賄，在機場工程案中收回扣的罪證被揭發出來，這讓全民盟的愛民清廉形象受損，不過全民盟處理得還算明快，立刻把他撤換依法就辦，今年3月已被法院審判30年有期徒刑。

另一個受到考驗的是翁山蘇姬本身，她提出的政見中讓人民印象深刻就是發展和平、改善人民生活、修改2008憲法和建立自由民主的聯邦制，可是四年多來經濟成績乏善可成、若開邦內戰不斷，撣邦的戰火比過去更加頻繁，她上任以來每年召開的21世紀彬龍會談至今沒有達到具體共識，每次會談前夕，軍方還會給她穿小鞋，刻意要製造戰火。

在內戰不斷又等不到資源的情況下，高原地區少數民族對她也失去信心和耐心。上一次大選中，全民盟在若開邦和撣邦並沒有大贏，這一次的得票率肯定也不會好。以現況來看，若開邦的情形顯得更加複雜，北部戰火日趨激烈，若開國民黨（Arakan National Party）的票倉則因戰亂被取消選舉，讓若開人民覺得全民盟在自己沒有把握的地區刻意取消選舉，助長對政府不滿的情緒。而面積最廣、人口最多的高原少數民族地區撣邦，傳統上本土政黨占優勢，鞏發黨在當地比全民盟受到歡迎。總體而言，經過執政考驗後，全民盟要像上一次拿到壓倒性勝利，可能沒那麼容易。

財力雄厚的政治老手組黨參選，會不會影響全民盟的票源

雖然全民盟在緬甸族為多數的平原地區和三角洲地區大勝機率很高，但因為有新的競爭對手加入，全民盟也不能掉以輕心。2015年披著全民盟戰袍在仰光區勝選的議員Dr. Thet Thet Khine，自進入議會後，就常在媒體前抱怨翁山蘇姬一人做決策的領導風格，後來她自立門戶組了 人民先鋒黨（People Pioneer Party），這次選舉中推出了230位候選人。她表示這一次只是試水溫，志在未來。雖然人民先鋒黨已被視為支持軍方的政黨，但是否會因她的攪局而讓鞏發黨從中得利值得關注。

Photo Credit： VOA Burmese Public Domain 自立門戶組人民先鋒黨的Dr. Thet Thet Khine

除了人民先鋒黨外，還有前軍方大老 瑞曼 （Thura Shwe Mann）成立的聯邦改進黨（Union Betterment Party）。 瑞曼 曾是前軍政府領導人丹瑞（U Than Shwe）的愛將之一，一度被認為是總統登盛（U Thein Sein ）之後繼任總統位職的軍方屬意人選，在前總統登盛時期他擔任 人民院（下議院）議長 ，任職議長期間他與翁山蘇姬保持友好關係，可能因為他與翁山蘇姬過於親近，讓軍方開始對他產生懷疑，後來與登盛的政爭之中他敗陣下來，被迫離開議長職位。至今還有軍方人士視瑞曼為叛徒，是翁山蘇姬能東山再起的罪魁禍首。而 瑞曼 為了實現他的總統夢，這次一口氣推出9百多位候選人，以目前情況來講，他的總統夢能夠實現的機率不高，只是他還有多少影響力，要等選票開出來後才能知道。

Photo Credit： AP/ 達志影像 前緬甸人民院議長瑞曼（左）與翁山蘇姬。

Photo Credit: AP/ 達志影像 聯邦改進黨（Union Betterment Party ，UBP）的支持者在造勢活動上歡呼

另一個值得觀察的是 民眾黨（People Party），這是由「8888民運」學生U Ko Ko Gyi帶領一群政治理念相同的革命戰友組成。這批民眾黨成員原本是支持全民盟的義勇軍，U Ko Ko Kyi曾在2015年時準備代表全民盟參選，可是最終沒有得到黨的提名，而這次民眾黨候選人的主要參選地區遍布在仰光省，一共推出152位候選人。

U Ko Ko Kyi直言他支持「聯合政府」，認為當前國家體制中，國防部、內政部和邊境部的部長本該由執政黨任命，而是由軍方指派，他認為這就是聯合政府的實踐。這說法與軍方立場不謀而合，讓外界質疑他的立場是否已經轉向軍方，民眾黨除了政治勢力雄厚，U Ko Ko Kyi的論述能力也不容小覷，而其政治理念，是否能說服翁山蘇姬的支持者轉向把票投給他？如果民眾黨候選人中有選上，他們會往哪一方靠攏值得關注。

Photo Credit： Htoo Tay Zar CC BY SA 3.0 「8888民運」出身的U Ko Ko Gyi

選前，一位曾因侮辱國家罪而被通緝的軍方御用政治和尚威拉杜（Ashin Wirathu），突然出現在仰光地區的某個警察局自首，在警局前他向預先安排好的一群支持者高喊「把爛鳥黨趕出去」，他指的就是全民盟。威拉杜的鬧場，很明顯是軍方的選舉操作，企圖製造事端擾亂選舉，另一方面也可指控全民盟是一個打壓佛教的政黨。

這次選舉過程，從選委員的住宅被丟擲手榴彈開始，就有一連串爆力事件，緬甸是一個多種族的社會，歷來在不同種族之間就存在很深的鴻溝，可惜沒有因選舉的開放拉近彼此的距離，一次又一次的選舉，反而讓社會上增加更多裂痕。對緬甸人民而言，翁山蘇姬和全民盟也許不是最理想的人選，但為國家民主長期發展著想，全民盟又或許是目前唯一的選擇，無論選舉結果出爐後由哪一方勝選，還得靠軍方和各黨領導人的良心與智慧，讓這個國家的民主制度和平穩定的發展下去。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒