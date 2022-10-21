生育自主｜分析｜台灣低生育問題，本質上是性別問題

111學年度大學分科測驗日前放榜，全國有51所大學招不滿學生，招生缺額高達1萬4千人，相較前一年（110年度）缺額約6200人，成長超過一倍。除此之外，據內政部統計，台灣人口自2020年首度出現負成長，死亡人數與出生人數差距持續擴大，種種跡象顯示台灣少子女化浪潮已對台灣造成衝擊。

面對台灣低生育率現象，政府多年來祭出多項政策與措施，包含增加公托、提供補助，或進一步推動「0到6歲國家養」政策，以應對台灣人口變遷問題，仍無法挽回台灣生育率持續下探的趨勢。2021年OECD及台灣內政部資料顯示，台灣各年齡生育率加總的總生育率僅有0.98‰，全球排名敬陪末座，僅次香港（0.78‰）跟南韓（0.88‰）。

許多人會認為低生育率原因，是現代青年生育人口數越來越少，但實際上，30歲以上進入婚姻的女性並沒有生得比較少。2020年最新數據顯示30歲以上女性生育率不減反增，35至39歲女性生育率漲幅更較10年前成長約53%。

中研院研究員鄭雁馨指出台灣低生育率的癥結點在於當代許多人走入婚姻的時間越來越晚，身體情況與大齡教養都可能成為生育的阻礙，而連帶影響生育機會。除此之外，東亞社會仍普遍存在傳統將生育與婚姻掛鉤的價值觀，所以「尚未結婚」所導致「不生」也成為生育率持續下探的原因之一。

沒遇到合適對象也是未婚原因

近年台灣生育率研究中雖然會時常提及晚婚或是不婚對生育率的影響，但鄭雁馨認為真正的不婚主義者人數在台灣實際上很稀少，更多的是有結婚與生育意願，卻遇不到「合適對象」。

LINE TODAY日前針對台灣用戶與讀者發起凍卵原因問卷調查，詢問「您認為越來越多女性想選擇凍卵的原因」，調查結果發現「目前不想生、但怕以後會後悔」選項佔27.41%最高以外，緊追在後的是「還沒找到合適的另一半」，佔27.39％，也反應多數民眾並非沒有生育意願，但符合價值觀所認定的合適對象卻很稀缺。

鄭雁馨觀察，東方社會傳統價值觀將婚育、家庭、還有個人理想選擇全部綁在一起，迫使年輕人要找到符合自己理想，也顧及家人顏面的「合適對象」是難上加難，「這對剛剛進入關係、或已經在關係裡中一段時間的男女，都會左右他們關係的穩定。若不能穩定，自然很難走到結婚那一步。」

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「什麼樣的狀態才是成家的準則？」鄭雁馨語重心長的說，現存社會價值觀下，對條件較好的女性而言，可能會期望男性有房、有車、有存款，但符合這樣條件的男性稀少，也給多數男性帶來龐大的壓力，而多年來的擇偶偏好，男性傾向尋找比自己年紀小的女性成家，面對人口結構改變，兩性面臨更強烈的擇偶競爭及婚姻擠壓，就更容易出現遇到找不到對象的狀態。

長期關注台灣低生育率問題、由多個NGO團體組成的托育政策催生聯盟，也觀察到傳統價值觀對青年成家及生養小孩觀念的影響，發言人黃喬鈴舉例，從小到大多數人被灌輸刻板的婚育價值雖然近年有鬆動，仍有許多青年仍會進入不合時宜的性別框架觀念裡，男性會被經濟壓力壓得喘不過氣，而女性則受困於育兒壓力與婆媳問題之中。

她舉例聯合國2019年「人口暨發展計畫」報告，指出東亞國家低生育率的根本原因為性別角色分工極度不均、僵化且工時長的勞動職場、以及高度競爭性的「教育熱」，傳統婚育觀念與高額教育成本的負擔下，讓女性和男性都對生育卻步。

托育政策催生聯盟2022年8月推動「新婚育宣言」調查，發現有高達92.6%的民眾希望長輩放手，不要再插手婚育規劃，喊出「勸婚催生，不如先談愛和平等」。發言人黃喬鈴指出，要長輩放手不單只是挑戰傳統觀念，更訴求青年應該要獨立自主，從自身開始實踐平等成家的樣貌，才能進一步鬆動傳統價值觀。

社會常規下的親職框架

除了價值觀影響，生育率也深受結構性因素影響。國發會2018年的研究報告就指出，女性從就學、工作到走入結婚、生育的歷程，皆深受社會結構性因素影響，工作、婚姻與生育對女性而言都存在機會成本的考量。其中2016年婦女婚育與就業調查報告就指出，已婚女性婚前有工作的佔比高達85.13％，與男性不相上下，但婚後僅有約57.23%仍有在工作，凸顯女性仍會因為結婚、生育或照顧等家庭角色而離開職場。

除了因家庭原因而需要離開職場，也有為數不少的人則是因為已婚或生育身份的轉換，直接被職場環境婉拒在外。

今年26歲的Mandy，去年結婚以後，隨著丈夫的工作從台中市搬到雲林生活，便發覺從單身到已婚的身份轉換，就爲她的工作帶來難以想像的阻礙。「我陸續投了好幾間公司，對方看到我勾選已婚，就會問我的生育規劃，就沒有然後了。」

而她自從懷孕以後，工作變得更難找。秉持著誠實的心態，Mandy在投遞履歷時主動告訴公司自己目前懷孕，卻從來沒有進到面試階段。「我很難不在心裡想，公司是不是會覺得聘我以後，以後就得讓我請育嬰假、或是需要再另外找一個人接替我去生小孩時的工作，所以在履歷階段就直接跳過我。」

她說明自己婚前不是沒有想過結婚與生育會對工作帶來的轉變，但沒有想到落差這麼大。「過去我會認為工作就是憑藉實力，但當你真正遇到了歧視，才會知道要打破這堵牆原來這麼困難。」

與此同時，她卻發現同樣經歷身份轉換的丈夫，在職場上卻更容易被同事同理與支持，性別的差異讓她有些忿忿不平。

也有部分男性反應結婚以後接踵而至的生養壓力，讓他們在工作與生活型態上別無選擇。剛結婚的Bryan就提到養小孩成本跟過去相比落差大，連父母都勸說不要生了。

「養小孩就像工作一樣，一旦開始就停不下來了」，他坦言以現有經濟能力與工作型態，不太可能在台北生養小孩。如果因為意外懷孕，就馬上需要面對換房子與收入問題，整個生活就會像失速列車難以控制，若想要換工作，可能也得等小孩上國小以後才有機會。因此即便與另一半有養育的計畫，仍然非常謹慎的規劃生養時程。

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鄭雁馨直言，提升女性勞動參與率與少子女化政策同樣重要，因為女性就業率的提升，不僅能直接補足未來勞力的部分缺口，同時也代表政策環境已經具備支持兩性平權及家庭工作平衡的條件。他舉例北歐等模範福利國家，就是高勞動參與率跟高出生率，因為國家擔起與分擔了一些家庭照顧及育兒的成本，「能夠讓女性勞動參與率拉高的社會，絕對是可以支持女性平衡工作跟家庭的社會。」

「台灣低生育率問題，本質上是性別問題」，鄭雁馨描述從單身到已婚的身份轉換，對許多人而言就是一個很大的賭注，你可能要因此改變，甚至放棄你的職涯與原有的生活，有太多需要考量的因素與傳統婚育觀念綁在一起，「如果根本的問題沒有處理、鬆綁，或是獲得更多元的對待，我們看到每個年齡層尚未結婚的比例就是會一直上升。」

鄭雁馨坦言台灣生育率已經不可逆，因為處在低谷已經很久了，一但開始負成長，所造成的衝擊就會很大。但他仍肯定現有推動的0到6歲國家養政策，爲有生育打算的父母分擔壓力，是一個好的開始，「是好事、也是該做的。」

目前多數生育第一胎的都是30歲以後的女性，他建議可持續關注政策是否對未來5年、10年這個年齡段女性勞動參與率上升帶來幫助。

幸福人生 VS 做自己

雖然過去台灣推動友善家庭與職場政策，並提升生育及托兒補貼，但更多的已婚婦女在離開職場後，因為家庭角色或照養責任，無法重新回到未生育前的職場位置。

長期關注並協助婚育婦女重返職場的得人資源整合公司創辦人蔡淯鈴分享他們在媒合女性重返職場的過程中，面臨最大的挑戰即是無形「幸福人生」框架所帶來的壓力，她們在親職教養與照顧責任上迷失了自己。即使有意回歸職場，卻也會因為不知道自己想做且能做什麼，而感到迷茫。而她的職責就是要讓來求助的女性，認知到自己想要什麼，與重新掌握自己的人生主導權。

蔡淯鈴形容台灣的低生育率是一場完美風暴，因為台灣雖然如同其他東亞國家，也被傳統價值觀綑綁，導致在婚育選擇上裹足不前，但我們卻是亞洲普遍教育程度較高且性別相對平等的國家，因此青年在人生歷程的選擇相對較多，所以有更多的餘裕可以逃離婚育責任，這間接使得生育率下滑。

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究竟要如何扭轉這場風暴呢？她認為開啟不同族群的對話是第一步，讓更多的人能夠接受與包容新世代的價值觀，而不是一直催婚與催生。

對於尚未決定或無意走入婚育階段的人，她認為社會也應該給予同等的支持，才有機會破除傳統價值觀，包容更多不同的家庭想像。不論是同志家庭、單親父親，或是不想結婚生育的人，只有讓社會每一個人都有機會在人生的選擇上真正的「做自己」，才能真正同理、尊重他人的選擇，帶來一個更能友善家庭的社會。

蔡淯鈴也指出政府也應該盡力降低婚育的阻礙，讓有意婚育的年輕一輩負擔更小，例如目前國營事業在推動的職場教保中心，直接在公司內設立托嬰、托育空間，讓在職場工作的父母可以安心工作，不會急著要下班接孩子。「政府雖然起了一個頭，但需要提供企業更多的誘因，鼓勵他們成立，才能造福更多的人」。

托育催生政策聯盟也認為政府應該要提升公共托育服務的普及性，並給予育嬰假更多的彈性，甚至近一步升級成為「親職假」，享有以「小時」或「日」請領親職假，讓父母可以在職場工作的同時兼顧家庭照顧功能，意識到自己育兒的付出有被政策支持、也鼓勵更多男性也可以請領，才能實踐真正的性別平等。

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核稿編輯：林奕甫