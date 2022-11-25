移台港人首投「九合一選舉」，珍惜公開表達政見的自由

我們想讓你知道的是
依糕表示，在台灣的香港人群體中，的確有人對民進黨的執政越來越失望，2020年總統選舉時，造勢場合「台灣撐香港」喊得激情，對香港移民的審批條件，卻在這一兩年內，逐漸收緊。除了為他們感到難過，也幫不上什麼忙。而自己拿到了台灣身分證，際遇不同，想法自然也有所改變：「台灣的政府優先保護台灣人民的權益，也是很合理的。」
文：劉子維
「我上網報名投開票所的工作人員，可是已經爆滿了。」現年31歲的香港新移民「依糕」，對於即將到來的九合一選舉充滿期待，因為這不僅是她第一次以「台灣人」的身份投票，也是她生平第一次投票。
她在香港從來沒有投過票，「那時候比較政治冷感，覺得不關自己的事......到了2019年社運後才明白，不能什麼都不做。」
2014年雨傘運動時，她擔心萬一發生意外，沒人能照顧70多歲的父親，因此沒有走到最前。在經歷過2019年夏天的社運後，依糕決定移民。那年中秋節，她帶著爸爸抵達台灣。
落腳新北市不久，她的租屋處遭竊，數萬港幣的現鈔不翼而飛。人生地不熟的她，第一次感受到台灣民意代表的「人情冷暖」。請律師、跑警局、換租屋處......至今她仍非常感謝當時提供協助的市議員，也因此支持綠營。
九合一選舉
每四年舉行一次。台灣年滿20歲的選民，將投票選出9類地方公職人員。根據中央選舉委員會資料，目前地方首長（直轄市長、縣市長、村里長......等）共7,986名，地方民意代表（直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表......等）共3,061名。
那這次選舉，仍會支持民進黨嗎？「當然會！」依糕不假思索地回答。但追問她想投誰，她坦言，還不清楚自己屬於哪個選區、選區內有哪些議員候選人。至於新北市長的藍綠對決，她還沒開始做功課，「民進黨要選市長的是......林佳龍？哪個佳？其實我還不知道耶，我馬上看看喔。」她拿起手機，開始搜尋林佳龍，一邊說著：「需要比較謹慎思考，我還在收集資料。」
她期待候選人，能落實「改善人行道」的政策。來台灣三年多，看到推著娃娃車的年輕父母、行動不便的人，要和汽機車爭道，她還是忿忿不平。她也希望，台灣能越來越開放，做好迎接更多外國遊客、外國廠商的準備。
香港移民人數 定居地點
根據內政部移民署統計，自1991年至2022年，取得「定居」許可的港澳人士共32318人。2016年起，香港、澳門才被分別計算，以歷年港澳申請人數比9：1推估，有近3萬名香港人具有定居資格。
香港人申請定居人數2016年首度突破千人，在2021年達到高峰，共有1,685人。根據戶政資料，截至2021年，有12,947名香港人設籍，人數最多的縣市分別為新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市、台南市。
|台灣六都
|人數
|新北市
|3,212
|臺北市
|2,597
|臺中市
|1,851
|桃園市
|1,418
|高雄市
|1,400
|臺南市
|595
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