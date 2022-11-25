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香港新移民：台灣的候選人重視個人魅力勝過政見？

TNL+ 2022/11/25 ,

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我們想讓你知道的是

在林口開餐廳的27歲移台港人Katniss傾向把票給民進黨，因為她擔心國民黨會讓台灣被渗透：「錢跑進來，就會（形成）控制，因為錢就是權力。」；而做Uber司機的爸爸Kelvin則傾向支持國民黨的侯友宜，「感覺他比較貼地（親民）」、「聽他講的話會覺得，他不是完全跟著黨走。」

文：劉子維

2022年台灣「九合一」選舉最後倒數，新北市林口街頭，矗立著國民黨議員候選人「淑君阿姨」的巨型看板。但新大樓林立的新市鎮，並沒有太多候選人的布條或旗幟迎風招展。

安靜的住宅區內，座落著一間小小的港式餐廳。店主Katniss今年27歲，剛帶著3歲的女兒去公園玩：「我香港的朋友都很羨慕，小朋友可以在這麼大的地方跑。」從香港到台灣讀大學，Katniss一待就是十年。直到去年，她才換發台灣身分證。這次選舉，她是「首投族」。

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Photo Credit: 劉子維
在林口經營茶餐廳的Katniss是「首投族」。

九合一選舉投什麼？Katniss坦言「還不太清楚」，在她的選區，國民黨籍的蔡淑君，4年前參選，囊括6成選票，這次將挑戰第5度連任。「好像都是阿姨在選，其他人......我沒有特別印象。」

九合一選舉

每四年舉行一次。台灣年滿20歲的選民，將投票選出9類地方公職人員。根據中央選舉委員會資料，目前地方首長（直轄市長、縣市長、村里長......等）共7,986名，地方民意代表（直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表......等）共3,061名。

她目前沒有支持特定候選人，但會傾向把票給民進黨，因為她擔心國民黨會讓台灣被渗透：「錢跑進來，就會（形成）控制，因為錢就是權力。」

民眾揮舞國旗歡迎蔣萬安車隊（1）
Photo Credit: 中央社
今年台北、新北市市長選舉，國民黨候選人都很被看好。

大學畢業後，Katniss當過中研院助理，到現在做農產品貿易、開港式餐廳。她認為「務實」很重要，「有賺到錢，有了資本，才能做到想做的事」。因此她特別重視候選人是否能提出「強化台灣國際化程度」的政見。希望能吸引更多國際人才、國際資金來到台灣。

「做餐廳不賺錢的，但可以認識朋友！」Katniss的餐廳開業未滿一年，逐漸成為當地香港新移民的聚會場所。

香港移民人數／定居地點

根據內政部移民署統計，自1991年至2022年，取得「定居」許可的港澳人士共32318人。2016年起，香港、澳門才被分別計算，以歷年港澳申請人數比9：1推估，有近3萬名香港人具有定居資格。

香港人申請定居人數2016年首度突破千人，在2021年達到高峰，共有1,685人。根據戶政資料，截至2021年，有12,947名香港人設籍，人數最多的縣市分別為新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市、台南市。

台灣六都 人數
新北市 3,212
臺北市 2,597
臺中市 1,851
桃園市 1,418
高雄市 1,400
臺南市 595
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