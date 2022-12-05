為何2022馬來西亞大選，Tiktok竟成造王者？

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這次馬來西亞大選，曾執政長達61年的國陣竟只剩下30國會議席，淪為國會第三大陣營，顯見馬來選民對國陣貪污問題的厭惡。同時，廣受年輕人歡迎的社交媒體平台Tiktok，也讓常年在野的伊斯蘭黨找到突破口，近年的成功經營下，在這次大選掀起了「綠色海嘯」。
科技革新是否意味著政治改革？這個課題目前仍在全球爭論不休，但對於馬來西亞政治版圖的汰舊換新效率，的確與資訊科技的迅速發展曲線成正比。
自從智慧型手機在2012年普及後，馬來西亞在過去三次全國選舉中的成績也「改頭換面」，不僅打破獨立以來的政治僵局，實現首次政黨輪替外，也重新讓政黨聯盟整合，從傳統的兩線制分裂為三足鼎立。
在剛結束的2022年馬來西亞全國選舉中，除了臉書與WhastApp外，知名短影音社交平台TikTok更成為不少政客的宣傳新工具，間接影響年輕選民的投票意願，最終刮起了一波伊斯蘭黨大幅贏得選票的「綠色海嘯」（伊斯蘭黨代表色是綠色）。
不過，究竟TikTok會否成為未來選舉助選工具？目前放任內含明顯錯誤訊息的政治宣傳廣告是否會遭受對付？年輕人對於假新聞的識讀能力有多高？這不僅成了馬來西亞各政黨接下來關注的方向，恐怕也是新資訊時代裡，全球政治人物都會面對的選舉拉票策略所部署的關鍵。
大馬政壇精彩的十年
先簡單回顧過去10年大馬三次全國選舉的成績。
2013年第13屆大選中，由現任首相安華率領的「人民聯盟」取得大躍進，在222個國會議席中獲得89個席位，歷史上首次打破傳統執政黨「國民陣線」在國會擁有的三分之二議席優勢（國陣當時取得133個席位）外，也是首次獲得全國過半票數的支持。
到了2018年全國選舉，安華與前任首相馬哈迪聯手組成的「希望聯盟」更史無前例收穫113個議席，除了結束國陣61年的執政權，實現馬來西亞史上首次政黨輪替外，也創下希盟至今最多席位的記錄。
專題下則文章：
【更新】馬來西亞最高元首宣布，任命安華成為第十任首相
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