徐裴翊：取之於運動，回饋於運動；想要成長，就要對自己「不客氣了」

步下體育新聞主播台的徐裴翊，走向創業道路上不客氣的自我砥礪態度，和始終以身為「運動人」而不停向前邁開大步的快樂靈魂。

2011年五月底，最後一次坐上緯來體育新聞主播台的徐裴翊，在攝影機前又哭又笑地告別了長達六年的體育主播崗位。當時看來，似乎是一個階段性的結束，但她在心底堅定地相信著，這將會是一個全新的開始。果然，時至2014年，她的身分從「體育主播」晉身成為一位創業家，與夥伴們共同創立了影音頻道「Vamos Sports翊起運動」。日前甫與眾多粉絲們慶祝四週年，繼續邁向下一個成功的未來。

徐裴翊的逐步成功，充滿「不客氣了」的精神，先是面對自己的內在惕勵，進而轉化為對外昂首闊步的自信與堅持，始終展現出台灣「體育人」的堅毅風骨，也直接鼓舞著公司同仁們。從小寫作文題目「我的志願」時，徐裴翊早已嚮往成為新聞媒體之中的一員。「那時候其實最想要做的是戰地記者。」徐裴翊微笑著說道。「當時正值兩伊戰爭時期，看到那些在槍林彈雨下，毫無畏懼地從事報導的記者們，真的是打從心底佩服他們。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 「我一直都是個會先對自己『不客氣』的人吧！怎麼也想不到，以前那個會害羞地快步通過男生班教室外的我，之後能成為在滿是男性運動員的棒球隊裡從容採訪的記者。」徐裴翊必須克服自我的難關，還包括對攝影機的畏懼感，「當初考進體育電視台前，就知道未來需要同時面對主播和記者兩種職務，也許我天生就有種愛挑戰自己的個性。」

體育專業的媒體形象，倚靠不客氣的自我鞭策

這般不客氣個性的她，成功地在眾多項目的體育專業領域上建立起良好基礎。「在分配負責的運動項目路線時，我會特別挑選完全不熟悉的項目，像是足球。」徐裴翊坦承初入體育媒體，許多體育知識仍停留在小學生程度。「那時候會逼迫自己多做功課，每天都要找時間讀資料、看外電，其實是要花費很多時間的。」

走進公司打卡、坐上主播台之前的徐裴翊，早已是做足了功課。「同事們也許看到我是下午一點半才進辦公室，但是從一早起床，我就開始處理今天編輯台分配的外電，找球員資料、查比賽紀錄⋯⋯等等的工作。」不到兩分鐘的一則國外體育新聞，她可能得花費兩小時的事前準備工作。「真的是這樣用功了兩年吧，我才覺得自己處理起新聞，比較能夠駕輕就熟了。」

工作之餘，徐裴翊也時常關注各種不同運動的賽事轉播，對於運動的熱愛也逐漸地融入日常生活中。「不過，我反倒是在離開了運動新聞主播台之後，才讓自己的生活裡有更多的機會去參與運動。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 離開新聞主播台之後，徐裴翊開始建立起規律的運動習慣，目前最鍾愛的就是跑步和自行車運動。

Just Do It! 冀求改善現況的不客氣創業衝勁

決定投入創業，則是徐裴翊對自己訂下的另一項挑戰。「以前在電視台，只需嚴以律己、專注地把自身工作做好，創業之後卻完全不是這麼一回事。」要解決同仁們的問題，不只是事情本身，還要兼顧到人與人之間的關係，更是一大難題。「對我來說還有一個最大的挑戰就是：下決定，我覺得它的難度又更高了。每一個決定，背後都關連著一整個團隊。」

面對如此劇烈的人生轉變，徐裴翊應該會有所準備吧？「我覺得是太想要做、太喜歡了。」還沒有經營團隊的歷練，卻因為真心想改變台灣體壇現況，遇上了志同道合的夥伴們，一口氣就踏上創業之路。Just Do It的「不客氣」精神，不僅催生出「Vamos Sports翊起運動」影音頻道的誕生，更是讓團隊持續運轉至今四年多的精神支柱。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「體育除了我們熟悉的棒球和籃球之外，像是田徑、足球、壘球、排球、拳擊，還有國際上成績也不錯的舉重，可以提供給大家一個更全面性的運動專業媒體頻道。」徐裴翊因為太喜愛運動而踏上創業之路，每個決定背後都關連著一整個團隊。

取之於運動，回饋於運動：看到不斷成長的自我

在團隊中，徐裴翊感覺到不少的共通點。「我們其實都可算是運動的『受惠者』，因為透過運動，我們更廣闊地看到這個世界的不同，也獲得許多快樂的事情與感受，甚至還能結交到知己好友。」她希望在台灣這塊土地上的人們，也能夠藉由運動來看到寬廣的世界。

「在很多運動員身上，你一樣可以看到『不客氣了』的精神。像是之前受到矚目的女子角力選手陳玟陵，到高中才開始訓練這個運動項目，卻在21歲就取得里約奧運參賽資格，成為台灣史上第一位女子奧運角力國手。除了比賽場上的優異表現，也是家人們精神上的支撐。」徐裴翊在採訪中看到台灣有不少年輕的運動員們，因為長久以來在擅長的運動項目上付出努力，走出了一條迥異於過往的人生道路。

「我很喜歡看到自己有所成長，而想要成長，有時候就要對自己『不客氣了』。就像是打電動一樣，看到自己一級級地提昇上去，就會覺得很開心。」像是過往為了協助爭取世大運主辦權，逼迫自己準備長達40分鐘的全英語口語簡報，就是她難忘的「破關」經驗。「看到每一次面對挑戰後蛻變的自己，就覺得當初的『不客氣』是對的抉擇。」就像持續督促著自己一定要跑出全馬完賽紀錄的徐裴翊，一樣會帶領著專業體育媒體團隊，繼續跑向未來的願景目標。

徐裴翊的 #不客氣了：「為了看見更好的自己，接受所有挑戰。我，沒在客氣的。」

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