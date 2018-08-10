饒舌高材生「熊仔」：有實力，就沒在跟你客氣

2015年，當台灣嘻哈樂壇的閃耀新星饒舌歌手「熊仔」推出首張專輯《∞無限》時，許多人對於這位建中畢業、高分考取台大電機的「人生勝利組」高材生，能夠多麼深入瞭解饒舌文化的精髓，不禁有些許的懷疑，但他自國高中時期就開始醞釀雕琢的歌詞創作、展露驚人氣勢的Battle實戰鍛鍊，不僅讓熊仔在金音獎拿下最佳嘻哈專輯、最佳嘻哈單曲、最佳新人等三項大獎，更同時在金曲獎獲得提名最佳國語專輯獎和最佳新人獎。

近年來，不論是與多位嘻哈歌手合作激盪出的Air Force主題曲《走到飛》，或是嘲諷娛樂圈種種詭異潛規則的《買榜》，每每都成為膾炙人口的饒舌強作。熊仔這種「有實力，就沒在跟你客氣」的態度，到底是怎麼累積養成的？就讓他自己毫不藏私地告訴你。

繼續堅持下去，才能自我蛻變

儘管多數人是因為熊仔在台大畢業典禮上的饒舌風格致詞而認識他，但是早在國高中時期，他已是創作Freestyle Rap的箇中好手。「最早在電視音樂頻道上，聽到OutKast唱著『Ever Ever, Ever Ever』（編按：《Ms. Jackson》一曲的歌詞），我就愛上了嘻哈饒舌，直到在廣播裡聽到阿姆《Encore》專輯的《Mockingbird》這首歌，整個就是被正拳擊倒，也激發起我開始學習創作的動力。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 從改編歌詞開始，熊仔毫不畏懼地在部落格上發表自己的作品，進而從生活體驗裡發表創作。「同學一開始就是單純地覺得很白癡、很好笑，但即使是沒什麼同好的陪伴交流，我依然堅持下去、繼續寫下去。」

步入大學環境、加入嘻哈研究社之後的熊仔，開始感受到自我的蛻變。「認識到許多饒舌創作人，也讓我真正地接觸到嘻哈地下文化。以前除了聽國外的作品，當然也一定會聽大支、熱狗、蛋堡的東西，但是遇到真正生活在嘻哈文化裡的本土創作者，才會有更為直接、不同以往的體會。」不論在場上Battle或創作Diss都是絲毫不客氣的熊仔，在提及台灣嘻哈樂壇的前輩們時，話語裡卻是充滿著恭敬，以及感謝提攜的態度。

從不自我設限，不客氣地嘗試出獨創style

談到過往的Battle經驗，熊仔認為是讓他快速成長，並養成他這種「不客氣」態度的最佳戰場。「剛開始社團學長帶我們去參加活動，其實我還會有點害羞，都會穿著帽T、把頭給蓋起來。結果有一次Battle之後，當時參與評審的前輩竟然跑來加我的MSN，還很直接地說我Rap得不錯，真的是讓我自信心大增，也就愈來愈不會感到畏縮了。」從不自我設限的熊仔，當時甚至去學習國外頗為風行的Acapella饒舌，進而激發出不同於英語的中文饒舌威力，讓在國外參與過Grindtime KOTD等大場面的好手都感到臣服。

近幾年來，不光是Battle上的精進，熊仔感覺自己在創作上也嘗試出不同的成長方向。運用著在就學時熟悉的研究分析，讓他能熟練地將歌曲形式進行解構、再結構的創作，建立起他獨創的特色，但他並不因此而滿足。「後來發現到，這些太容易被別人學去了，再加上觀摩大支等前輩的典範，我就開始著重於創意層面的發揮。」像是之前與麻吉弟弟合作的《大人物》，就將當年麻吉弟弟的「倒著唸」做了2.0版的升級，讓倒反迴文的歌詞意思一樣成立，不客氣地在圈內人面前展現文字創作才華。

Photo Credit: TNL Brand Studio 從不自我設限，熊仔在創作上嘗試出不同的成長方向。運用所學的研究分析，自然而然地將歌曲形式進行解構、再結構的創作，近期加入了更多創意層面的發揮。

然而，若是遇上他人的偏執誤解或不實批評，熊仔更是不客氣地捍衛自己的堅定立場。在音樂上涉獵廣闊的他，受到美國前衛金屬樂團Dream Theater的啟發，因此為自己的下一張專輯創造出一位VR Rapper：豹子膽；先是在社群網路上以畫作、文字，來塑造出豹子膽的個性與風格，更在日前的金曲獎頒獎典禮上公開表演，沒想到竟引起嘻哈圈內人士的直接來電批評。

「今天你來罵我很Fake，而我當你是嘻哈圈的人，當然願意開誠佈公地講出我的想法與規劃，一起來討論都OK的，因為我當你是自己人；如果我把話都講清楚了，你還要用圈外人的眼光和想法來Diss我，那當然沒什麼跟你好客氣的了。」帶著堅定語氣的熊仔，眼神中也散發出火熱的氣勢。

嘻哈文化，讓我有態度做一個「不客氣」的人

聊起自己，熊仔反而變得靦腆了起來。「其實我個性是滿中二的，但是我也很瞭解嘻哈的文化，我們知道誰是自己人、很會照顧自己人，所以嘻哈人有時候難免會讓人感覺很排外。我自己並不會有這麼強烈的抗拒，不過有時候還是想要嘴一下、中二一下，也是滿爽的（大笑）。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 熊仔的不客氣，源自於不斷的省思與自信構築。「我就是對自己完全不會有一絲的遲疑，因為我很清楚自己在做什麼，以及我的下一步是什麼。」

不過，迴望內心深處，熊仔也經常會以同理心來反思。「我看到不爽的事，會試著從他的角度去想，為何他會這樣；如果換成是我，會不會也有同樣的反應，整理清楚之後，我就知道自己是對的，那我就更是不客氣了。」他的不客氣，源自於不斷的省思與自信構築。「我就是對自己完全不會有一絲的遲疑，因為我很清楚自己在做什麼，以及我的下一步是什麼。」

做一個不客氣的人，熊仔覺得從嘻哈文化中學習到不一樣的態度展現。「嘻哈文化，本身就有著一個很不客氣的內涵，帶有社會批判的本質，而傳統華人文化，講求的反而是溫良恭儉讓。身為台灣人，這兩種看似衝突卻有包容態度的文化，反而交互塑造出現在的我；也讓我堅定地相信，當你認清自己、定下自己的角色之後，就應該要去做自己，該堅持的就要去堅持。」