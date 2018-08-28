「我覺得準備好的時候，就不用再跟你客氣」—新世代舞者韓寧

逐步在電子媒體、實驗劇場和動態媒材創作領域展露頭角的韓寧，不將自己的身體語言侷限於舞蹈風格，專注創造新我，展現柔中帶剛的不客氣姿態。

2018年初，蕭敬騰甫一推出大膽新穎曲風的單曲《皮囊》，除了假音歌聲所帶來的震撼之外，前衛風格的MV也引起愛樂人的討論，其中衝向鏡頭、展現肢體語言的一位美女舞者，更是吸引到不少的注目眼光。之後，一支在網路上瘋傳的杯麵微電影裡，在小旅館裡隨著音樂慢舞的女子，也引起眾多網友們的熱搜。

她，就是韓寧，一個到高中時期才開發自我身體語言，卻在短短幾年內迅速發光發熱的舞者。平日，你也有機會在醫院的牙醫科裡巧遇她；晚間，脫下包裹專業形象的白袍，換上適合伸展肢體的衣褲，韓寧以意想不到的精采舞姿，讓你感受到她在藝術領域上，另一種充滿專注力的「不客氣」。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「我媽說我從小就是個很愛擺Pose拍照、表演給別人看的小女生。小時候短暫地學了幾年芭蕾舞，後來學業太忙，就沒再學下去。」令人大感意外的是，舞姿看來曼妙柔軟的韓寧，並不是自幼長期習舞的舞者。

高中起步不算晚，學姐貴人幫提攜

令人大感意外的是，舞姿看來曼妙柔軟的她，並不是自幼長期習舞的舞者。

高中時期考進了夢寐以求的北一女，韓寧在追求學業成長的同時，也在社團活動中得到另一種意想不到的啟發。「北一舞蹈社團在學校裡的歷史相當悠久，我在學時期也參與過北舞30的成果發表會。」曾擔任過社長的韓寧，至今仍打從心底感謝學姐們對於社團的無私付出。

從最基礎的拉筋開始，韓寧印象中的學姐們，無論社員們是否已有舞蹈基礎，都會一視同仁地要求基本功的練習。「離開高中之後，才逐漸知道幾位社團的學姐，都是國內知名的佛朗明哥舞者，但她們並不會侷限我們在舞蹈上的學習方向。在社團的兩三年裡，爵士、拉丁、民族舞蹈或是現代舞，我們都曾經接觸過、學習過，讓我們不設限地自由成長。」

然而她也坦白，高中畢業後的自己，心中還未篤定是否要專注投入於舞蹈的道路上。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「我覺得準備好的時候，就不用再跟你客氣。」韓寧興之所至，隨性就能舞出自由不羈的靈魂。

排練戰勝恐懼感，開拓視界訂目標

進入陽明大學牙醫系之後的韓寧，難以忘懷在舞蹈中感受到的喜悅，更為積極地參加校外的專業舞蹈團體，也是在大學時期，讓韓寧有機會站上大舞台展現自我。

「第一次站上舞台之前，我真的是超級緊張的，因為那支舞的一開頭，就有一個脫掉衣服的動作，雖然還有內搭的衣服，但那時的我其實非常沒自信，台下又有很多我認識的人。」講到這段成果發表會上的經歷，她依然深刻地記得當時的心路歷程。

第一場突破內在恐懼的公開演出，讓韓寧成功地開啟了邁向舞蹈之路。

Photo Credit: TNL Brand Studio 「老實說，我並不會去定義自己屬於哪一種的舞蹈風格。」不斷地用自己的肢體去嘗試、去實驗出各種可能性，也可以說是韓寧在面對「舞蹈」時的「不客氣」態度。

「當我站在後台Standby，音樂一下來、走出去、燈光一打開，心中的恐懼瞬間都消失了！我腦中只記著下一步的走位、下一個的抬手動作，絲毫都無法分心，必須專注於當下，也就根本沒空去害怕了。」逐漸累積舞台經驗的她，現在認為消滅恐懼的最佳解決之道，就是「排練、排練、再排練」。

「『實驗性』、『現在』、『當代』，算是大眾比較理解的形式。」曾經短期遠赴荷蘭，現場觀摩當地舞蹈節的經驗，也讓她大開眼界。「當時，真的是集結了我在Instagram上Follow的眾多舞者，可以看到他們的現場演出、當面跟他們對話交流，心裡感到非常震撼。」如今放眼全球的韓寧，似乎找到了由衷敬佩的目標。「看到他們展現出的成果，都會覺得自己還是個小Baby而已。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 不斷地用肢體去嘗試、實驗出各種可能性，也可以說是韓寧在面對「舞蹈」時的「不客氣」態度。逐漸累積舞台經驗的她，認為消滅恐懼的最佳解決之道，就是「排練、排練、再排練」。

專注打造專業，不客氣展現完美

步入劇場，是韓寧不客氣地對自己發出的另一份挑戰書。

2017年參與國家兩廳院的藝術基地計劃，她跟隨獨立舞蹈創作家劉彥成的步伐，繼續探索著人、身體與動作這三者之間的微妙互動。「他特別挑選出了一個由專業劇場演員與舞者們融為一體的組合，讓整個表演激發出更多的可能。」透過與這些同伴之間的互動，韓寧發現了過往未曾察覺到的自己。「過去我一直以為自己是個做事很專心的人，那次的經歷讓我認知自己的不足，也體會到什麼叫做真正的專注。」面對編舞家對她的批評指教，她虛心受教並吸收內化、獲得成長。

對韓寧來說，要在舞台上不客氣地展現自我，源自於不斷排練所訓練出的專注。「當你站在舞台上演出時，你會直接感受到觀眾們看著你的視線；同時，周邊也有工作人員協助，讓這個演出完美呈現。而在排練時如果稍有不專注，所有的不專注都會被放大，我才發現到原來自己還不夠專業。」

Photo Credit: TNL Brand Studio 「一個跨步、走路、坐下、轉頭遠望的連續動作，都要經過半年之久、數十次的反覆排練。當下難免覺得痛苦，但也讓人期待最終的美好展現。」近乎完美的不停要求，正是韓寧認為得以撐起演出時那「不客氣」態度的最強支柱。

專業的舞者，都要能觀察得到每一項細節，這也是韓寧不時惕勵自己的準則。「舞蹈要好看，舞者們就必須掌握住每一項細節。」而韓寧目前在醫院中實習的牙醫工作，也有著必須同樣講究細節的謹慎態度。

不過，今年開始的實習課程，卻也讓她感到綁手綁腳。原本還能在學業與興趣之間游刃有餘的她，因為實習期間難以請假的現況，不得不放棄一些難得的演出機會。「之前雖然不時需要請假去參與舞蹈排練，但我還是能夠把功課顧好，還滿平衡的；最近卻經常得要忍痛割捨，心裡其實挺掙扎的。」不過韓寧也明瞭，這都是她必經的艱難路程。「撐過這一關，等我準備好，我就要不客氣了。」

計劃著以城市、記憶與身體三者融合進行舞蹈創作的韓寧，相信在不久的將來，必將會繼續「不客氣」地讓你我看到她以肢體唯美展現出的創新藝術。

韓寧的 #不客氣了：「我覺得準備好的時候，就不用再跟你客氣。」

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