香港新移民：台灣的候選人重視個人魅力勝過政見？

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在林口開餐廳的27歲移台港人Katniss傾向把票給民進黨，因為她擔心國民黨會讓台灣被渗透：「錢跑進來，就會（形成）控制，因為錢就是權力。」；而做Uber司機的爸爸Kelvin則傾向支持國民黨的侯友宜，「感覺他比較貼地（親民）」、「聽他講的話會覺得，他不是完全跟著黨走。」
文：劉子維
2022年台灣「九合一」選舉最後倒數，新北市林口街頭，矗立著國民黨議員候選人「淑君阿姨」的巨型看板。但新大樓林立的新市鎮，並沒有太多候選人的布條或旗幟迎風招展。
安靜的住宅區內，座落著一間小小的港式餐廳。店主Katniss今年27歲，剛帶著3歲的女兒去公園玩：「我香港的朋友都很羨慕，小朋友可以在這麼大的地方跑。」從香港到台灣讀大學，Katniss一待就是十年。直到去年，她才換發台灣身分證。這次選舉，她是「首投族」。
九合一選舉投什麼？Katniss坦言「還不太清楚」，在她的選區，國民黨籍的蔡淑君，4年前參選，囊括6成選票，這次將挑戰第5度連任。「好像都是阿姨在選，其他人......我沒有特別印象。」
九合一選舉
每四年舉行一次。台灣年滿20歲的選民，將投票選出9類地方公職人員。根據中央選舉委員會資料，目前地方首長（直轄市長、縣市長、村里長......等）共7,986名，地方民意代表（直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表......等）共3,061名。
她目前沒有支持特定候選人，但會傾向把票給民進黨，因為她擔心國民黨會讓台灣被渗透：「錢跑進來，就會（形成）控制，因為錢就是權力。」
大學畢業後，Katniss當過中研院助理，到現在做農產品貿易、開港式餐廳。她認為「務實」很重要，「有賺到錢，有了資本，才能做到想做的事」。因此她特別重視候選人是否能提出「強化台灣國際化程度」的政見。希望能吸引更多國際人才、國際資金來到台灣。
「做餐廳不賺錢的，但可以認識朋友！」Katniss的餐廳開業未滿一年，逐漸成為當地香港新移民的聚會場所。
香港移民人數／定居地點
根據內政部移民署統計，自1991年至2022年，取得「定居」許可的港澳人士共32318人。2016年起，香港、澳門才被分別計算，以歷年港澳申請人數比9：1推估，有近3萬名香港人具有定居資格。
香港人申請定居人數2016年首度突破千人，在2021年達到高峰，共有1,685人。根據戶政資料，截至2021年，有12,947名香港人設籍，人數最多的縣市分別為新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市、台南市。
|台灣六都
|人數
|新北市
|3,212
|臺北市
|2,597
|臺中市
|1,851
|桃園市
|1,418
|高雄市
|1,400
|臺南市
|595
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