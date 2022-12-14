從馬版「三國演義」到「藍綠大和解」，解析牽動馬來西亞政治的第15屆大選

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稍有瞭解馬來西亞政治的讀者肯定知道，馬來人和非馬來人/華人的對立佔據馬國大部分的歷史篇章。惟，第15屆大選的結果卻表明，一旦馬來人和非馬來人/華人對立上升到極點之後，接下來需要面對的就是無人掌控絕對的政治優勢。
今年11月19日，馬來西亞舉行第15屆全國大選，希望聯盟（簡稱希盟）主席安華成功擔任馬國第十任首相，圓了他惦念已久的首相夢。
但是，第15屆大選的精彩之處不僅於此，它給馬來西亞創造許多了「第一次」，帶來很多跟以往不一樣的政治現象，為此，本文將從透過以下的陳述與分析，帶領讀者瞭解馬國的政治概況。
投票人口創歷史新高
1957年馬來亞獨立以後，歷經15屆國會改選，平均投票率是75.2%，在這當中，最低的一次是馬哈迪威權統治時期的1995年第9屆大選（68.3%），投票率最高的一次是2013年第13屆大選的84.8%，第二高是首次政黨輪替的2018年第十四屆大選（82.3%）。
從投票率來看，馬來西人的政治參與算是偏高的，無論是否受到政黨動員的影響，選舉到了選民就會應景出門投票，相比起實行強制投票的鄰國新加坡，馬來西亞人對政治參與顯得較主動、積極和開放。
想當然，有人會說，投票率高低不能完全跟正向的政治參與畫等，裡面必定存在族群、宗教和地緣的群體對立，以及賄選、買票相關的舞弊問題，可是若我們放眼世界，即便是典型的歐美民主國家或亞洲民主燈塔的台灣，也不是都面臨族群對立和選舉舞弊嗎？筆者認為，用選擇性輕描淡寫的態度看待馬國高度的政治參與，是非常不公之為，甚至有歧視後進民主國家的嫌疑。
2022年第十五屆大選的投票率是74.7%，比前上一屆減少將近10%，然而投票率的降低不代表選民政治冷感。2018年第十四屆大選有1200萬人投票，2022年則有接近1500萬選民投票，2022年比2018年約略多出300萬張選票，第十五屆大選為馬來西亞選舉史上投票人數最高的一次，投票率所以下滑乃合格選民的增加，導致選民人口基數擴大而造成的結果。
選民自動登記致不確定性飆升
馬來西亞在2019年通過兩份劃時代的修憲案，它們分別選民自動登記制和投票權從21歲調降到18歲。台灣讀者或許不清楚，在此之前，馬來西亞推行跟美國類似的制度，年滿21歲的成人可自行決定是否願登記為選民，因此在今年第15屆大選前合格選民都呈現穩定的成長趨勢。
專題下則文章：
為何2022馬來西亞大選，Tiktok竟成造王者？
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