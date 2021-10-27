政變前他是對國家民主化抱有希望的公務員，如今拾起武器奪回緬甸的明天

前緬甸公務員Bhone在政變後投入反軍方的抗爭， 他非常讚賞香港、台灣和其他奶茶聯盟國民主價值支持者的行動。他說：「為了奪回我們喪失的權利和真正自由，每一個人都應該起身參與戰鬥。」

文：Naung（2012年開始寫作生涯，緬甸軍事政變前曾在當地知名媒體工作，如今以不同的筆名為少數地下革命刊物撰稿）

30歲的Bhone，是人民防衛部隊（PDF）成員兼前政府官員，他分享驅使其持續奮鬥的夢想。

在因緬甸軍事政變而歷經挫折的數天之後，Bhone意識到自己面臨了人生的重大抉擇。2021年2月的某一個早晨，他行動了，口袋中裝著一封辭職信，腦袋中則裝著清楚的下一步計畫，並踏入自己工作的政府辦公大樓。

「我們看到1988的世代，履行了他們的時代賦予之責任，現在，輪到我們，這是我們所有人必須響應的信號。我們正在目擊公然施加在我們身上的不公不義，我們希望取回公平正義。」30歲的Bhon解釋為何加入人民，反抗軍方的壓迫。事實上，Bhone是緬甸參與公民不服從運動（CDM）的眾多專業人士之一。CDM是由數位政府雇員和平民勞工透過罷工，以妨礙軍政府之機制的大膽行動，而軍政府新組成的國家管理委員會（SAC）則以開除CDM參與者和拘捕運動領袖，威逼眾人回到自己的工作崗位。

雖然Bhone是在安全的地方，但是在各地區，軍方與示威者之間的衝突愈來愈激烈，軍方率領的部隊以殘暴的手段鎮壓示威活動，有時甚至向示威者開槍。之後沒多久，2020年選舉中大獲全勝之緬甸全國民主聯盟（NLD）的成員、少數民族人士與民主社運人士引領的民族團結政府（NUG），宣布了組織國防部人民防衛部隊（People Defense Force；PDF）的計畫，緬甸不同地區的勇敢青年們也紛紛響應，聚成個別的團體，成為地方PDF。他們的目的是在各地方區域持續反抗，並透過埋伏與小規模的戰鬥，阻止軍方進一步干涉政務。同時，地方PDF正在等待NUG率領的部隊進行圍攻，並準備與NUG攜手作戰。

Bhone瞭解衝突無可避免，於是成為鎮上第一時間採取行動、為地方PDF組織貢獻心力的行動者之一。為了安全起見，他要求我們不要提及城鎮的名字。該城鎮位於緬甸中部，以務農為主，此城鎮的民眾在過去的1988年民主運動、2007年番紅花革命，以及如今的2021年春天革命中，均大力抵抗壓迫人民的軍方，尤其是在這一次的抗爭中，由於該城鎮位於重要的戰略位置，可以與該地區中同樣勇敢對抗軍方勢力的其他地方PDF互動、合作。

「現在，我在地方PDF主要是負責與捐贈者和合夥團體之間進行溝通及合作。我的專業是制定、執行此類計畫，我在辭職之前是政府官員，經常需要處理這些內容。」Bhone提及他的職責。「其他加入我們PDF的前線成員，大部分是大學生和年輕勞工，他們被送到地區各處和附近少數民族地區參與防衛訓練營，學習防禦戰略，以及學習小規模的武器製造程序。」他補充道。

Photo Credit：Naung 圖為Bhone所在的人民防衛部隊所製造的武器。

他是一位單身男性，在選擇前行的道路時沒有太多顧慮。正常來說，若任何CDM前成員提供資訊給SAC，都可能會使CDM的現有成員面臨風險。不過，自2014年首次踏入政府服務領域之後，Bhone與同事一直維持著良好的工作關係，因此他非常有自信，自己不會身處在此類危險之中。但是，他在看到非CDM成員選擇為SAC政府工作時，仍會感到難過，也自然而然地與他們分道揚鑣。「自從分別處於敵對陣營之後，我們的關係就趨於冷淡。」他對在當地PDF的工作仍守口如瓶。

經驗豐富之民族武裝部隊提供的訓練，有助於提升PDF隊員的技巧。Bhone的部隊未擁有周遭地區部分當地PDF部隊與SAC軍隊近身戰鬥的經歷。另一方面，他們也開始著手進行策略性的行動，並計畫透過這些行動增加經驗。

Bhone說：「我們首要的地面行動是進行清掃。」他們的目的是透過暗殺SAC成員以及他們指派的當地官員，並摧毀他們的官方建築，弱化SAC掌握的權力。因為安全因素，Bhone不願意詳談行動細節。雖然這些行動顯然不足以對抗如同軍方等規模龐大的組織，但是能有效阻撓SAC的行政活動。

安全是當地PDF部隊特別關注的因素，他們在進行每一次行動時，都必須格外謹慎，因為軍方的情報單位正加倍投入尋找當地部隊和他們的駐紮地點。Bhone提道：「有一次，軍方抓到我們的一位隊員，並強迫他帶軍方前往PDF部隊駐紮的地點。幸好我們及時發現，但是我們在離開時被迫留下部分武器，那一次造成極大的損失。在那一段時間中，大家的情緒都非常低落，因為我們必須重頭開始。我們需要尋找新的安全地點、重新設定通訊密碼，並籌措資金重新購買損失的武器。」由於部隊的資金來源主要是來自於民眾的捐款，且各個社會階層的許多民眾在政變發生後，都陷入嚴重的經濟困境，因此有時候籌資會遭遇困難。

即使面臨這些難題，Bhone仍持續前行。政府背景出身的他，夢想能看到緬甸在清廉公正的治理下繁榮發展，而促使他勇敢對抗明目張膽的不公行為，就是這一場軍事政變。

「我希望能看到緬甸成為聯邦制民主國家，中央政府僅能控制外交和中央規劃等領域，且僅能指派平民擔任國防部長和內政部長，而非軍方官員。政府也應該以更公平的方式，重新分配緬甸不同地區的資源。此外，應透過選舉．公正選出擔任不同層級地區的行政官員，並以穩定及能有效遏止貪汙的司法系統約束官員。」Bhone說。他同時點出緬甸需要進行改革的幾個地區。

Bhone知道他的宏大夢想需要時間達成。他表示：「即使革命成功之後，我們仍有很多事要做。在革命之後整合全國各地的民間武裝部隊，絕對是一項艱鉅的工作。我將會竭盡所能實現夢想中的緬甸。目前很難說屆時是否會進入政府組織工作，畢竟未來充滿不確定性。」

他非常讚賞香港、台灣和其他奶茶聯盟國民主價值支持者的行動。他說：「為了奪回我們喪失的權利和真正自由，每一個人都應該起身參與戰鬥。」

Photo Credit: AP / Images 3月7日仰光，抗爭者以沙包、廢棄輪胎築起防線，以抵抗軍警的鎮壓。

「緬甸春天人物」專訪系列是由「亞洲公共文化協會」（APCA）製作，並授權關鍵評論網轉載。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元