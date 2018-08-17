跨欄女將羅佩琳：在夢想的路上多堅持一下，就能不客氣地跨越挑戰

Q：為什麼選擇跨欄這項運動呢？

一開始是覺得田徑比較單純，只要在上場比賽前，專注地把自己的體能、技術和心態做好。後來，跨欄對我來說，漸漸地不只是有興趣而已，它已經變成我生活的一部分，讓我更有自信，也幫助我找到自己的長處。

Q：你覺得跨欄或田徑，帶給你什麼影響？

「跨欄」在跑的時候會想著前面還剩下幾個欄，知道自己離目標越來越近，再衝完這兩個就到達終點了，那種感覺讓我很上癮。「田徑」則是讓更多人有機會看到我，還能作為推廣。像是教練會拿我的故事來跟國中生們當例子，告訴他們學姐當初的努力，到現在也還不斷地訓練，希望學弟妹能以我為目標前進。這讓我更覺得自己要做好，不能讓他們失望。我還想讓更多人看到我，這是我不想放棄的原因。

Q：是什麼樣的力量，讓你領悟到田徑是你想做下去的事？

最大的原因是家人的支持，像是全運會不論在哪裡舉辦，他們都會從台東前來為我加油。即使是個小比賽，當我把比賽影片傳給家人看，他們都替我感到十分驕傲。再來就是教練，他的薪水其實並不多，但還是會自掏腰包來幫助學生。我國中時很瘦，教練每週練習完都會帶我去吃飯，甚至會自己掏錢幫我買釘鞋，也會幫忙一些生活上的事。因為教練一直以來的關心，讓我不只是為了自己而跑，也要為了家人與教練的期望，期望自己可以做得更好。

Photo Credit：Nike

Q：亞青第三名對你來說意義重大，從比賽前的準備到最後真的得名了，這中間是什麼樣的心情？

其實站上起跑線時並沒有想太多，當時就是腦袋一片空白的去跑；想太多，就會擔心給自己多餘的雜念而跑不好。所以我上起跑線時告訴自己，不管怎麼樣一定要拼完、堅持跑到終點。以前比較不相信自己，很害怕自己會做不好，覺得自己的成績還沒有那麼出色，教練也常說我自信不夠。然而，亞青這一次的危機反而變成轉機，讓我覺得我其實做得到，當初想太多了。

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Q：你在心態與身分上面，在場上的時候跟場下有什麼不一樣嗎？

場下的我，有學生、女兒等不同的角色，可是一站上場的我，會想做好第一名的角色，展現出第一名該有的樣子。至於心態方面，不管是場上或場下，我都想讓自己保持在最前面。可能一開始不是最快的，但只要跑好每一道欄，讓大家認為你的第一名是實至名歸。

Q：你覺得台灣的運動員有什麼特質？

去國外比賽時，發現台灣的選手都不太敢跟外國選手說話。感覺外國選手就是比較有自信，看起來很厲害，但實際上跑起來，其實也不一定。台灣選手通常比較有禮貌，但有時太過謙虛也有缺點，像是賽前可能分兩組試跑，就會禮讓說你先、你先，比較客氣一點，結果就讓別人有兩次試跑機會，而我們只有一次。但通常，我都會在心裡想著，等一下上場跑，你就知道我的厲害了。

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Q：你如何在田徑這條路上堅持下去？

以前有很多一起練田徑的朋友，現在只剩下我了。這反而會讓我覺得更該堅持下去，大家都放棄，那我繼續堅持下去，一定會有機會。因為勝利是孤獨的，雖然很多選手都很厲害，但你只要再堅持一下，就可以比他們得到更好的成績。我之前看過一個廣告，大家一開始都在同一條起跑線上，然後各自穿著工作服、生小孩等，可是還是有人在前面繼續跑著。當大家都停下腳步，但你還是繼續往前走，那種感覺就是我相信自己還做得到。其他人可能會覺得，到了這個年紀就該去賺錢之類的，但我還想在自己夢想的道路上多堅持一下，也許就會得到他們以前也想要的那種夢想。

Q：那你的夢想是什麼？

跑出好成績，然後出國比賽。其實不會馬上想到奧運，我的目標是想要從亞錦賽、亞運或世錦賽等等的比賽，開始慢慢累積自己。

「我相信自己還做得到，走在夢想的路上多堅持一下，就可以達到超越自己夢想的目標。」——羅佩琳

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Q：對於台灣這些對田徑抱持著夢想的年輕女孩，有什麼激勵或鼓勵的話嗎？

如果田徑就是你想要的，那就想辦法堅持下去，不要中途而廢。想輕鬆得到更好的成績，一定是不可能的。如果你想要達到目標，就必須一直努力才能得到，一定要堅持到底。國中老師曾經跟我說過一句話：「堅持下去就是你的」。

Q：達成目標的感覺如何？

覺得我過往流的那些汗都值得了，這是一種成就感，我終於做到了，努力那麼久我也可以辦的到。平常練習時，也都會設定想要跑的秒數，會想很多侷限自己。有可能跑了一年都沒突破，直到某次比賽終於破了個人最佳成績，真的會覺得前面那些痛苦與付出都值得了。

Q：是什麼轉變，讓你覺得自己是一個專業的田徑運動員？

我認為是，當我發現自己的心態與所追求的目標，轉變成「不只要好，還要更好」的時候。人其實蠻貪心的，達到了一個目標層級，就會開始想著，那我是不是能再快一點、再跳高一點，去追求與挑戰自己的極限。這樣的狀態讓我覺得自己開始像個專業的田徑運動員了。