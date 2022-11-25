放下獵奇心態，港人再投「九合一」挺會思考、年輕候選人

文：劉子維

台北市中心的大樓外牆，掛滿候選人競選看板。候選人的重點政見，和他們自信的臉孔一起出現在公車車廂上，選舉將近，整座城市彷彿大型選秀節目。來台灣5年多的香港人David，曾經以「局外人」的眼光，興奮地投入台灣選舉。

現年50多歲的David，2018年還沒有身分證、沒有投票權的時候，就參加過造勢活動，「很多人在喊『當選、當選』，很有趣！」雖然每次香港選舉，他都會去投票，但他從沒看過地方選舉的候選人，發動這麼大規模的造勢。

Photo Credit: 中央社 台北市市長選舉激烈，各政黨造勢活動盛大舉行。

2020年，他第一次拿著台灣身分證投票，投給了蔡英文。今年的九合一選舉，是他第一次投票選出地方縣市首長、民意代表。他回想上次市長選舉：「當時是獵奇加上興奮，今年就冷靜很多，加上來台灣的時間長了，更能理解候選人的為什麼會說那樣的話，想吸引什麼選民。」

九合一選舉 每四年舉行一次。台灣年滿20歲的選民，將投票選出9類地方公職人員。根據中央選舉委員會資料，目前地方首長（直轄市長、縣市長、村里長......等）共7,986名，地方民意代表（直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表......等）共3,061名。

他會在YouTube上搜尋歷屆議員的質詢紀錄，特別支持他認為「思考有邏輯」的人，他也更傾向支持年輕候選人，將活力帶進議會。而在政策上，他期待執政者，能創造更開放的商業、金融環境：「應該歡迎移民把自己最好的東西帶來，但感覺現在的台灣政府，害怕外國人帶來影響......太多的保護政策，希望可以開放一點。」

五年多前，David心想，在科技業工作了大半輩子，想要過悠閒一點的半退休生活，於是來到原本就印象不錯的台灣試試水溫。移民手續進行到一半，香港的政治局勢急遽變化，他就在台灣待了下來，創立了開發AI程式的公司， 以台北為基地，向全世界的客戶提供服務。

香港移民人數 定居地點 根據內政部移民署統計，自1991年至2022年，取得「定居」許可的港澳人士共32318人。2016年起，香港、澳門才被分別計算，以歷年港澳申請人數比9：1推估，有近3萬名香港人具有定居資格。 香港人申請定居人數2016年首度突破千人，在2021年達到高峰，共有1,685人。根據戶政資料，截至2021年，有12,947名香港人設籍，人數最多的縣市分別為新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市、台南市。 台灣六都 人數 新北市 3,212 臺北市 2,597 臺中市 1,851 桃園市 1,418 高雄市 1,400 臺南市 595

疫情還沒爆發前，他幾乎每兩個月就回香港一次。2019年反送中運動，他也參加了好幾次遊行：「因為想回去，用自己的眼睛看。」同年年底的區議會選舉，David回去投票支持民主派候選人，「那次有感覺可能是最後一次（選舉）......我知道選舉結果會很反映民意，但我們也知道北京在背後掌權。」