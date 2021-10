台灣人、僑生、外國人？淺談馬來西亞台商與台幹子女的認同與迷惘

曾有一名國際學生寫下自己的經歷,引起廣大的、熱烈的討論與爭辯;學術著作也曾引述他的話。這名R. J. Dormer說道:

在外國覺得自己是外來的,是一件完全正常的事情。在自己的國家覺得自己是外來的,是不正常的事。這就是衝突的基本特徵:你覺得自己並不屬於那裡,但是你覺得自己應該屬於那裡。(It is perfectly normal to feel foreign in a foreign country. What is not normal is to feel foreign in your own country. This is the essential feature of the conflict: you do not feel that you belong there, but you feel that you ought to do so.)