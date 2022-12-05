特別報導

2022馬來西亞第15屆全國大選

為何2022馬來西亞大選，Tiktok竟成造王者？

TNL+ 2022/12/05 ,

評論

郭朝河

Photo Credit:AP/達志影像
郭朝河

郭朝河

馬來西亞跨界媒體人、專欄作家、兼職電台DJ，擁有時評、影評、樂評、旅游、雜文等多個專欄。曾出版《在生活，藏一座雪山》。

我們想讓你知道的是

這次馬來西亞大選，曾執政長達61年的國陣竟只剩下30國會議席，淪為國會第三大陣營，顯見馬來選民對國陣貪污問題的厭惡。同時，廣受年輕人歡迎的社交媒體平台Tiktok，也讓常年在野的伊斯蘭黨找到突破口，近年的成功經營下，在這次大選掀起了「綠色海嘯」。

科技革新是否意味著政治改革？這個課題目前仍在全球爭論不休，但對於馬來西亞政治版圖的汰舊換新效率，的確與資訊科技的迅速發展曲線成正比。

自從智慧型手機在2012年普及後，馬來西亞在過去三次全國選舉中的成績也「改頭換面」，不僅打破獨立以來的政治僵局，實現首次政黨輪替外，也重新讓政黨聯盟整合，從傳統的兩線制分裂為三足鼎立。

在剛結束的2022年馬來西亞全國選舉中，除了臉書與WhastApp外，知名短影音社交平台TikTok更成為不少政客的宣傳新工具，間接影響年輕選民的投票意願，最終刮起了一波伊斯蘭黨大幅贏得選票的「綠色海嘯」（伊斯蘭黨代表色是綠色）。

不過，究竟TikTok會否成為未來選舉助選工具？目前放任內含明顯錯誤訊息的政治宣傳廣告是否會遭受對付？年輕人對於假新聞的識讀能力有多高？這不僅成了馬來西亞各政黨接下來關注的方向，恐怕也是新資訊時代裡，全球政治人物都會面對的選舉拉票策略所部署的關鍵。

大馬政壇精彩的十年

先簡單回顧過去10年大馬三次全國選舉的成績。

2013年第13屆大選中，由現任首相安華率領的「人民聯盟」取得大躍進，在222個國會議席中獲得89個席位，歷史上首次打破傳統執政黨「國民陣線」在國會擁有的三分之二議席優勢（國陣當時取得133個席位）外，也是首次獲得全國過半票數的支持。

到了2018年全國選舉，安華與前任首相馬哈迪聯手組成的「希望聯盟」更史無前例收穫113個議席，除了結束國陣61年的執政權，實現馬來西亞史上首次政黨輪替外，也創下希盟至今最多席位的記錄。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

專題下則文章：

【更新】馬來西亞最高元首宣布，任命安華成為第十任首相

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

2022馬來西亞第15屆全國大選：

2018年5月9日，馬來西亞的第14屆全國大選實現了建國以來的首次政權輪替而受到國際矚目。然而，隨著希望聯盟領導的新政府的政爭白熱化，政權在2020年2月底垮台，馬來西亞在接下來的兩年多進入了政治情勢混沌的局面，四年來共經歷了三個首相。 接下來的11月19日，馬來西亞將舉行第15屆全國大選，未來這國度的政治民主發展為何，仍舊值得關注。

看完整特別報導