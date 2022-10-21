生育自主｜不生｜不討厭小孩，不代表要有自己的小孩

「我並不是一個討厭的小孩的人。我願意去當朋友小孩眼中的好阿姨、好姊姊，投注我所有的愛給他們，但這並不意味著我需要擁有自己的小孩。」自35歲以後打消生育念頭，光宇坦言很快樂，因為再也不用煩惱人生安排是否需要保有第二個選項。

作為保險業務，他過去看過許多家庭案例，愉快、不愉快的都有，讓他更加深信自己的選擇是對的。理性看待自己的生育意願，光宇與伴侶至今沒有後悔過他們的選擇。

過去20年來，台灣生育率持續下降，從2002年平均每位婦女生育1.68個小孩，下降到平均生不到一個小孩，近年更成為全球生育率最低的國家之一，即使政府相繼推出對家庭及生育政策的鼓勵，仍難以挽回持續低迷的生育率。

為什麼有人選擇不生育？顏裕祥2021年的研究指出，現今社會的生活方式與傳統高生育率的社會已有極大的不同，個人對於生育的想法也有巨大的轉變，生育不再是人生必經的階段。現代社會在生育的考量往往會比過去更為複雜，通常會經過理性計算，才會踏入生育階段。

從顏裕祥的研究回顧可以得知，過去曾利用生育價值探討個人生育意願，指出不論歐美與華人文化，皆認為父母可以從養育子女的經驗中，獲得正面的意義與價值。然而，現在社會生育子女需要付出巨大的代價，除了養育子女的精神壓力外，經濟成本也不斷攀升，在有限的資源下，不僅會限制人們的生育慾望，更成為另一種壓力。

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除此之外，經濟與工作的發展，也讓女性更難放棄正在發展的職涯，果斷走入婚育階段。

但更多的可能是觀念上的轉變。陳玉華研究指出，時代變遷與女性教育的提升，讓「生育就是女性天職」的思想被屏棄，女性不再需要透過「生育」來證明自己是一個「完美的女人」。相反的，有更多的人意識到父權社會對女性生育的箝制，更認真思考自我存在的價值。

選擇不生育的人們

走一趟實體書店，在關於家庭分類的書籍區裡，遍目可及的都是關於育兒或教養的主題，可見社會主流對家庭及個人生命歷程的認知，仍將生育納入人生必經之路。《不當媽會怎樣？：無後生活的N種可能》作者凱特・考夫曼（Kate Kaufmann）就曾描述自己面對「你有小孩嗎？」的疑問曾感到難以啟齒，但事實上，不生小孩的人們與他人並沒有什麼不同，他們只是開啟了一扇與多數人不同的門。

「比起生育小孩，我更想了解自己。」今年34歲的舒華，從學生時期就發現自己對親職的渴望比起他人來得低，即使已是適合婚育的年齡，她絲毫沒有因為身邊同儕走入生養小孩的階段而動搖。

在她的眼中，生育小孩就會喪失自己的身體自主權，最顯而易見的就是外形的轉變。懷孕對女性外形、行為與心理的影響，讓舒華完全打消生育念頭。「我從小是易胖體質，生活中一直存在身材焦慮，因此光是想像生育過程會讓我沒有辦法掌控自己的身體變化，就會讓我感到很害怕。」

目前31歲的藍妮也有同感。想到生育，她腦袋第一個浮現的字眼是「破壞」，一個生命在腹部逐漸長大，自己的肚皮會被撐開，脊椎與骨盆會感受到沈重的負擔，這些不可逆的傷害將持續影響自己將近一年，這讓藍妮感到害怕。

「我們太少關於女性生育過程時身心變化的探討，因此變成年齡到的時候才考慮這件事情，甚至在生育後才理解對身心的破壞這麼大。」藍妮對整個社會提倡生育，卻忽視孕婦懷孕經驗而感到不滿。

目前42歲的嘉賢，也坦言想要有小孩的想法曾經在他憂鬱症發作嚴重時一閃而過，「當時覺得自己一事無成，也許小孩可以成為自己生命中唯一的成就」，但事後回想起來，這樣的想法讓他感到害怕，因為小孩終究是一個獨立的個體，不該是為了滿足自己的成就感而存在。

重視自我實踐的一代

除此之外，養育小孩所伴隨的親職責任，也讓舒華感到窒息。他形容自己一直不是一個很快樂的人，不希望自己將負面的情緒投射到小孩身上，不生育、只對自己負責，對他而言是一個比較好的選擇。

不只是女性，也有部分男性意識到生育後代是兩個性別的事情。目前29歲的柏翰，大約從5年前開始有不生育的想法，除了經濟與養育壓力因素外，他坦言比起生育，他更重視實現對生活的滿足。作為男性，他認知到生育雖然是兩個性別的事，但仍是由女性主要承擔懷胎10月的不適與生活壓力。所以若另一半沒有強烈的生育意願，他傾向不生育。

「這個社會應該要看見『單身』的存在，」柏翰說明，當整體社會氛圍仍將成家立業視為成功人生的模板，就會有更多人在婚育及時間壓力下被迫結婚、生育，這間接造成了許多悲劇。他認為，近年直男研究社的興起、以及社會的厭女風潮，皆是源於社會對幸福人生的定義是兩個人走在一起的想像所造成的。「如果今天你倡議單身也可以過得很好，還會有這麼多人焦慮自己找不到另一半嗎？不會嘛。」

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「當你減少壓力，搞不好願意生的人就會變多了。」人口學家鄭雁馨也指出，低生育率問題本質上是性別問題，因為整個社會過去30年的人口結構有巨大的轉變，但我們的求偶標準與價值觀仍停留在30年前，因此有許多重視性別平等或個人自主的人不願走入婚育的牢籠。降低傳統婚育壓力對個人的壓迫，才是解決台灣低生育率重要的一步。但鄭雁馨也坦言，這是另外一個30年計畫，需長久推動、實現，也無法即刻解決當下低迷生育率問題。

「我們就是要認清現實，台灣的生育率不可能會再回到過去的榮景了。」

沒有小孩，也可以活得很好、很快樂

凱特・考夫曼在書中分享，社會對於要如何稱呼這群沒有小孩的人一直頗有爭議，不孕（infertility）、不生（childfree）、無後（childless），稱這些名詞都是作為母親的對立面。但沒有任何一名詞可以概括這些人的存在，因為每個人沒有小孩的結果背後包含著複雜的考量與客觀因素，並不如大眾所想的是自私、愛享樂、甚至是討厭小孩。

「不是媽媽的人，身邊其實可能也會有許多小孩」，凱特・考夫曼在書中分享，這些人可能成為繼母、或是成為友善的鄰居，敞開家門照料與自己毫無血緣關係的孩子。

在凱特・考夫曼眼中，開啟一扇沒有小孩生活的門，一樣可以過得有趣而收穫滿滿，除了富足自己的人生、也可以在既有人際關係裡，利用自身的興趣愛好及付出，來改變其他人的生命。

即使不打算生育，柏翰仍認為自己能為打造友善的生養環境付出心力。他過去幾年因為關注友善生養環境議題，發覺台灣許多社區的建設其實根本不適合老人與小孩生活，包含過重的大門跟危險的交通環境，都有待政府跟全民重視。

「多付出一點對友善生育環境的關心，讓有心生育小孩的人願意生，我這樣也算是對社會有一些貢獻了吧。」

舒華也期待社會可以就每個人的人生選擇給予尊重。「我知道有些人說出口時可能不是惡意，只是沒有思考到那個可能性。」他認為透過自身實踐不生育的選擇，好好活著，就能證明這樣生活的選擇也是可以過得很好的。

聽聽不同人們的心聲

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核稿編輯：林奕甫