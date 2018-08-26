讓心隨著標槍起飛，不客氣地飛得更遠——專訪台灣標槍名將鄭兆村

台灣標槍名將鄭兆村，去年在世大運擲出91.36公尺的個人最佳成績，逆轉德國好手且打破亞洲紀錄摘金，也是亞洲第一位擲出超過90公尺的運動員。鄭兆村從平常的練習就從不客氣地挑戰自我極限，期待這次雅加達亞運的他能發揮潛力，再度創造佳績。

Q：想問你當初為何選擇標槍這個運動？

因為我非常喜歡運動，剛開始接觸運動時是練習棒球，後來因為家裡附近的學校沒有棒球社團，反而被拉進田徑社團。一開始是練習短跑，後來在一次機緣下嘗試了標槍，結果獲得很不錯的成績。

Q：現在身為專業的標槍選手，你覺得自己跟當初有什麼不一樣嗎？

一開始也懷疑過是不是真的喜歡標槍這個運動，自己是否還有其他專長？在一次又一次的受傷與付出當中，我發覺自己因為復健無法練習標槍會有點不開心，原來標槍已經成為生命中不可或缺的一環。即使沒有比賽，只要能握著標槍在手中，就會有一種滿足感。受傷時期悶悶不樂的情緒，只要能夠拿起標槍再投出去，就會覺得一切付出都值得了。

Q：你是如何在受傷後重新調適自我?

我覺得受傷讓我更了解自己。我受過兩次比較嚴重的傷，受傷以前，參加比賽時我不會讓自己拿第二名，復原後回去比賽，就發現自己必須用加倍的訓練，才能盡力回到最好的狀態。而就在這個過程中，我再度受了傷，也讓我之後對於訓練的選擇十分有感觸。要選擇有幫助與針對性的訓練，我也把一些在國外訓練日的經驗加進來，2017年傷好的時候，就成功展現出訓練的成果。如果要說我贏過別人的地方，就是有機會更了解自己。

Photo Credit: 黃金右臂-鄭兆村 The Golden Arm: Chao-Tsun Cheng 粉絲團

Q：在2017世大運破了紀錄後，你的下一個目標是什麼？

想讓更多人認識我。除此之外，我還有個最終目的，目前台灣訓練的場館，無論設備什麼的都跟國外有一些落差，希望能有自己一套獨立的訓練設備，把國外的好設備也帶來台灣，標槍應該有專屬場地，但目前台灣通常是綜合訓練設施，沒有專門提供給標槍的練習場 。

Q：一樣都是標槍選手，你覺得自己跟別人有什麼特質不同嗎？

我想速度就是我的優勢，因為我比較矮，國外選手通常比較高，我曾想過自己助跑時，就像是賽車，而標槍丟出去那刻，像是一架噴射機。

Q：你覺得自己跟國外選手，有什麼不一樣的地方嗎？

素質其實是差不多的，但是台灣選手容易在一開始覺得害怕，想說大家都很強就對自己沒自信，但其實後來發現大家都差不多。再來就是企圖心不夠，對自己的要求也有點模糊，和外國選手相較之下，是有差別的。

Photo Credit: Instagram@chaotsun_cheng

Q：你在場上和場下有什麽差別嗎？

我上場就不太愛說話，專注做自己的事。所以會跟平常比較多話的我有點落差。只要是上場，我就會對自己說：「只要我出賽，沒有其他人能拿第一。」

Q：你覺得標槍有成就你什麼嗎？

我覺得是自信心，透過平常扎實的訓練，上場時對自己就會有一定程度的自信。就平常的練習成績，以及對自己狀況的掌握，大概也知道比賽成績會落在哪；而且練習了這麼久，誰會想拿第二呢？

Q：標槍對你而言是什麼關係？賽場上除了勝負以外，你最享受標槍的什麼部分？

就像魚跟水的關係，水需要魚、魚需要水。當我不是親自上場比賽，而是在旁當觀眾的時候，我很享受看到標槍在空中飛的感覺。

Photo Credit: Instagram@chaotsun_cheng

Q：你認為標槍帶給你最大的改變是什麼？

讓自己的思想變得比較開放，從一開始只是單純運動，到現在有更多的人認識我，對我的生活上也有些幫助，它讓我知道我能做的事還有很多，我能幫助更多的人，同時也讓我能夠不斷挑戰自己。

Q：在努力成為標槍菁英選手的路上，奶奶對你而言的意義？

奶奶對我而言就像母親一樣，因為我是單親隔代教養，是她把我養大的。我記得在她去世前還說想出國玩，我對她說：「好啊！2020年我帶妳去東京奧運玩。」到了2017年，我的成績提升、也有錢帶她出國，卻再也沒機會了。以前她會來看我在國內的一些比賽，所以即便現在奶奶去世了，比賽時還是會想著她仍然在我身邊，為了她我會繼續比下去。

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Q：你有什麼話想要告訴正在練習標槍的年輕選手嗎？

朝著你的心走吧！有很多原因會影響你的決定，也許是身體上的，也許是自己內心最真實的興趣等等，但只要你真的喜歡，就少說話、多做事吧！

Q：身為一個運動員，你想對台灣的青年說什麼嗎？

其實不管是速度或重量等訓練，我們跟國外的訓練都差不了多少，那你為何要否定自己，或在先天條件上侷限自己呢？以我的經驗來説，訓練比較困難，比賽比較簡單。訓練時是挑戰自己，比賽是輕鬆比平常心。平時在訓練速度、爆發力、心肺等，每一個項目的訓練都是要突破自己；而比賽當下就只有一個想法——把標槍丟得更遠——但你若想成功，就得靠平時訓練的累積。用一句話來説，就是做自己、並努力突破自己吧！！每個人都有自己的潛力，不一定要完美，但是要盡力。

「每個人都有自己的潛力，不一定要完美，但你就是要盡力。」——鄭兆村