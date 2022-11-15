讓年輕人參與政治玩假的？馬來西亞大選首次開放18歲公民投票，但國立大學仍禁校園談政治

馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri）在今年10月10日宣佈解散國會，選舉委員會也隨後公佈全國大選提名日和投票日，分別落在11月5日和11月19日。馬來西亞選戰號角正式響起，各政黨在街邊掛滿旗幟，舉辦政治演講為各自造勢。這屆大選成爲國際焦點，除了是2020年「喜來登政變」和政黨碎片化後的首次全國大選，也關乎貪污腐敗的巫統舊勢力是否重回馬來西亞政壇主流。

還有另一值得關注的是，馬來西亞國會下議院2019年9月17日締造歷史，時任執政黨希盟和在野黨首次在修憲案獲得跨黨派共識，一致通過《18歲投票與自動登記選民修憲案》，因此今屆大選是該法通過後的第一場大選。根據選委會的官方網站顯示，在2021年12月15日頒佈憲報後，預計新選民人數將激增580萬人，而18歲至20歲的新選民人數則爲120萬人，是馬來西亞建國以來新選民增加幅度最高的一次，40歲以下的選民更占據了整體選民的51%，首投族或年輕選票的走向將是這場戰役的關鍵因素。

本篇文章主要探討509大選後至今，三個不同政府在掌權期間，對年輕人賦權和其參政空間的態度和表現，以制度改革程度和政府回應年輕人的抗議作爲衡量指標，並提出年輕人政治冷感主要因素和如何加强青年賦權的建議。

校園舊勢力奮阻學生自治

2018年5月9日，馬來西亞迎來首次的政黨輪替，打著改革旗號的反對陣線 「希望聯盟 – Pakatan Harapan」 （希盟）贏下多數議席。希盟政府對青年賦權做出了不同的制度調整，首要改革議程便是由時任青年及體育部長賽沙迪在國會提呈的降低投票年齡的修憲案，讓18歲以上的年輕人可以用手中一票，決定自己的未來、國家政策的發展動向。理論上，既然18歲青年需繳稅，也需負上法律責任，那理應享有對等的公民權利。政治上，各政黨一開始都視此修憲案為契機，誰能掌握年輕選票，誰就能贏得江山，所以這項修憲案在國會上下議院並沒受到太多阻力。

如果大學是社會的縮影，那大學生在校園内理應獲得參與政治、公共事務的自由。無奈，自1970年代以來，前朝國陣政府爲了維繫統治階層的權力，落實一個專門鉗制學生的言論與結社自由、打壓大學自主權與學生自治權的惡法《大專法令》，並沿用至今。在學運組織積極努力爭取下，希盟政府也願意聆聽學生們的建議，嘗試兌現大選宣言的另外一項青年賦權的議程，即廢除惡名昭彰的《大專法令》。

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希盟在執政期間主要落實了幾項針對《大專法令》改革。第一，教育部成立了廢除大專法令委員會，招納了法律專家、大學管理層代表、學術人員、大學生等主要利益相關者，探討大學長期在惡法管制下所帶來的負面影響，也擬定一個保障學術自由、大學自主全和學生自治權的替代法案《新高等教育法令》。