絕不客氣展現自我，成為自己沒有極限——專訪跨界音樂家T.L.江天霖

講起「T.L.江天霖」這個名字，或許你曾耳聞他以堅強實力，在日本以一張改編經典流行歌曲的鋼琴演奏專輯《Piano Love Songs》正式出道的非凡經歷。但你可能沒有留意到的是，生於花蓮的他，其實自幼就在台灣接受完整的音樂教育，更早在大學和研究所時期，就開始與多位國際名家合作演出。

愛好表演藝術的T.L.江天霖，除了專業古典樂曲的精湛演出之外，還多方面地跨足各種音樂領域，像是廣告配唱、唱片伴奏錄音、舞台劇配樂編曲⋯⋯等多元創作，融合傳統與創新的藝術展現，儼然已是台灣古典樂壇最引起矚目的跨界鋼琴家。然而，自幼修習音樂就全力以赴的T.L.江天霖，私底下在運動鍛鍊時更是不客氣地自我要求，有著嚴以律己的態度。

自幼展現音感天賦，積極開啟音樂之路

並非來自音樂世家的他，幼童時期因為聽了隔壁鄰居治辦喪事所傳出的伴奏樂曲，就能夠在鋼琴上敲擊單音琴鍵，重現西索米音樂。雖然因而被母親痛斥一頓，卻也讓父母發現他在音感上的天份，意外開啟了T.L.江天霖的音樂修習之路。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「講到『不客氣』，其實從我小時候到音樂教室彈琴、學音樂，就已經是個『不客氣』的小孩了。」T.L.江天霖一邊大笑著說道。

「每次只要老師問到『誰會彈Do Mi So這些和弦？』，我一定會是第一個舉手說『我會、我會』。因為太過積極，後來老師都懷疑我是不是有ADHD（注意力不足過動症）的病症。」至今，T.L.江天霖依然十分感謝母親當時對他的包容與栽培。「我都是在家裡早就彈過、準備好的，所以我是沒在跟其他小朋友客氣的。」

然而，成長於音樂教育資源相對貧乏的東台灣，還是難以滿足從小就主動學習的T.L.江天霖。從小學三年級開始，他就經常獨自搭火車到台北去上鋼琴課。「以前還沒有太魯閣號直達，單趟車程至少要四、五個小時，當時也沒有智慧型手機可以滑，我既不敢睡覺又怕坐過站，只能聽著練習時錄製的錄音帶，一個人度過長途夜車的時光。」為了他所熱愛的音樂，十歲不到的T.L.江天霖，已經開始學習該如何獨立面對未來可能的困境。

開放心胸、累積經驗，才能講出不客氣

時至今日，T.L.江天霖始終保持著每天至少練琴五小時的習慣，而對於國、高中時期，同時面對課業壓力的他，並非是一件容易的事，而母親在他低潮時的一席話，至今仍是激勵著他繼續前進的動力。成功的道路常是一條崎嶇不平的路，雖然偶有顛簸，T.L.江天霖始終感到甘之如飴。

Photo Credit: TNL Brand Studio 人總是會有疲乏的時候，T.L.江天霖永遠記得當時母親對他說的話：「學琴是你自己主動想要追求的目標，我沒有拿著刀子逼你一定要學。而你想要學，就必須面對練琴的累和苦，這些都是你自己的選擇。」

邁入大學時期，T.L.江天霖那股積極學習的衝勁不但絲毫未減，反而愈加爆發。「對外人來說，音樂的基礎練習看來很枯燥乏味，但音樂對我卻是一種責任。它是我最大的敵人，也是犒賞自己的一種享受。聽聽流行音樂、在琴房裡自彈自唱，都是一種很爽的自我紓壓。」回想起過往的T.L.江天霖，眼神不禁亮了起來。「對於音樂，我一直是個不挑食的小孩，所以我不是只會聽古典音樂的人。小時候在家中，我就經常會是那個在客人來訪時，跟叔叔阿姨打招呼後，彈琴給大家聽的孩子。」

笑稱從小就很有「實戰」經驗的T.L.江天霖，從《小城故事》到《往事只能回味》這些當代流行歌曲都早已熟稔，也間接地讓他養成了廣泛學習和嘗試的積極態度。「到錄音室裡幫忙錄Demo帶的伴奏，或是為電視廣告開口配唱，這些事情我都是毫不畏懼地去完成。」不客氣的自信心，源自於T.L.江天霖持續不斷的經驗累積。

為健康而運動，不客氣地自我激勵

音樂世界之外的T.L.江天霖，其實也是個對自己毫不客氣的運動愛好者。看到如今帥氣的他，其實也曾因為嗜吃甜食，國中時期一度胖到80公斤，直到被哥哥譏笑之後，才立下決心養成運動習慣。

「我本來是個大學體育課都會被當掉的人，可是我之所以能夠持續練琴，自然也有一種『執著』的能力。近一年來，我發覺運動會改變某個部分的你。你一定會遇到很多的阻礙、一直過不去的撞牆期，甚至是不知道要努力多久才能達成目標的徬徨。但是在運動的當下，只要專注於跨出下一步、好好地做好下一個動作就好。這一點一滴的累積，都是會有收獲的。」透過運動，T.L.江天霖找到了絕不妥協、不客氣地自我惕勵的自己。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「我瞭解自己其實是有著一顆溫潤的心，而且我還滿喜歡這樣的自己。」T.L江天霖開朗地笑說。

認清自身優點，我就是專業的不客氣

「華人社會中養成的孩子，經常是沒辦法大方地講出自己的優點，讓人感到畏畏縮縮的。」目前同時也投身於音樂教學工作的T.L.江天霖，聊起個人特質時，點出了他從學生身上觀察到的通病。

「我瞭解自己其實是有著一顆溫潤的心，而且我還滿喜歡這樣的自己。」在人際相處上，他始終希望能用開朗、明亮的心來感動對方，不過在面對音樂上的專業，也會展現出他那不客氣的態度。談及前往日本錄製音樂專輯和上電視節目宣傳的經驗，T.L.江天霖佩服於日本人追求精確的態度。「只是一個晨間新聞節目的現場演奏，事前就要多達六次的預演，收音、燈光、種種細節都要調整到最好，就算一大早就必須起床來梳化，我都甘願接受。」

錄音期間，他對日本流行歌曲的改編演奏也絲毫不馬乎。「為了想完整地詮釋歌曲，我不但必須反覆聆聽它的旋律，更要深入去瞭解每句歌詞的意思和意境。在我進入錄音室時，才會知道應該要賦予它一個輕快，或者是溫柔的聆聽感受。在這方面，我有屬於我自己的堅持。」站得住腳的專業態度，造就了不客氣的T.L.江天霖。

全方位地在音樂上吸收與修習、運動鍛鍊時自我突破的態度，以及認識自身優點所建立的自信。看似突然竄紅的T.L.江天霖，其實早已做好了深蹲的基本功，只待最佳時機來臨時，奮力躍起。在我們看到他在舞台上發光發熱的時候，他仍持續不懈地每天練習、在音樂上不客氣地展現專業態度，企圖以琴音撼動聽眾的靈魂，努力成為那個沒有極限的自己。

T.L.江天霖的 #不客氣了：「絕不客氣展現自我，成為自己沒有極限。」

場地贊助：財團法人台北市文化基金會 松山文創園區