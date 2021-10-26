政變前她是位夢想到歐洲留學的的緬甸大學生，如今她離家參與一次又一次的游擊抗爭運動

「聽到奶奶死於COVID-19，父母和兄弟也為其所苦時，我感到十分悲痛，於此情形下無法陪伴他們，真的讓我感到很後悔。有時候，我甚至會想像自己回家了，彷彿什麼都沒有發生。」

文：Mee Mee（曾是緬甸的NGO研究員，儘管該NGO因政變而停擺，但她以其知識和人脈，以及曾是自由作家的早期經歷，使她成為「緬甸春天人物專訪」項目的貢獻者）

一位 20歲的社運人士選擇起義反抗，她相信唯有這一條路，才能讓處於政變、未來動盪不定的緬甸繼續前行。

「消滅法西斯軍隊！」 「為勝利而戰！」 「為走向聯邦民主而戰！」

8月的某一個下午，抗議聲浪響徹仰光市區街頭，一群青年示威者在快速行走的同時，警戒地掃視整個街坊，這是一個僅由25位年輕男女集結而成的群體，有些人手持火把和布條，有些人則舉起知名的抗議標誌——三指禮，他們在進行所謂的游擊示威。於此時期，在緬甸表達與軍事獨裁政體對立的政治立場，其實是非常危險，因為掌權的國家管理委員會（SAC）成員經常會穿著便服、喬裝打扮，出其不意地拘捕示威者。這一群青年計畫周密、行動謹慎，似乎十分冷靜，但是在他們之中，有一位成員恐懼地顫抖著，非常緊張。但是，她依然進行著必須做的事：高呼口號、抗議示威。

「我不太能面對催淚瓦斯，也很怕槍聲和被逮捕。雖然如此，我還是繼續抗議。為什麼？因為我別無選擇。」Ma Hnin Khaing說，她是一位20歲的青年，在2021年的政變之前，在仰光的大學就讀第三年。

Ma Hnin Khaing一如既往地害羞而開朗，在政變之前，她的生活充滿歡樂，現在回顧起來尤其是如此。在過去，她的日常行程是慢跑、聽音樂、閱讀、學西班牙文等。她的夢想是屬於溫和路線，卻不太容易：她希望未來能進入歐洲的大學研究文學、西洋古典學或更多語言，然後悠閒地慢跑和騎車兜風。

但是，政變爆發之後，她不得不揮別夢想和簡單的生活。其實她可以選擇繼續讀書學習，但是每天都有人被軍方射殺而死，使她無法再以過去輕鬆的方式生活，於是，她與朋友出門參與抗爭、加入集會，做自己能做的一切反抗軍方。

Photo Credit：AP / 達志影像 抗議政變的民眾於7月11日在仰光的Mingalar Taung Nyunt鎮舉行的一場快閃抗議活動

Ma Hnin Khaing在大學是參與文學社，且與學生會成員的感情融洽，因此，很快地就與同一所大學的同儕們一起出來抗爭。她甚至援助學生會的核心成員安排遊行路線和物流，協助與組織大學內拒絕繼續為SAC工作的講師和員工參與公民不服從運動（CDM），以及協助 CDM的財務支援計畫。各大學學生會相互合作召集學生、集合上千位成員，在當時是很常見的事情。

Ma Hnin Khaing在接受採訪時解釋：「我加入抗爭，不是因為我對於政治家宣揚的政治抱負具有強烈的信心，只是面對壓力的反彈而已。沒有人應該習慣接受此種壓迫，持續抗爭是唯一的選擇。」

但是，示威者與SAC軍隊之間的對峙日益劍拔弩張，在政變爆發將近一個月之後，她參與的抗議運動遭到SAC暴力鎮壓。2021年2月28 日，Ma Hnin Khaing與同儕參與全緬學生會聯盟（All Burma Federation of Student Unions）號召的抗議遊行，最後，遊行卻在軍隊的催淚彈、閃光彈和槍聲下結束。上千位學生不得不跑到鄰近的房屋或商店中，他們認為的安全處所。在奔逃時，學生們一堆堆地聚在一起，有些人的狀況很差，因為毒氣彈與煙霧彈在他們的腳邊炸開，導致他們受到重傷。現場充斥著喊叫聲與轟炸聲，整個畫面相當慘烈。「我每一次聞到煙霧彈的味道，都會惡夢纏身。」Ma Hnin Khaing與我們分享她的經歷。

Photo Credit：AP / 達志影像 圖為緬甸群眾上街抗議軍政府。

很幸運地，她在只有受到輕傷的情況下逃離現場，之後她父親禁止她參與抗爭，幾乎把她鎖在家中，僅能透過朋友與社群媒體新聞瞭解外面的情形，令她難過的是，得知每天都有越來越多示威、反抗SAC的人喪命。為政治改革貢獻心力的強烈意志，以及對於在家、在外失去自由的厭惡感，驅使她採取唯一的方法：偷偷離開家。

「我的父親一直在注意我，所以在離開家時完全無法打包衣服和其他必需品。為了離開，我謊稱要將書還給住在附近的朋友。」Ma Hnin Khaing說。她離開家的時候，除了自己喜歡的書和10萬緬元（大約60-70美金）之外，什麼都沒有帶。

她第一個與最重要的決定是前往SAC權力較無法掌控的鄉村地區，參與武裝防衛訓練，但是她需要時間，且確實在靜待機會，同時遷移至一個又一個不同的安全藏身處，並參與一次又一次的游擊抗爭運動。她在會議中協助安排路線與地點，已成為快閃示威活動的組織者之一。

剛開始的漂泊生活很不容易，尤其是對於一位一直依靠家庭的20歲青年而言。她可以透過朋友支援與協助處理所有的情況，但是她仍然很擔心家人，特別是在Covid-19肆虐的時候。

「聽到奶奶死於COVID-19，父母和兄弟也為其所苦時，我感到十分悲痛，於此情形下無法陪伴他們，真的讓我感到很後悔。有時候，我甚至會想像自己回家了，彷彿什麼都沒有發生。」幸運的是最終家人都痊癒，但Ma Hnin Khaing自己也遭到感染，大約經過一個月的時間才恢復正常。這一位已經下定決心的年輕逃亡者從未打電話回家，也從未讓她的父母知道自己經歷的艱辛。

Ma Hnin Khaing的理念很簡單：她因為別無選擇而起身反抗壓迫人民的SAC。除此之外，她渴求的不多，因為她與政變下的大多數人一樣，都飽受現在動盪不定之苦。

「這些日子以來，每一件事都充滿著不確定性，甚至有可能白天在街上行走時遭到逮捕。示威者與社運人士被逮捕之後，隔天成為死屍被送回家已經不是罕見的事，所以基本上我都是專注於當下的每一刻，不太思考革命之後等待我們的是什麼結果。我知道在過程中，甚至可能需要以生命為代價，即便如此，我也心滿意足了。」Ma Hnin Khaing闡述道，她的觀點令人難以反駁。

但是，她不會感到絕望。她總是充滿精力、活在當下地度過每一天，做自己可以做的事，並等待前往少數民族地區防衛訓練營的機會。她知道，透過所有可行之方式扭轉不樂見的情況，是維持革命精神的基礎。

「永遠不要停止抗爭，必須一直為了偉大的目標而抗爭。」這是她給其他國家之支持者與社運人士的建議。由這一位參與抗爭的年輕人口中說出來，確實是合情合理。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2021年2月13日，示威者在仰光抗議軍事政變，並要求釋放翁山蘇姬。

「緬甸春天人物」專訪系列是由「亞洲公共文化協會」（APCA）製作，並授權關鍵評論網轉載。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒