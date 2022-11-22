馬來西亞大選結束三天仍未誕生新首相，安華稱有望獲得多數國會議員支持任相

馬來西亞第十五屆全國大選在11月19日順利落幕，包括改選222國會議席，以及舉行4個州選舉，不過其中2國會議席因個別原因而展延。由於沒有任何一政黨聯盟獲得過半國會席次，至今首相人選仍難產。

投入這次大選的主要三個政黨聯盟陣營，包括歷史最悠久的國民陣線（簡稱國陣，領導人阿末扎希），主要成員黨包括巫統、馬華公會、國大黨，2015年成立的希望聯盟（簡稱希盟，領導人安華），成員黨包括人民公正黨、民主行動黨、誠信黨，2020年成立的國民聯盟（簡稱國盟，領導人前首相慕尤丁），成員黨包括土著團結黨、伊斯蘭黨和民政黨。

以下為各陣營在今屆大選的成績：

陣營 議席 希盟（PH） 82 國盟（PN） 73 國陣（BN） 30 砂盟（GPS） 22 沙民陣（GRS） 6 其他 7 220

根據西敏寺內閣制的贏者全拿的規則，必須有單一政黨或聯盟奪得簡單過半數的席次，才有資格組成政府，意即必須要有政黨聯盟奪得至少112國會議席。由於本次馬來西亞大選並無政黨聯盟奪得過半席次，因此出現懸峙議會的情形，各陣營必須爭取其它政黨的支持，湊足過半的席次，才能組成聯合政府。

11月20日，在這次大選中贏得第二多席次的國盟領導人、前首相慕尤丁（ Muhyiddin ）表示，已爭取到第三大陣營國陣的支持組成聯合政府，同一日馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah ）要求各陣營必須在21日下午兩點前，提交獲得多數國會議員支持的首相人選。

然而，國陣的第一大黨巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid）卻在21日早上率領眾國陣政治人物，與希盟領導人安華（Anwar Ibrahim）等政治人物開會，隨後安華表示有信心獲得國陣支持組成聯合政府。此戲劇性轉折，讓許多希盟支持者認為安華終於有機會成為首相了，但國家皇宮也在同一日發出文告，稱國家元首同意提交首相人選的最後時間，延長至22日下午兩點。

不過直至22日截稿前，馬來西亞依然沒有誕生首相。22日下午四時，慕尤丁、安華先後抵達吉隆坡的國家皇宮覲見最高元首。接近五點半的時候，各家新聞媒體開始報導最高元首已同意委任安華為臨時首相的新聞，但安華在接近晚上六點離開皇宮後，向媒體表示最高元首依然未決定首相人選。

《當今大馬》報導，安華在皇宮外召開記者會轉述最高元首的意見，稱「元首表達，他希望看到組成一個強大而包容的政府，能夠包容各族群、宗教與地域。」安華也相信最終他能獲得簡單多數支持，成為馬來西亞第十任首相。

儘管希盟是本屆大選中贏下最多國會議席的政黨聯盟，也斬獲絕大多數華裔、印度裔選民的支持，但馬來族群選民的得票率不比國陣、國盟。各界分析認為，馬來裔佔馬來西亞人口七成，但有過半的馬來選民卻不支持希盟，如果安華領導的希盟執政，恐怕任期內會有重演2020年喜來登事變的可能。

Photo Credit：AP / 達志影像 馬來西亞反對派領袖安華（Anwar Ibrahim）

馬來西亞四年來詭譎多變的政治

4年半以來，馬來西亞已更換了3個首相。

首先是前首相馬哈迪（ Mahathir bin Mohamad）領導的希盟，在2018年5月9日的第14屆全國大選中，擊敗執政多年的國陣政府，實現了馬來西亞自1957年建國以來的首次政權輪替。不過，隨著希盟政權內部政爭白熱化，如安華領導的公正黨內部分裂，導致希盟政權在2020年2月底垮台，僅執政22個月。

當時希盟政權的垮台，又被稱為喜來登事變。希盟政權的源於安華與馬哈迪之間的不信任，而公正黨黨內分成安華陣營，與親馬哈迪的阿茲敏陣營。時間回到2020年2月23日，當時阿茲敏陣營與已在野黨的國陣領袖在喜來登飯店會面，最終遭公正黨開除黨籍，隨後阿茲敏率領10名公正黨國會議員出走，並加入馬哈迪成立的土著團結黨，改為支持時任副首席慕尤丁擔任馬來西亞第八任首相。

來自土著團結黨的慕尤丁在2020年3月1日以微弱優勢組閣任相，並組織國盟政府。土著團結黨是馬哈迪在2015年成立的，並加入希望聯盟，喜來登政變後屬國盟的成員黨。由於馬哈迪在喜來登事變後得不到多數國會議員支持，而且在2020年5月遭慕尤丁開除黨籍，馬哈迪便在同年8月成立祖國鬥士黨，也投入這次的選舉，但結果是落敗，而且祖國鬥士黨的參選人也全軍覆沒，各界認為高齡97歲的馬哈迪的政治生涯已宣告結束。

不過慕尤丁領導的國盟政府並不穩固，他僅在位約一年半（538天）。慕尤丁擔任主席的土著團結黨並非國會第一大黨，而是與曾領導國陣政府的第一大黨巫統結盟，因此他在位期間一年不斷遭到巫統領袖的逼宮，以及因無經歷選舉而任相的政權合法性問題與防疫不力，備受在野黨與民間要求下台的壓力。最終隨著巫統的15名國會議員宣布撤銷對慕尤丁的支持，慕尤丁在2021年8月16日宣布內閣總辭。

在8月21日接任首相的依斯邁沙比里在2018年擔任巫統副主席，2020年3月慕尤丁領導的國盟政府成立後，入閣擔任國防部高級部長，接著在2021年7月9日升任副首相，並兼任國防部高級部長。

由於沙比里受到巫統黨主席阿末札希的壓力，要求儘早舉行大選，因此沙巴里在今年10月10日宣布解散國會，並在11月19日舉行大選。截至11月22日，由於馬來西亞最高元首未能決定首相人選，因此沙巴里仍擔任看守首相。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範