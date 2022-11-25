移台港人首投「九合一選舉」，珍惜公開表達政見的自由

文：劉子維

「我上網報名投開票所的工作人員，可是已經爆滿了。」現年31歲的香港新移民「依糕」，對於即將到來的九合一選舉充滿期待，因為這不僅是她第一次以「台灣人」的身份投票，也是她生平第一次投票。

她在香港從來沒有投過票，「那時候比較政治冷感，覺得不關自己的事......到了2019年社運後才明白，不能什麼都不做。」

2014年雨傘運動時，她擔心萬一發生意外，沒人能照顧70多歲的父親，因此沒有走到最前。在經歷過2019年夏天的社運後，依糕決定移民。那年中秋節，她帶著爸爸抵達台灣。

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落腳新北市不久，她的租屋處遭竊，數萬港幣的現鈔不翼而飛。人生地不熟的她，第一次感受到台灣民意代表的「人情冷暖」。請律師、跑警局、換租屋處......至今她仍非常感謝當時提供協助的市議員，也因此支持綠營。

九合一選舉 每四年舉行一次。台灣年滿20歲的選民，將投票選出9類地方公職人員。根據中央選舉委員會資料，目前地方首長（直轄市長、縣市長、村里長......等）共7,986名，地方民意代表（直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表......等）共3,061名。

那這次選舉，仍會支持民進黨嗎？「當然會！」依糕不假思索地回答。但追問她想投誰，她坦言，還不清楚自己屬於哪個選區、選區內有哪些議員候選人。至於新北市長的藍綠對決，她還沒開始做功課，「民進黨要選市長的是......林佳龍？哪個佳？其實我還不知道耶，我馬上看看喔。」她拿起手機，開始搜尋林佳龍，一邊說著：「需要比較謹慎思考，我還在收集資料。」

Photo Credit: 劉子維 新移台港人參與台灣選舉，除了要認識政黨，也要花時間了解各候選人。

她期待候選人，能落實「改善人行道」的政策。來台灣三年多，看到推著娃娃車的年輕父母、行動不便的人，要和汽機車爭道，她還是忿忿不平。她也希望，台灣能越來越開放，做好迎接更多外國遊客、外國廠商的準備。

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