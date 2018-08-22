努力不一定會成功，但不付出就不會有開始——專訪跨欄好手陳奎儒

110公尺跨欄好手陳奎儒，去年在世大運刷新全國紀錄摘銀，今年五月又在日本國際田總世界挑戰賽大阪站飆出13秒49，摘下110公尺跨欄金牌，是目前年度亞洲最佳成績。努力不一定會成功，但不努力一定不會有成果，從不客氣激發自我潛力、享受跨欄當下的他，讓我們期待陳奎儒在今年雅加達亞運成為一匹大黑馬。

Q：第一個想問你的是，當初為什麼會選擇跨欄？

因為身高比較高（189cm），所以老師特別覺得我適合跨欄，並且叫我去嘗試。一開始只是想練身體健康，就這樣一路努力，直到大學時期漸漸有成績，他們才比較不反對我投入田徑。

Q：你覺得跨欄這個運動，跟其他項目不同的地方是什麼？

跨欄是一個過程中有很多轉折的項目，不是一開始領先後面就一定會贏，技術層面高也吃速度，變數很多，所以很有趣。可能在其中一個欄跨不順，或有一段沒跑好，一個動作不在節奏上，就會影響到最後的成績。

Q：在跨欄選手之中，你覺得自己跟其他選手有什麼不一樣的地方嗎？

我認為自己的身體素質，跟劉翔滿有滿多相似的地方，所以也期許自己能夠達到一樣的成就。目前是以好好達成每場比賽自己所訂下的目標，希望每一場都能跑贏。

Photo Credit: Nike

Q：是什麼樣的突破點，讓你有成為國際選手這樣的念頭？

大概是世大運吧，那是第一場我參加的國際級世界賽，當初也沒想到自己會有這麼好的成績，這個契機也讓我開始思考，我是不是有機會可以參加更大的比賽，獲得更大的舞台。

Q：對你來講，國際比賽在意義與心態上有什麼不同呢？

國際上的比賽，就是強度、素質、氣氛都不一樣；另外在心態上，心理素質很不一樣，國外選手大多以享受比賽為主，想跑好這場比賽，而不只是追求成績。我自己以前比較容易產生太想贏的負面情緒，心理層面上帶給自己很大的壓力。現在我都告訴自己跑好就好，不要被其他事情限制住。可能成績沒有最理想，但我至少做到了某個環節，或者得到了經驗，因為我還是會有點在乎贏不贏，希望慢慢改變與加強心理素質，這是我的現在目標。

Q：在成為跨欄選手之後，練就出什麼樣的心理素質？

目標就是「不要管跑道上的其他人，挑戰自己就好。」我已經練就得失心沒有那麼重了，不會像以前那樣一定要拚到贏。像是這次全大運，之前成績都落在14秒左右，就想說如果能在14秒以內就好了，我告訴自己跑好就好，結果沒想到破了全國紀錄。

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Q：當時你突破全國紀錄有何感受？

很驚訝，沒想到會有這樣的成績。沒有國外選手那種壓力，自己居然還可以跑得這麼好。因為這一年前三場成績都沒有很好，就沒有給自己太多的壓力，沒有一定要達到什麼樣的成績，反而變得比較享受比賽的感覺，平常心真的很重要。

Q：你覺得其他國家的選手，跟國內選手有什麼差別嗎？

印象最深刻的，是去年世大運金牌的Balazs Baji，他給我的感覺非常有自信，還沒開始比賽時，他看起來就很有信心能奪得金牌。我覺得因為文化背景不同，台灣選手從小很常在成績上有競爭的心態，而國外選手多是比較自由、走自己的路，塑造出來的個性就不太一樣。希望自己也能夠調整成不要那麼重視輸贏，更享受比賽。

Q：在場上有什麼最喜歡的地方嗎？

喜歡觀眾很多的時候，像是去國外比賽時，觀眾通常都比較多，就會滿羨慕的，覺得運動員有被大家支持鼓勵著。也有可能是因為跨欄是一個比較孤單的項目，但田徑除了接力也是一樣，所以像世大運那時候感受到大家都在為我們加油，跑起來就比較有動力。

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Q：你最享受跨欄的什麼感覺？

我覺得在跨欄的當下很像賽馬，因為賽馬不是都會飛過柵欄嗎？但其實不會想太多，跑完就好了，平時有把訓練做好做足，讓每一個跨欄的時間縮短，接著就享受獲得成果的感覺。

Q：如果有個學弟現在處於一個，很像兩年前的你，你會想跟他說什麼？

我自己高中時成績也沒有很好，直到大學才開始慢慢展現出不停訓練的成果，曾經高中很爛的我，都可以轉變成現在的我了，就去做做看吧！放棄很簡單，但凡事都有可能，你也可以試試看，又還沒到達巔峰，就努力堅持下去吧，不要讓自己放棄了再來後悔。

Q：對於台灣年輕人，你會有什麼想跟他們分享的話嗎？

不管做什麼都一樣。因為你不努力一定不會有成果啊，即使你努力沒有得到預期的成果，你中間一定也有得到什麼，不付出就不會開始，所以做就對了。

「你不努力一定不會有成果，即使你努力沒有預期的結果，過程中間一定也有得到什麼，不付出就不會開始，所以做就對了」——陳奎儒

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