歷經兩年多的政局動盪與疫情衝擊，為何馬來西亞「終於」要舉行大選了？

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由於馬來西亞年底盛行東北季風，水患容易在11月到12月期間發生，因此朝野雙方均有人表示全國大選應在2023年舉行為佳。首相依斯邁沙比利之所以最終選擇在今年底解散國會，是因為來自其所屬政黨的壓力，其黨主席阿末扎希期望早日舉行大選，成功讓自己官拜首相來擺脫官司纏身的問題。
政局紛擾了兩年多後，馬來西亞現任首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）終於在10月10日宣布解散國會。按照馬來西亞憲法，選委會必須在60天內舉行選舉，而官方也確定在11月19日進行投票。
馬來西亞上一屆大選是在2018年5月9日舉行，當時馬哈迪（Mahathir Mohamad）領導的希望聯盟擊敗國陣政府，實現了建國以來的首次政權輪替。然好景不常，2020年2月希望聯盟政府的內訌白熱化，最終政權垮台，這事件在馬來西亞稱之為「喜來登政變」。同年3月由慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成為第8任首相，再到2021年8月由沙比利成為第9任首相，馬來西亞在短短的4年半，共經歷了3個首相掌權。
馬來西亞是奉行西敏制的內閣制國家，最遲得每五年舉行大選，任一政黨或政治聯盟需要在國會議席（222席次）中獲得半數以上的席次方能成立政府，其黨魁或聯盟領袖則在執政黨國會成員的推薦下成為行政首長的首相。由於慕尤丁政府、沙比利政府是沒有經過選舉的民意考驗誕生的，因此在當地政治語境也被稱為「後門政府」（Backdoor Government）。
喜來登政變後至今的兩年多來，詭譎多變的馬來西亞政壇，其實多次傳出會解散國會舉行大選，早日「還政於民」，但為何偏偏會選擇這年底大選，而非循前幾屆投票日都落在上半年呢？
黨內政治逼宮下的國會解散
其實這次選舉至少有3次機率提早發生，一是馬哈迪領導下的希盟倒台時，二是慕尤丁首相下台時。這兩者的共同點都是自家陣營的國會議員跳槽或撤回對執政黨的支持，導致政府失去多數國會議員信任而必須倒閣。
馬來西亞是內閣制國家，一旦原任首相在面對憲政危機，理應積極拉攏不同勢力來支持他，另外就是尋求國家元首解散國會，藉著人民的選擇重新選出新政府。然而，礙於2020年2月「喜來登政變」發生後，馬來西亞的新冠疫情爆發，時任首相慕尤丁在3月16日宣布施行全國行動管制令，因此國家元首也不鼓勵冒著擴張疫情的風險下舉行大選。
唯，第三次的解散國會的聲浪有其獨特之處，那是因為解散國會的壓力是由沙比利所屬的政黨巫統（馬來民族統一機構），其黨主席阿末扎希（Ahmad Zahid bin Hamidi）發出的。他老早就在各種危機發生當下，或是黨內部會議就多次要求解散國會，而貴為首相的沙比利，在黨內卻是屈居於阿末扎希的巫統副主席。
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