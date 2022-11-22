馬來西亞大選結束三天仍未誕生新首相，安華稱有望獲得多數國會議員支持任相

我們想讓你知道的是
雖然馬來西亞大選已在11月19日結束，但由於未有任何政黨陣營奪得過半國會議席席次，因此截至22日，馬來西亞未能誕生新首相。不過奪得最多國會議席席次的希望聯盟領導人安華表示，他有信心最終能獲得簡單多數支持，成為第十任首相。
馬來西亞第十五屆全國大選在11月19日順利落幕，包括改選222國會議席，以及舉行4個州選舉，不過其中2國會議席因個別原因而展延。由於沒有任何一政黨聯盟獲得過半國會席次，至今首相人選仍難產。
投入這次大選的主要三個政黨聯盟陣營，包括歷史最悠久的國民陣線（簡稱國陣，領導人阿末扎希），主要成員黨包括巫統、馬華公會、國大黨，2015年成立的希望聯盟（簡稱希盟，領導人安華），成員黨包括人民公正黨、民主行動黨、誠信黨，2020年成立的國民聯盟（簡稱國盟，領導人前首相慕尤丁），成員黨包括土著團結黨、伊斯蘭黨和民政黨。
以下為各陣營在今屆大選的成績：
|陣營
|議席
|希盟（PH）
|82
|國盟（PN）
|73
|國陣（BN）
|30
|砂盟（GPS）
|22
|沙民陣（GRS）
|6
|其他
|7
|220
根據西敏寺內閣制的贏者全拿的規則，必須有單一政黨或聯盟奪得簡單過半數的席次，才有資格組成政府，意即必須要有政黨聯盟奪得至少112國會議席。由於本次馬來西亞大選並無政黨聯盟奪得過半席次，因此出現懸峙議會的情形，各陣營必須爭取其它政黨的支持，湊足過半的席次，才能組成聯合政府。
11月20日，在這次大選中贏得第二多席次的國盟領導人、前首相慕尤丁（ Muhyiddin ）表示，已爭取到第三大陣營國陣的支持組成聯合政府，同一日馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah ）要求各陣營必須在21日下午兩點前，提交獲得多數國會議員支持的首相人選。
然而，國陣的第一大黨巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）卻在21日早上率領眾國陣政治人物，與希盟領導人安華（Anwar Ibrahim）等政治人物開會，隨後安華表示有信心獲得國陣支持組成聯合政府。此戲劇性轉折，讓許多希盟支持者認為安華終於有機會成為首相了，但國家皇宮也在同一日發出文告，稱國家元首同意提交首相人選的最後時間，延長至22日下午兩點。
不過直至22日截稿前，馬來西亞依然沒有誕生首相。22日下午四時，慕尤丁、安華先後抵達吉隆坡的國家皇宮覲見最高元首。接近五點半的時候，各家新聞媒體開始報導最高元首已同意委任安華為臨時首相的新聞，但安華在接近晚上六點離開皇宮後，向媒體表示最高元首依然未決定首相人選。
《當今大馬》報導，安華在皇宮外召開記者會轉述最高元首的意見，稱「元首表達，他希望看到組成一個強大而包容的政府，能夠包容各族群、宗教與地域。」安華也相信最終他能獲得簡單多數支持，成為馬來西亞第十任首相。
儘管希盟是本屆大選中贏下最多國會議席的政黨聯盟，也斬獲絕大多數華裔、印度裔選民的支持，但馬來族群選民的得票率不比國陣、國盟。各界分析認為，馬來裔佔馬來西亞人口七成，但有過半的馬來選民卻不支持希盟，如果安華領導的希盟執政，恐怕任期內會有重演2020年喜來登事變的可能。
馬來西亞四年來詭譎多變的政治
4年半以來，馬來西亞已更換了3個首相。
首先是前首相馬哈迪（ Mahathir bin Mohamad）領導的希盟，在2018年5月9日的第14屆全國大選中，擊敗執政多年的國陣政府，實現了馬來西亞自1957年建國以來的首次政權輪替。不過，隨著希盟政權內部政爭白熱化，如安華領導的公正黨內部分裂，導致希盟政權在2020年2月底垮台，僅執政22個月。
當時希盟政權的垮台，又被稱為喜來登事變。希盟政權的源於安華與馬哈迪之間的不信任，而公正黨黨內分成安華陣營，與親馬哈迪的阿茲敏陣營。時間回到2020年2月23日，當時阿茲敏陣營與已在野黨的國陣領袖在喜來登飯店會面，最終遭公正黨開除黨籍，隨後阿茲敏率領10名公正黨國會議員出走，並加入馬哈迪成立的土著團結黨，改為支持時任副首席慕尤丁擔任馬來西亞第八任首相。
來自土著團結黨的慕尤丁在2020年3月1日以微弱優勢組閣任相，並組織國盟政府。土著團結黨是馬哈迪在2015年成立的，並加入希望聯盟，喜來登政變後屬國盟的成員黨。由於馬哈迪在喜來登事變後得不到多數國會議員支持，而且在2020年5月遭慕尤丁開除黨籍，馬哈迪便在同年8月成立祖國鬥士黨，也投入這次的選舉，但結果是落敗，而且祖國鬥士黨的參選人也全軍覆沒，各界認為高齡97歲的馬哈迪的政治生涯已宣告結束。
不過慕尤丁領導的國盟政府並不穩固，他僅在位約一年半（538天）。慕尤丁擔任主席的土著團結黨並非國會第一大黨，而是與曾領導國陣政府的第一大黨巫統結盟，因此他在位期間一年不斷遭到巫統領袖的逼宮，以及因無經歷選舉而任相的政權合法性問題與防疫不力，備受在野黨與民間要求下台的壓力。最終隨著巫統的15名國會議員宣布撤銷對慕尤丁的支持，慕尤丁在2021年8月16日宣布內閣總辭。
在8月21日接任首相的依斯邁沙比里在2018年擔任巫統副主席，2020年3月慕尤丁領導的國盟政府成立後，入閣擔任國防部高級部長，接著在2021年7月9日升任副首相，並兼任國防部高級部長。
由於沙比里受到巫統黨主席阿末札希的壓力，要求儘早舉行大選，因此沙巴里在今年10月10日宣布解散國會，並在11月19日舉行大選。截至11月22日，由於馬來西亞最高元首未能決定首相人選，因此沙巴里仍擔任看守首相。
延伸閱讀：
- 馬來西亞大選：反對派安華宣稱取得多數，前首相馬哈地53年來首次落選
- 馬哈迪和安華還能呼風喚雨？馬來西亞大選仍是老政客們的恩仇錄
- 2022馬來西亞全國大選：各政黨聯盟摩拳擦掌，民調預測將無陣營可單獨執政
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
專題下則文章：
2022馬來西亞全國大選：各政黨聯盟摩拳擦掌，民調預測將無陣營可單獨執政
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。