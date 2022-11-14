馬哈迪和安華還能呼風喚雨？馬來西亞大選仍是老政客們的恩仇錄

我們想讓你知道的是
馬哈迪在2018年5月9日的選舉中，領導希望聯盟實現馬來西亞建國以來的首次政權論題，但隨著2020年2月底發生喜來登政變後，馬哈迪和安華再次下野。儘管外媒仍關注馬哈迪與安華在今年大選的政治動向，但就這幾年的馬哈迪與安華的種種政治作為，其實從朝野政黨到市井小民，兩人的影響力已大不如前。另一方面，隨著馬來西亞已實現18歲公民權投票，未來年輕選民對政黨生態的影響值得觀察。
正當人們在關注2022年台灣地方選舉時，遠在東南亞的馬來西亞不經意地跟上台灣選舉的節奏，於今年11月19日舉行第十五屆全國大選。
馬來西亞國會議席共有222席，馬來西亞的政治生態是無法有政黨單獨執政，必須組成政黨聯盟來聯合執政。馬來西亞的政治常與族群、宗教牽扯，眾多的政黨也讓非馬來西亞人難以理解這裡獨特的政治脈絡，不過對台灣讀者而言，談到馬來西亞政治必定離不開馬哈迪和安華（而國際外媒也多把焦點放在這兩人身上），因為這兩位崛起於上個世紀的領袖都是叱咤風雲之輩。甚至到今天為止，馬哈迪和安華，以及跟兩人有一定鏈接的政治人物，都在影響著馬來西亞政治發展的走向。
馬哈迪和安華的關係，其戲劇性程度足以拍攝一部電影，筆者之所以如此詮釋，首先得從兩人的簡歷說起。
庶民出身的馬哈迪
生於1925年的馬哈迪，自小在一個傳統的馬來穆斯林家庭長大，二戰結束之後，馬來社會掀起反抗英國統治的民族主義萌芽，馬哈迪也被捲入這股潮流之中，加入代表馬來穆斯林的政黨——巫統，開始涉足政治。1964年，剛在新加坡獲得醫學學位的馬哈迪代表巫統參加大選，後來卻因跟時任首相兼「國父」東姑阿都拉曼不和，馬哈迪遂遭開除黨籍。第二任首相拉薩在1970年上台之後，馬哈迪再次受用，並入閣擔任部長。1976 年馬哈迪被委以副首相職，然後在1981年擔任馬來西亞第四任首相，直至2003年卸任，其第一次任相掌權長達22年。
關於馬哈迪仕途，跟他主張馬來人至上的意識形態絕對離不開關係。馬哈迪1964年首次擔任國會議員時，就以巫統的激進派面向大眾，在國會辯論的時候充當政府的「打手」，專門跟在野的人民行動黨領袖李光耀對峙（新加坡於1963年9月16日成為馬來西亞的一員，但1965年8月9日遭逐出馬來西亞而被迫獨立建國）。
1969年大選前後，巫統、馬華公會和印度國大黨共組的聯盟黨「慘勝」，在國會喪失三分之二優勢，馬哈迪也這股反風中不幸落選，他直言聯盟黨選戰失利乃東姑阿都拉曼過度偏向華人，以及長期不重視馬來人感受的結果，認為東姑阿都拉曼必須交出黨政權柄，「國父」一怒之下便將他逐出巫統。
沒有巫統的支配下，馬哈迪返回家鄉吉打州從醫，但他依然關注政治，在1970年推出《馬來人的困境》一書闡述對馬來人危機和未來的觀點，並在書中批鬥巫統領導層。轉捩點發生在拉薩接任第二任首相後，馬哈迪因推動「國父」有功而被再受重用，隨後馬哈迪憑著其馬來人至上主義的姿態持續升官。
專題下則文章：
歷經兩年多的政局動盪與疫情衝擊，為何馬來西亞「終於」要舉行大選了？
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